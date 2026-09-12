Bố HLV Kim Sang-sik qua đời tại Hàn Quốc

HLV Kim Sang-sik rất hạn chế chia sẻ thông tin về gia đình riêng. Trong những dịp hiếm hoi được truyền thông đề cập, ông Kim Sang-sik chỉ hé lộ rất "nhỏ giọt" về người thân trong gia đình, từ bố mẹ đến vợ con.

Gần đây nhất, gia đình HLV Kim Sang-sik đã sang Việt Nam cổ vũ khi đội tuyển Việt Nam đá trận chung kết ASEAN Cup 2026 với Thái Lan trên sân Mỹ Đình nhưng cũng không xuất hiện tham gia ăn mừng.

Thông tin từ VFF hôm nay cho biết, bố HLV Kim Sang-sik vừa qua đời ở Busan (Hàn Quốc), hưởng thọ 84 tuổi. Trước đó khi có thông tin từ gia đình, ông Kim Sang-sik đã báo với VFF và Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đã động viên ông sớm về Hàn Quốc. VFF cho biết đã gửi lời chia buồn tới HLV Kim Sang-sik và gia đình.

Phía trước, HLV Kim Sang-sik chuẩn bị cùng đội tuyển Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026.