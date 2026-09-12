Nữ diễn viên U50 đình đám quê Vĩnh Long đi bán ốc khắp TP.HCM

Dấu ấn của Lê Khánh qua sân khấu, truyền hình và điện ảnh

Lê Khánh, tên thật Lê Kim Khánh, sinh năm 1981 tại Bến Tre (nay là Vĩnh Long), là một trong những nữ diễn viên quen mặt của sân khấu và màn ảnh phía Nam. Cô tốt nghiệp Khoa Diễn viên kịch, điện ảnh, truyền hình, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Năm 2002, Lê Khánh bắt đầu đóng phim truyền hình với Long xích lô, sau đó hoạt động tại nhiều sân khấu trước khi gắn bó lâu năm với sân khấu kịch IDECAF.

Lê Khánh là một trong những nữ diễn viên quen mặt của sân khấu và màn ảnh phía Nam. Ảnh: FBNV

Trên sân khấu, Lê Khánh từng tạo dấu ấn qua nhiều vở như Người đàn bà không ngủ, Thuốc đắng dã tật, Vùng đất cấm… và đặc biệt là chuỗi chương trình Ngày xửa ngày xưa. Từ những vai hài có màu sắc duyên dáng, cô dần chứng minh khả năng xử lý các nhân vật chính kịch.

Năm 2025, Lê Khánh tiếp tục gây chú ý khi đảm nhận vai Giáng Hương trong vở Giáng Hương của sân khấu Thiên Đăng, một dạng vai nặng về tâm lý và khác biệt so với hình ảnh hài quen thuộc của cô.

Ở lĩnh vực truyền hình, tên tuổi Lê Khánh được khán giả biết đến rộng rãi qua Hướng nghiệp, Mùi ngò gai, Cuộc chiến hoa hồng, Dù gió có thổi... Trong đó, vai diễn trong Mùi ngò gai mang đến cho cô hai giải Nữ diễn viên phụ được yêu thích tại HTV Awards, trở thành một dấu mốc quan trọng trong quá trình chuyển từ sân khấu sang màn ảnh.

Sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Lê Khánh vẫn duy trì nhịp làm nghề khá đều đặn và chủ động tìm kiếm những dạng nhân vật mới. Giai đoạn 2025-2026 đánh dấu sự xuất hiện liên tiếp của cô trong nhiều dự án điện ảnh. Trong Chị ngã em nâng, nữ diễn viên đảm nhận vai Thương; còn ở Nhà ba tôi một phòng, cô vào vai bà Châu, nhân vật mang màu sắc hài hước, góp phần tạo điểm cân bằng cho câu chuyện gia đình.

Lê Khánh vào vai Thương trong phim Chị ngã em nâng. Ảnh: NSX

Đáng chú ý, năm 2026, Lê Khánh thử sức với thể loại kinh dị trong Ma xó, vào vai bà Tánh - một thầy cúng có đời sống nội tâm phức tạp. Bộ phim trở thành một trong những tác phẩm gây chú ý tại phòng vé đầu năm, đồng thời cho thấy nỗ lực làm mới hình ảnh của nữ diễn viên sau nhiều năm gắn bó với những dạng vai quen thuộc.

Tạo hình của diễn viên Lê Khánh trong phim kinh dị Ma xó. Ảnh: NSX

Ở tuổi 45, Lê Khánh là một trong những diễn viên có chỗ đứng nhờ khả năng biến hóa giữa sân khấu, phim truyền hình và điện ảnh. Việc liên tục nhận những nhân vật có màu sắc khác nhau cho thấy nữ diễn viên vẫn đang tìm kiếm những thử thách mới thay vì lặp lại hình ảnh đã quen thuộc với khán giả.

Từ nghề tay trái thành nguồn thu ổn định của vợ chồng Lê Khánh

Bên cạnh công việc diễn xuất, Lê Khánh còn có một công việc khác gắn bó với cô và ông xã Tuấn Khải suốt gần 15 năm qua: kinh doanh quán ốc tại TP.HCM. Hiện hai vợ chồng duy trì 3 quán mang tên Ốc Khánh. Với nữ diễn viên, đây không đơn thuần là nghề tay trái mà còn là nguồn thu giúp gia đình có cuộc sống ổn định hơn giữa đặc thù bấp bênh của nghề diễn.

Lê Khánh và chồng mở 3 quán ốc tại nhiều địa chỉ ở TP.HCM. Ảnh chụp màn hình

Ý tưởng kinh doanh bắt đầu từ năm 2011, thời điểm Lê Khánh và Tuấn Khải vẫn chưa kết hôn. Khi đó, cả hai đều sống bằng nghề diễn viên, trong khi thu nhập phụ thuộc nhiều vào lời mời từ các sân khấu, đoàn phim. Lê Khánh có nhiều cơ hội làm nghề hơn bạn trai nên từng đề nghị Tuấn Khải tìm thêm một công việc kinh doanh để tạo nguồn thu ổn định. Từ nhu cầu đó, cả hai bắt đầu tìm hướng đi phù hợp.

Việc lựa chọn mở quán ốc cũng xuất phát từ sở thích cá nhân của Lê Khánh. Nữ diễn viên vốn thích ăn ốc và trước đây thường xuyên cùng bạn bè tìm đến các quán ăn. Sau khi nhận được sự ủng hộ của gia đình, người thân, cô và Tuấn Khải quyết định thử sức với mô hình này. Lê Khánh thừa nhận bản thân không giỏi kinh doanh, phần lớn công việc vận hành hiện do chồng đảm nhiệm.

Những ngày đầu mở quán, Lê Khánh trực tiếp tham gia khá nhiều công việc. Cô thường xuyên có mặt, tự bưng bê món ăn, trò chuyện với khách và ghi nhận các phản hồi để điều chỉnh. Theo nữ diễn viên, ban đầu không ít người tìm đến vì tò mò về quán ăn của một nghệ sĩ, song điều khiến cô vui hơn là có những thực khách sau lần đầu trải nghiệm đã tiếp tục quay lại. Hai vợ chồng vì thế xác định việc giữ khách lâu dài quan trọng hơn sức hút nhất thời từ tên tuổi của người nổi tiếng.

Sau gần 15 năm, hai quán ốc trở thành nguồn thu nhập tương đối ổn định bên cạnh nghề diễn của hai vợ chồng. Lê Khánh từng chia sẻ chính công việc kinh doanh này giúp gia đình có nền tảng cuộc sống ổn định hơn. Nhờ đó, ở tuổi 45, cô vẫn có thể tiếp tục theo đuổi diễn xuất, trong khi gia đình có thêm một nguồn thu không hoàn toàn phụ thuộc vào số lượng lời mời đóng phim hay sân khấu.