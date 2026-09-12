Mua chung cư mới hiểu câu "gần thang máy thì tiện, xa thang máy thì yên": Chọn bên nào cũng có cái giá của nó

Khi xem mặt bằng một tầng chung cư, nhiều người thường tập trung vào hướng ban công, diện tích, số phòng ngủ hay tầm nhìn mà ít để ý căn hộ cách sảnh thang máy bao xa. Chỉ đến khi sinh hoạt hàng ngày mới thấy khoảng cách vài chục mét trên hành lang có thể ảnh hưởng khá rõ đến sự tiện lợi, tiếng ồn và cả cảm giác riêng tư. Căn gần thang máy thường được đánh giá cao ở sự thuận tiện. Ra khỏi cửa chỉ vài bước là tới sảnh, đặc biệt hữu ích với gia đình có người lớn tuổi, trẻ nhỏ hoặc thường xuyên mang nhiều đồ. Ngược lại, căn nằm sâu hơn trong hành lang thường yên tĩnh và ít người qua lại hơn, nhưng đổi lại mỗi lần ra vào lại phải đi thêm một đoạn. Vì vậy, gần thang máy thì tiện, xa thang máy thì yên tĩnh đơn giản nhưng thực tế lại là bài toán đánh đổi khá rõ.

Vì sao vị trí so với thang máy lại đáng để cân nhắc?

Thang máy là một trong những khu vực có tần suất sử dụng cao nhất của chung cư. Người lên xuống, giao hàng, khách tới chơi, nhân viên vệ sinh hay cư dân chờ thang đều thường tập trung quanh sảnh. Bởi vậy, một căn nằm ngay sát khu vực này sẽ có trải nghiệm khác với căn nằm ở cuối hành lang. Sự khác biệt không chỉ xuất hiện vài lần mỗi ngày. Với một gia đình sống trong căn hộ nhiều năm, việc đi làm, đưa trẻ đi học, xuống lấy đồ, nhận hàng, đổ rác hay ra ngoài đều lặp lại liên tục. Khoảng cách tới thang máy vì thế có thể trở thành một yếu tố sinh hoạt thực tế, chứ không đơn thuần là chi tiết trên bản vẽ.

Căn gần thang máy: Tiện thật, nhưng đừng chỉ nhìn vào khoảng cách

Ưu điểm dễ thấy nhất là di chuyển nhanh hơn. Gia đình có người lớn tuổi, người gặp khó khăn khi đi lại, trẻ nhỏ hoặc thường xuyên dùng xe đẩy có thể cảm nhận rõ sự thuận tiện này. Khi mang nhiều đồ từ siêu thị về, kéo vali hoặc cần xuống tầng hầm lấy xe, việc không phải đi hết một hành lang dài cũng là lợi thế. Với những tòa nhà có hành lang rất dài, khoảng cách này càng đáng cân nhắc.

Tuy nhiên, gần thang máy không đồng nghĩa với việc càng sát càng tốt.

1. Khu vực trước cửa có thể đông người qua lại hơn

Sảnh thang máy là điểm tập trung giao thông của cả tầng. Nếu cửa căn hộ mở trực tiếp ra khu vực chờ thang, người đứng đợi có thể xuất hiện ngay trước hoặc rất gần nhà vào nhiều thời điểm trong ngày. Điều này chưa chắc gây bất tiện lớn với tất cả mọi người, nhưng những gia đình đề cao sự riêng tư nên xem kỹ vị trí thực tế. Một căn cách sảnh vài mét và được bố trí lệch khỏi hướng nhìn trực diện thường có trải nghiệm khác hẳn căn mà mở cửa ra là nhìn thẳng vào nơi mọi người đứng chờ.

2. Tiếng ồn phụ thuộc nhiều vào thiết kế thực tế

Không nên mặc định cứ gần thang máy là nhà sẽ ồn. Thang máy hiện đại, nếu được lắp đặt và bảo trì tốt, bản thân thiết bị có thể vận hành khá êm. Tiếng mà cư dân dễ nhận thấy hơn thường đến từ người trò chuyện ở sảnh, tiếng kéo vali, xe đẩy, trẻ nhỏ hoặc tiếng cửa ra vào khu vực chung. Mức độ ảnh hưởng còn phụ thuộc vào khoảng cách, kết cấu tường, vị trí cửa căn hộ, thiết kế sảnh và khả năng cách âm của công trình. Vì vậy, chỉ nhìn thấy căn nằm gần lõi thang trên mặt bằng rồi kết luận chắc chắn ồn là chưa đủ.

3. Cần phân biệt gần thang máy với sát phòng kỹ thuật

Đây là chi tiết đáng kiểm tra trên mặt bằng. Một căn hộ nằm gần sảnh thang máy nhưng được ngăn bởi hành lang hoặc không chung tường trực tiếp với khu kỹ thuật sẽ khác căn nằm sát các không gian kỹ thuật của tòa nhà. Khi xem nhà, người mua nên hỏi rõ phần tường nào tiếp giáp khu vực chung, sau đó tới căn thực tế để cảm nhận tiếng động thay vì chỉ dựa vào sơ đồ bán hàng.

Căn xa thang máy: Yên hơn, nhưng sự yên tĩnh cũng có cái giá của nó

Ở chiều ngược lại, nhiều người chủ động chọn căn nằm giữa hoặc cuối hành lang vì muốn hạn chế lượng người đi ngang cửa. Điểm dễ nhận thấy nhất là khu vực trước nhà thường ít nhộn nhịp hơn. Nếu mặt bằng một tầng có nhiều căn, phần hành lang sâu bên trong thường chủ yếu phục vụ những hộ sống tại đó. Người giao hàng, khách hoặc cư dân ở các căn khác ít có lý do đi ngang qua. Với những người thích về nhà là tách khỏi sự đông đúc bên ngoài, đây có thể là ưu điểm đáng giá. Nhưng vị trí xa thang máy cũng có những điều cần tính trước.

1. Quãng đường ngắn trên bản vẽ có thể thành bất tiện hàng ngày

Đi thêm 20-30 mét nghe không đáng kể. Tuy nhiên, hãy đặt nó vào những tình huống cụ thể: một tay xách đồ, một tay dắt trẻ; đẩy xe em bé; kéo hai chiếc vali; hoặc một người lớn tuổi phải đi lại nhiều lần trong ngày. Lúc đó, sự khác biệt giữa căn gần và xa thang máy bắt đầu rõ hơn. Vì vậy, một gia đình trẻ khỏe mạnh có thể thấy đoạn hành lang này hoàn toàn bình thường, trong khi gia đình có người già lại coi đó là nhược điểm lớn.

2. Xa thang máy không đồng nghĩa chắc chắn yên

Đây cũng là điểm dễ bị hiểu quá đơn giản. Một căn cuối hành lang nhưng nằm cạnh cửa thang bộ, cửa kỹ thuật, phòng rác hoặc khu vực thường xuyên có nhân viên vận hành đi lại vẫn có thể xuất hiện tiếng động. Tương tự, nếu hành lang có nền vật liệu truyền âm mạnh, trẻ nhỏ thường chạy chơi hoặc khu vực cuối hành lang là nơi mọi người hay đứng nói chuyện, vị trí xa thang máy chưa chắc đem lại sự yên tĩnh như kỳ vọng. Do đó, không nên lựa chọn chỉ dựa trên một yếu tố là khoảng cách tới thang.

Gần hay xa đều chưa quan trọng bằng vị trí cửa căn hộ

Nếu phải xem một chi tiết thật kỹ, đó là hướng mở cửa và mối quan hệ giữa cửa căn hộ với sảnh thang máy. Hai căn cùng cách thang khoảng 5 mét có thể cho cảm giác hoàn toàn khác nhau. Một căn nằm lệch sang bên, cửa không đối diện trực tiếp với sảnh có thể vừa thuận tiện vừa giữ được sự riêng tư. Trong khi đó, một căn khác mở cửa thẳng ra nơi mọi người đứng chờ có thể khiến gia chủ cảm thấy khu vực trước nhà luôn có người. Điều tương tự cũng xảy ra với căn xa thang. Nếu nằm ngay điểm giao của hai hành lang hoặc gần cửa thang bộ, lượng người đi ngang vẫn có thể tương đối lớn. Bởi vậy, khi xem mặt bằng, đừng chỉ đo khoảng cách từ cửa nhà đến thang máy. Hãy nhìn cả hướng giao thông của cư dân trên tầng.

4 thứ nên kiểm tra trước khi quyết định

Thay vì tự đặt quy tắc phải chọn căn gần hoặc phải chọn căn xa, người mua có thể kiểm tra bốn yếu tố thực tế.

Thứ nhất là khoảng cách đi bộ thật. Nếu có thể, hãy đi thử từ cửa căn hộ tới thang máy thay vì chỉ nhìn bản vẽ. Thứ hai là vị trí cửa nhà. Hãy xem người đứng chờ thang có nhìn trực tiếp vào nhà khi cửa mở hay không và lượng người thường xuyên đi ngang có nhiều không. Thứ ba là các không gian lân cận. Kiểm tra thang bộ, phòng rác, khu kỹ thuật, cửa thoát hiểm hoặc những khu vực sinh hoạt chung khác có nằm gần căn hộ hay không. Thứ tư là tiếng ồn thực tế. Nếu mua căn đã hoàn thiện hoặc nhà thứ cấp, nên đứng trong căn vài phút vào thời điểm có nhiều cư dân đi lại. Đây thường là cách đánh giá tốt hơn rất nhiều so với suy đoán từ mặt bằng.

Vậy nên chọn gần thang máy hay xa thang máy?

Không có vị trí đúng cho mọi gia đình. Nếu nhà có người lớn tuổi, trẻ nhỏ, người gặp khó khăn khi di chuyển hoặc gia đình thường xuyên ra vào nhiều lần trong ngày, một căn tương đối gần thang máy nhưng không mở cửa trực diện vào sảnh có thể là phương án cân bằng khá tốt. Ngược lại, nếu gia đình đề cao sự riêng tư, ít ra vào và không ngại đi thêm một đoạn hành lang, căn nằm xa khu vực thang máy có thể dễ chịu hơn. Điều quan trọng là đừng cực đoan theo kiểu gần thang máy chắc chắn ồn còn xa thang máy chắc chắn tốt. Thực tế phụ thuộc rất nhiều vào thiết kế từng tầng, chất lượng công trình và thói quen sinh hoạt của chính gia đình.

Cuối cùng, câu gần thang máy thì tiện, xa thang máy thì yên không phải một công thức chọn nhà. Nó chỉ nhắc người mua rằng sự tiện lợi và sự riêng tư thường khó đạt mức tối đa cùng lúc. Một căn hộ đáng chọn là căn mà sự đánh đổi ấy phù hợp với cách gia đình sẽ sống trong đó nhiều năm sau.