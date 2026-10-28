Trấn Thành sang Ai Cập thật không biết ngại là gì!

Sau hàng loạt dự án giải trí liên tiếp, Trấn Thành dành thời gian đưa Hari Won sang Ai Cập nghỉ dưỡng. Những khoảnh khắc của chuyến đi được hai vợ chồng chia sẻ dần qua từng ngày và khiến khán giả đặc biệt quan tâm. Nổi bật nhất là hình ảnh nam nghệ sĩ nhảy hết mình ở bất cứ nơi nào anh đặt chân tới, từ lúc trời còn sáng cho đến khi trời tối hẳn.

Giữa quán cà phê nhiều tầng chất đầy đồ cổ, Trấn Thành diện chiếc áo choàng dài thùng thình, đeo kính đen mảnh, dang rộng hai tay, xoay người, lắc vai, nụ cười không tắt. Đổi một góc quay là anh có ngay một điệu nhảy mới, từ lúc nắng còn vàng cho đến khi trời tối hẳn, dưới hàng trăm chiếc đèn lồng đỏ rực. Có lúc mải mê quá, anh suýt đụng trúng người bên cạnh, nhưng chỉ kịp cúi đầu xin lỗi rồi nhảy tiếp, như thể nhạc không thể chờ. Những người xung quanh, đủ màu da và chẳng ai quen biết anh, vẫn vỗ tay cổ vũ theo nhịp. Anh nhắn gửi rằng đó là để dân chơi Trung Đông feel the beat.

Một ngày sau, anh lại nhún nhảy trên cây cầu gỗ dẫn ra biển, như thể nhạc đã nổi từ trước khi anh đến. Anh chỉ ghi gọn một câu: có nhạc là nhảy liền.

Bữa sáng bên kỳ quan và những lời review dở khóc dở cười

Những điệu nhảy ấy chỉ là phần sôi động nhất của cả hành trình. Chuyến đi không có một khoảnh khắc nổi bật duy nhất mà được hai vợ chồng kể dần qua từng ngày. Mỗi lần chia sẻ lại mở ra một góc khác, và chính những khoảnh khắc nối tiếp nhau ấy khiến khán giả theo dõi không rời mắt.

Những hình ảnh đầu tiên mang không khí thong thả. Hai vợ chồng có mặt ở Giza, thành phố gần thủ đô Cairo, nơi có quần thể kim tự tháp gắn với các pharaoh. Đại kim tự tháp được xây cho pharaoh Khufu cách đây khoảng 4.500 năm và là kỳ quan duy nhất trong bảy kỳ quan thế giới cổ đại còn tồn tại tương đối nguyên vẹn. Ngồi ăn sáng với tầm nhìn hướng thẳng về công trình ấy, hai vợ chồng có một khởi đầu yên ả, đúng kiểu kỳ nghỉ sau chuỗi ngày làm việc dày đặc.

Vài ngày sau, chuyến đi chuyển sang sắc thái vui nhộn khi Trấn Thành mang đến phần review sơ sơ đậm chất của mình. Anh khoe tờ hóa đơn viết tay với những con số nguệch ngoạc khó đọc, rồi nhờ mọi người tính tiền giúp. Ai Cập dùng đồng bảng Ai Cập, và cách ghi giá có thể khác nhau tùy từng nơi, nên chuyện lúng túng với một tờ bill viết tay là tình huống du khách nào cũng có thể gặp.

Tiếp đó là những món trang sức treo trên tấm gỗ có chữ Siwa, tên một ốc đảo ở phía tây Ai Cập, gần biên giới Libya, nổi tiếng với sa mạc, hồ muối và đồ thủ công địa phương. Không có tủ kính hay cách bày biện cầu kỳ, anh chỉ nhận xét gọn lỏn: mua được thì mua. Chưa dừng ở đó, anh bất ngờ vì cậu bé bản địa trò chuyện với mình thân thiết như người nhà, còn anh hiểu được bao nhiêu thì tùy duyên. Một nụ cười, một cử chỉ vui vẻ đủ để người lạ trở nên gần gũi, dù rào cản ngôn ngữ vẫn còn đó.

Rồi đến chuyện chiếc bồn tiểu lắp cao đến mức người cao 1m71 như anh cũng phải nhón chân. Anh lo lây cho Vĩnh Đam, Quốc Anh và cả dàn đàn em chân dài như Quang Hùng MasterD, Sơn K, Captain, Cool Kid nếu một ngày họ cũng sang đây. Thực ra chiều cao thiết bị vệ sinh còn tùy thiết kế từng công trình, nên đây chỉ nên coi là trải nghiệm riêng của anh, được kể bằng giọng hài hước.

Cũng trong những ngày này, hai vợ chồng cưỡi lạc đà ngang chân kim tự tháp, nền nhạc nghe như bước ra từ phim Aladdin. Khung hình lãng mạn là thế, vậy mà có người xem vẫn đùa rằng cứ tưởng Doraemon cưỡi lạc đà.

Đặt cạnh nhau, những khoảnh khắc ấy ghép thành một hành trình có đủ nhịp điệu. Là bữa sáng bên kỳ quan 4.500 năm tuổi, là tờ hóa đơn không ai đọc nổi, món trang sức treo trên tấm gỗ, cuộc trò chuyện nửa hiểu nửa không với cậu bé bản địa, và cả những điệu nhảy không biết mệt. Chẳng có chi tiết nào trong số đó nằm trong danh sách điểm đến của một chuyến du lịch thông thường. Thế nhưng chính những khoảnh khắc ngoài dự tính ấy lại làm nên màu sắc riêng của chuyến đi. Với Trấn Thành, một hành trình đáng nhớ không nhất thiết phải gắn với nơi nổi tiếng nhất, mà là nơi anh được bật cười, được ở bên vợ và được nhảy theo nhịp nhạc, ở bất cứ đâu anh đến.