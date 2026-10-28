Doanh thu gây sốc của phim có Lan Ngọc - Kỳ Duyên - Chi Pu, Trại Buôn Người + Án Mạng Karaoke chưa bằng số lẻ

Mới chỉ mở bán vé cho một buổi tối chiếu sớm, Chị Chị Em Em 3 đã tạo ra khoảng cách đáng chú ý với hai phim Việt đang chiếu rạp là Trại Buôn Người và Án Mạng Karaoke. Sức hút từ màn tái xuất của Ninh Dương Lan Ngọc, sự góp mặt của Chi Pu và màn lấn sân điện ảnh của Hoa hậu Kỳ Duyên đang giúp bộ phim trở thành tâm điểm chú ý trước giờ ra rạp.

Theo số liệu Box Office Vietnam ghi nhận lúc 20h ngày 28/10, Chị Chị Em Em 3 đã bán được hơn 36.000 vé cho ngày chiếu sớm 29/10, trong khi Trại Buôn Người chưa đạt 1.000 vé và Án Mạng Karaoke chỉ nhỉnh hơn mốc 1.000 vé. Đáng chú ý, bộ phim của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng chỉ bắt đầu có suất chiếu sớm từ 18h ngày 29/10, tức khán giả mới có thể thưởng thức tác phẩm trong một buổi tối, trước khi phim chính thức khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 30/10.

Doanh thu mở màn ấn tượng của Chị Chị Em Em 3 (Nguồn: Box Office Vietnam)

Đặt cạnh nhau, sự chênh lệch này thực sự gây chú ý. Với hơn 36.000 vé được ghi nhận, lượng vé ngày 29/10 của Chị Chị Em Em 3 cao gấp nhiều lần tất cả các đối thủ hiện tại cộng lại. Tất nhiên, đây mới là số liệu vé ghi nhận tại một thời điểm, chưa phải kết quả doanh thu cuối cùng của ngày chiếu sớm. Tuy nhiên, khoảng cách hiện tại đủ cho thấy sức nóng mà Chị Chị Em Em 3 tạo ra trước khi chính thức bước vào cuộc đua phòng vé.

Sức hút của Chị Chị Em Em 3 cũng là điều dễ hiểu khi nó vốn xuất phát từ một thương hiệu điện ảnh từng gây tiếng vang còn đánh màn trở lại của những nữ diễn viên được khán giả nhớ mặt, có sức ảnh hưởng truyền thông lớn và câu chuyện tình ái nhiều uẩn khúc. Ngay từ thời điểm công bố dự án, bộ phim đã liên tục được nhắc đến, hứa hẹn bùng nổ phòng vé tháng 10.

(Ảnh: NSX)

Một trong những yếu tố đáng chú ý nhất của Chị Chị Em Em 3 là sự trở lại màn ảnh rộng của Ninh Dương Lan Ngọc sau khoảng thời gian vắng bóng điện ảnh. Nữ diễn viên đảm nhận vai Thị Liễu, tiếp tục có cơ hội thể hiện màu sắc diễn xuất trong một câu chuyện giàu xung đột tâm lý. Sự trở lại của Lan Ngọc vốn đã là điều được khán giả chờ đợi, nhưng việc cô xuất hiện bên cạnh Chi Pu và Kỳ Duyên càng khiến bộ phim có thêm nhiều chất liệu để bàn luận.

(Ảnh: NSX)

Chi Pu vào vai Thị Nương, một liền chị Quan họ mang trong mình tình cảm phức tạp dành cho người anh nuôi Văn Tài, do Quốc Anh thủ vai. Nhân vật không đơn thuần bị cuốn vào một chuyện tình lãng mạn mà còn phải đối diện với những mong muốn khó nói thành lời, sự ràng buộc của lễ giáo và khát khao tìm kiếm vị trí của bản thân. Đặc biệt, Chi Pu còn thể hiện ca khúc nhạc phim Sao Em Còn, tiếp tục tạo ra sự kết nối với thương hiệu sau dấu ấn từ phần đầu tiên. Ca khúc cùng những hình ảnh được hé lộ đã góp phần gợi mở thêm các nút thắt tình cảm của tác phẩm.

(Ảnh: NSX)

Trong khi đó, Kỳ Duyên đảm nhận vai Thị Mầu, một nhân vật có vẻ ngoài tự tin, biết mình muốn gì nhưng ẩn chứa những mâu thuẫn nội tâm. Đây là một trong những vai diễn được chú ý bởi Kỳ Duyên vốn quen thuộc với công chúng qua hình ảnh hoa hậu, người mẫu và các hoạt động giải trí.

(Ảnh: NSX)

Đáng chú ý, cả ba nhân vật nữ đều không đứng độc lập mà bị cuốn vào những mối quan hệ chồng chéo xoay quanh các nhân vật nam. Quốc Anh vào vai Văn Tài, trở thành tâm điểm của những xung đột tình cảm, trong khi Steven Nguyễn đảm nhận Văn Cường, góp thêm một mảnh ghép vào thế giới đầy toan tính của bộ phim. Những tình huống liên quan đến tình yêu, danh phận và lựa chọn cá nhân vì thế trở thành chất liệu để khán giả dự đoán, tranh luận trước khi phim chính thức ra mắt.

Do đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng thực hiện, dưới sự sản xuất của Will Vũ, Chị Chị Em Em 3 lựa chọn bối cảnh Kinh Bắc xưa thay vì tiếp tục đi theo không khí hiện đại của phần phim đầu tiên. Tác phẩm khai thác những khát khao rất con người trong một xã hội bị chi phối bởi lễ giáo, danh phận và kỳ vọng của người khác. Phía sau lớp phục trang, không gian cổ trang và những mối quan hệ tưởng chừng lãng mạn là câu chuyện về tham vọng, bí mật cùng những lựa chọn có thể làm thay đổi số phận của mỗi nhân vật.

(Ảnh: NSX)

Với lượng vé khổng lồ được ghi nhận cho riêng ngày chiếu sớm, Chị Chị Em Em 3 đang có màn khởi động đáng chú ý trước khi chính thức ra rạp. Con số này chưa thể bảo đảm thành công về doanh thu đường dài, bởi kết quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào phản hồi của khán giả và khả năng giữ nhiệt sau những suất chiếu đầu tiên. Nhưng ở thời điểm hiện tại, bộ phim đã cho thấy lợi thế rõ rệt về mức độ quan tâm trước giờ G. Cuộc đua phòng vé cuối tháng 10 vì thế càng đáng theo dõi, nhất là khi một tác phẩm lấy drama tình ái làm trung tâm đang tạo ra khoảng cách lớn về lượng vé ghi nhận so với những cái tên đã có mặt tại rạp.