"Võ Tòng kinh điển" lộ diện gây sốt ở tuổi U60, vẫn sống ở TP.HCM sau khi rời showbiz

Mới đây, diễn viên Phùng Ngọc chia sẻ khoảnh khắc gặp lại nghệ sĩ Lê Quang sau nhiều năm xa cách. Trong lần hội ngộ này, anh mời đàn anh cùng quay video ôn lại kỷ niệm đóng phim Đất phương Nam, đồng thời giới thiệu những món đặc sản tại quán lẩu nơi mình đang làm việc.

Cả hai cùng diện trang phục bà ba, quàng khăn rằn, tái hiện hình ảnh Võ Tòng và thằng Cò từng in sâu trong ký ức của nhiều thế hệ khán giả. Video nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, nhận về hàng triệu lượt xem cùng nhiều bình luận bày tỏ sự xúc động.

Không ít người cho biết họ bất ngờ trước diện mạo hiện tại của hai diễn viên. Sau gần ba thập kỷ, cuộc sống và những thăng trầm riêng đã khiến ngoại hình của họ có nhiều thay đổi. Dẫu vậy, hình ảnh hai nhân vật từng gắn bó trên màn ảnh vẫn mang đến cảm giác thân thuộc cho khán giả yêu mến bộ phim.

"Thằng Cò" Phùng Ngọc hội ngộ "Võ Tòng" Lê Quang sau nhiều năm

Theo chia sẻ của Phùng Ngọc, anh gọi Lê Quang bằng cái tên thân mật là "chú Tư". Nam diễn viên cũng dành sự trân trọng cho đàn anh, bởi Lê Quang là một trong những người nhận ra khả năng diễn xuất và góp phần đưa anh đến gần hơn với nghiệp phim ảnh.

Trong Đất phương Nam, Võ Tòng và thằng Cò có nhiều phân đoạn đáng nhớ. Nổi bật là những tình huống gắn với vùng rừng U Minh hoang sơ, cảnh săn cá sấu và chi tiết chú chó Phèn mang ba quả lựu trên mình, góp phần giúp Võ Tòng thoát khỏi vòng vây của quân địch. Những tình tiết ấy cùng lối diễn xuất tự nhiên của dàn diễn viên đã góp phần tạo nên sức sống lâu bền cho bộ phim.

Trong cuộc trò chuyện, khi Lê Quang hỏi thăm về cuộc sống hiện tại, Phùng Ngọc cho biết anh đang sống độc thân sau những thăng trầm tình cảm. Về phần mình, nghệ sĩ Lê Quang tiết lộ đã rời xa công việc đóng phim từ lâu, hiện vẫn đang sống cùng vợ và các con tại TP.HCM.

Nghệ sĩ Lê Quang chia sẻ hiện tại ông đang sống ở TP.HCM với vợ con

Lê Quang sinh năm 1968. Trước khi trở thành gương mặt quen thuộc trên màn ảnh, ông vốn không xuất thân từ trường lớp diễn xuất chuyên nghiệp. Lê Quang từng kinh doanh quán nhậu tại Vũng Tàu cũ (nay là TP.HCM), có mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ và thường nhiệt tình đón tiếp các đoàn làm phim. Cơ duyên ấy đưa ông đến với điện ảnh, rồi tạo nên bước ngoặt lớn trong cuộc đời.

Trong bộ phim Đất phương Nam của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn, Lê Quang hóa thân thành Võ Tòng, người đàn ông mang vẻ ngoài dữ dằn nhưng giàu lòng nghĩa hiệp, can trường và sẵn sàng bảo vệ những người yếu thế. Với ngoại hình đậm chất Nam Bộ cùng khả năng thể hiện nhân vật tự nhiên, ông đã tạo nên hình tượng Võ Tòng được nhiều thế hệ khán giả yêu mến.

Lê Quang từng nổi đình nổi đám khi hóa thân thành Võ Tòng trong Đất Phương Nam

Sau thành công của Đất phương Nam, Lê Quang tiếp tục tham gia nhiều tác phẩm như Viên ngọc Côn Sơn, Trùng Quang tâm sử, Chúa tàu Kim Quy và Người Bình Xuyên. Tuy nhiên, những vai diễn tiếp theo của ông không tạo được dấu ấn mạnh mẽ tương tự Võ Tòng. Hình tượng này vừa trở thành niềm tự hào, vừa là cái bóng lớn mà nam nghệ sĩ khó vượt qua.

Không chỉ đóng phim, Lê Quang còn đảm nhận công việc chủ nhiệm phim, tham gia các dự án sản xuất và thử sức với vai trò đạo diễn MV. Ông cũng từng đi hát tại hội chợ, nhà hàng và quán bar để có thêm thu nhập. TUy nhiên, ở tuổi U60, Lê Quang đã rời showbiz, không còn xuất hiện trên màn ảnh.