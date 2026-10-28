Sự hết thời của nữ ca sĩ hát bản hit quốc dân: Thất nghiệp, rải đơn xin việc hàng trăm nơi nhưng đều bị từ chối

Sáng 28/10, tờ Segye gây xôn xao khi đăng tải bài viết hé lộ về cuộc sống hiện tại của nữ ca sĩ đình đám 1 thời Baby J (Ha Joo Yeon) - cựu thành viên nhóm nhạc huyền thoại Jewelry. Được biết, nữ ca sĩ này đã lâm cảnh hết thời, đang phải chật vật mưu sinh sau khi rời xa ánh đèn sân khấu.

Baby J cho biết, sau khi kết thúc các hoạt động cùng Jewelry và rời khỏi công ty quản lý cũ, cô đã rơi vào tình cảnh thất nghiệp suốt 1 thời gian dài.

Sau đó, nữ nghệ sĩ sinh năm 1986 quyết tâm đi tìm công việc mới để trang trải cuộc sống. Thế nhưng, quá trình xin việc của cô không hề suôn sẻ, thuận lợi 1 chút nào. Cựu thành viên Jewelry trải lòng: “Tôi đã tải các ứng dụng tìm việc và nộp sơ yếu lý lịch đến vài trăm nơi. Hồi đó tôi còn ít tuổi hơn bây giờ nhiều, ấy thế mà vẫn không xin được việc”. Thì ra Baby J đã rải hồ sơ xin việc tới hàng trăm nơi thế nhưng đều bị từ chối.

Thời gian đó, nữ ca sĩ từng trăn trở liệu có phải do vấn đề tuổi tác nên mới khó xin việc đến vậy, và thậm chí cô còn rơi vào cảm giác tuyệt vọng do tự thấy bản thân quá thiếu kinh nghiệm.

Ngoại hình của Baby J ở hiện tại (ảnh trái) cũng thay đổi 1 cách chóng mặt so với thời cô còn “làm mưa làm gió” ở Kbiz. Ảnh: Naver

Trải qua hàng trăm lần đi xin việc thất bại, cuối cùng Baby J cũng tìm được cho mình 1 công việc nhân viên văn phòng. Cô hiện cảm thấy hài lòng với mức thu nhập cố định hàng tháng từ công việc mà mình đang làm: “Tôi nhận được lương đều đặn. Trừ khi công ty phá sản, còn không thì tháng nào cũng có lương”.

Ngoài công việc nhân viên văn phòng, Baby J còn từng làm bán thời gian trong 1 quán cà phê sau khi gửi hồ sơ đi hàng trăm nơi mà không xin được việc. Còn nhớ trong lần xuất hiện trên 1 talk show được phát sóng trên YouTube lúc trước, nữ ca sĩ thừa nhận rằng lâu nay không thể kiếm được bất kỳ công việc nào trong lĩnh vực giải trí, vì vậy cô mới phải chuyển qua làm việc tại 1 quán cà phê với mức lương tối thiểu: “Tôi bắt đầu làm việc tại một quán cà phê, làm tới 8 - 9 giờ 1 ngày và chỉ được trả khoảng 1 triệu won (18 triệu đồng) 1 tháng, và đó là mức lương tối thiểu. Tôi từng xin nghỉ việc nhưng rồi bây giờ cũng phải xin phỏng vấn lại vì không thể tìm được công việc nào trong ngành giải trí nữa”.

Baby J rưng rưng nước mắt chia sẻ về tình cảnh hẩm hiu của mình sau khi hết thời. Ảnh: Nate

Baby J sinh năm 1986, chính thức được thêm vào đội hình của nhóm nhạc huyền thoại Jewelry khi vừa tròn 22 tuổi. Cô là 1 trong số ít những nữ rapper sở hữu chất giọng cao và sáng. Ngoài vẻ sexy vốn có, Baby J còn luôn biết cách thay đổi phong cách theo xu hướng swag để phù hợp với dòng nhạc Hip-hop mà mình theo đuổi. Bên cạnh đó, cô còn là con gái của tài tử quen mặt Ha Jae Young (phim Giày Thủy Tinh).

Baby J vụt sáng thành sao khi Jewelry nổi tiếng với siêu hit One More Time hồi năm 2008. Thời điểm đó, ca khúc này luôn được phát ở bất cứ đâu tại Hàn Quốc và trở thành 1 trong những bản hit quốc dân ở xứ sở kim chi. One More Time thậm chí còn thắng giải thưởng danh giá Daesang tại Golden Disc Awards lần thứ 23.

Năm 2014, Baby J rời Jewelry. Nữ thần tượng tiếp tục tham gia 1 số chương trình như Show Me The Money 5 và Unpretty Rapstar 3 nhưng đều không đạt được kết quả ấn tượng. Sự nghiệp của cô sau đó cũng nhanh chóng “tuột dốc không phanh”.