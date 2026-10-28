Thê thảm cho Á hậu hàng đầu đâm đầu cưới đại gia rởm lừa đảo 255 tỷ, đến cái nhẫn cưới vàng tặng vợ cũng là đồ giả

Jeong Ga Eun là 1 trong những nàng Á hậu nổi tiếng nhất xứ kim chi nhờ sở hữu gương mặt khá giống với Song Hye Kyo. Dù xinh đẹp và nổi tiếng song mỹ nhân họ Jeong lại có đường tình duyên không mấy suôn sẻ. Jeong Ga Eun đã cưới phải đại gia rởm, vị doanh nhân này thậm chí còn lợi dụng cô lừa đảo hàng trăm tỷ từ các bị hại rồi sau đó lẩn trốn ra nước ngoài. Chưa dừng lại ở đó, gã đại gia rởm còn mua cả nhẫn cưới giả để cầu hôn nàng Á hậu họ Jeong. Đáng nói, Jeong Ga Eun đã bị đàng trai qua mặt suốt nhiều năm và phải tới tận ngày hôm nay, cô mới phát hiện ra chiếc nhẫn mình đeo trên tay suốt thời gian dài hóa ra chỉ là hàng fake.

Theo nguồn tin của TV Report trong sáng 28/10, Jeong Ga Eun mới đây đã tới 1 cửa hàng trang sức để bán nhẫn cưới vàng do chồng cũ đại gia mua tặng. Tuy nhiên, kết quả thẩm định lại cho thấy chiếc nhẫn được làm bằng chất liệu khác, chứ không phải được chế tác bằng vàng. Dù trên chiếc nhẫn có khắc tên của 1 thương hiệu nổi tiếng, thế nhưng hóa ra nét khắc này lại khác với hàng chính hãng.

Đến khi sự thật được phơi bày ngay trước mắt, Jeong Ga Eun liền tỏ ra sững sờ đến mức không nói nên lời. Khi nàng Á hậu lấy lại được sự bình tĩnh, chuyên gia kiểm định vàng vội dò hỏi: “Các sản phẩm của thương hiệu này chắc chắn sẽ đi kèm với giấy chứng nhận thẩm định. Chị có nhận được giấy chứng nhận nào không?”. Jeong Ga Eun lại ngớ người tập 2: “Hoàn toàn không có”.

Jeong Ga Eun sững sờ phát hiện ra chiếc nhẫn cưới mà chồng cũ mua tặng cô hóa ra là đồ giả. Ảnh: Naver

Tới lúc này, Jeong Ga Eun mới sực nhớ ra 1 manh mối từ trước: “Thực ra khoảng 1-2 năm trước, 1 người bạn đã mang chiếc nhẫn này đi bán giúp tôi, nhưng sau đó cô ấy lại mang nhẫn về rồi bảo là không bán được. Có lẽ cô ấy đã biết đây là đồ giả nhưng lại không thể nói với tôi”. Đang sẵn cơn giận trong người, Jeong Ga Eun bóc phốt luôn chồng cũ đại gia tới nay vẫn không hề đưa cho cô tiền chu cấp nuôi con.

Còn nhớ chồng cũ đã mở 1 tài khoản ngân hàng đứng tên nữ diễn viên họ Jeong để lừa đảo 13,2 tỷ won (255 tỷ đồng), tổng cộng phạm tội 660 lần. Chưa dừng lại ở đó, vị đại gia này còn chiếm đoạt hơn 100 triệu won (1,8 tỷ đồng) từ khối tài sản của Jeong Ga Eun, bao gồm cả xe và dấu đỏ hợp pháp.

Đáng nói, Jeong Ga Eun chỉ phát giác hành vi vi phạm pháp luật của chồng mình sau khi đã đâm đơn ly dị: “Tôi đã rất hạnh phúc sau khi con gái chào đời. Nhưng chỉ 1 năm sau đó, mọi thứ đột nhiên sụp đổ (ám chỉ chuyện ly hôn). Ly hôn đã mệt mỏi rồi, nhưng sau đó còn xuất hiện cả những chuyện còn tồi tệ hơn. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được ra rằng chồng cũ lại dùng tên mình để đi lừa đảo. Tôi chỉ biết chuyện sau khi đã ly hôn và phải vội vàng nộp đơn kiện anh ta ngay lập tức”.

Nữ nghệ sĩ nhớ lại thời điểm cô tình cờ phát giác ra chuyện xấu của chồng cũ: “Tôi phát hiện ra có những khoản giao dịch khổng lồ bất thường liên quan tới bản thân mình. Sau đó, tôi kiểm tra lại tài khoản thì tá hỏa khi thấy số dư hiển thị con số không. Rồi chồng cũ cắt đứt mọi liên lạc với tôi và bỏ trốn ra nước ngoài ngay sau đó”.

Hình ảnh chồng cũ của Jeong Ga Eun từng được công bố trên các phương tiện truyền thông. Ảnh: Nate

Jeong Ga Eun sinh năm 1978, thuận lợi bước chân vào làng giải trí Hàn Quốc nhờ danh hiệu Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Gyeongnam khi vừa tròn 23 tuổi. Cô trở nên nổi tiếng với danh hiệu “bản sao của Song Hye Kyo”, từng tham gia diễn xuất ở bộ phim kinh điển 1 thời Mặt Trời Của Chàng Joo.

Jeong Ga Eun kết hôn với 1 đại gia bằng tuổi mình hồi năm 2016 và đón chào con gái đầu lòng cùng năm. Họ ly hôn vào năm 2018, chính thức khép lại cuộc hôn nhân ngắn ngủi chỉ sau 2 năm chung sống. Hiện nữ diễn viên đang nuôi con 1 mình với tư cách mẹ đơn thân. Và theo thời gian, chồng cũ của cô cũng bị bóc ra là đại gia rởm.