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MC Hoàng Oanh, Midu và dàn mỹ nhân Việt bỗng cạnh tranh thẳng với Phạm Băng Băng

| | Lifestyle

Cả cõi mạng bỗng toàn thần tiên hạ phàm.

Mạng xã hội những ngày qua xuất hiện ngày càng nhiều hình ảnh mang phong cách nữ thần với tạo hình lộng lẫy, thần thái sắc sảo và visual đẹp tựa nhân vật bước ra từ thần thoại. Không cần đầu tư trang phục, trang điểm hay thực hiện một bộ ảnh cầu kỳ, người dùng vẫn có thể sở hữu những khung hình mang đậm màu sắc cổ tích nhờ công nghệ AI.

Đáng chú ý, trào lưu này được chú ý rộng rãi sau khi một bức ảnh Phạm Băng Băng do fan sử dụng AI tạo ra và đăng tải trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm.

Bức ảnh đẹp tựa nữ thần của Phạm Băng Băng đang viral khắp cõi mạng (Ảnh: fanbingbing.fanclub)

Trong hình ảnh này, nữ diễn viên xuất hiện với diện mạo được biến tấu theo phong cách nữ thần, từ trang phục, phụ kiện đến cách trang điểm đều mang màu sắc huyền bí, quyền lực. Tổng thể bức ảnh gây ấn tượng bởi sự kết hợp giữa vẻ đẹp có phần siêu thực của hình tượng nữ thần và những đường nét quen thuộc trên gương mặt Phạm Băng Băng.

Dù được AI hỗ trợ tạo hình, bức ảnh vẫn giữ được những đặc điểm nhan sắc vốn làm nên sức hút của nữ diễn viên như đôi mắt sắc sảo, đường nét thanh tú cùng thần thái sang trọng. Công nghệ giúp diện mạo trở nên mới lạ, lộng lẫy hơn nhưng không làm mất đi nét đẹp đặc trưng của nhân vật. Đây cũng là yếu tố khiến nhiều người thích thú, liên tục chia sẻ hình ảnh và muốn thử tạo ra phiên bản nữ thần của riêng mình.

Từ một bức ảnh được lan truyền trên mạng xã hội, trào lưu nhanh chóng viral. Rất nhiều mỹ nhân nổi tiếng Vbiz cũng đã nhập cuộc, đu trend trở thành nữ thần giống Phạm Băng Băng.

MC Hoàng Oanh nhanh chóng nhập cuộc đu trend

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Người mẫu Ngọc Ánh cũng là gương mặt gây chú ý trong trend nữ thần

Điểm thú vị của trend là cùng một ý tưởng nhưng mỗi người lại có thể lựa chọn một hình tượng riêng. Một số tạo hình còn được đẩy mạnh hiệu ứng ánh sáng, chất liệu trang phục và cách trang điểm để mang đến cảm giác như ảnh chụp trong một bộ phim giả tưởng.

Sức hút của trào lưu này còn đến từ việc người dùng không cần có sẵn kỹ năng chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp. Chỉ với một bức ảnh chân dung phù hợp cùng công cụ AI hoặc ứng dụng có tính năng tạo ảnh theo mẫu, diện mạo có thể được biến đổi theo phong cách hoàn toàn khác. Một số ứng dụng cung cấp sẵn các mẫu tạo hình, giúp người dùng thao tác nhanh chóng; tuy nhiên, cũng có những tính năng yêu cầu tài khoản VIP hoặc trả phí mới có thể sử dụng đầy đủ.

Song, cũng như nhiều trào lưu tạo hình bằng AI khác, người dùng nên cân nhắc về quyền riêng tư trước khi tải ảnh cá nhân lên các nền tảng trực tuyến. Nên tìm hiểu chính sách sử dụng dữ liệu của ứng dụng, đặc biệt là cách nền tảng lưu trữ, xử lý hoặc sử dụng hình ảnh đã tải lên; tránh cung cấp những bức ảnh chứa thông tin cá nhân nhạy cảm.

Ngoài ra, với các ứng dụng yêu cầu đăng ký tài khoản VIP, người dùng cũng nên kiểm tra chi phí, thời hạn gia hạn và điều kiện hủy gói trước khi thanh toán.

Bình thường đã đẹp, Midu hóa nữ thần càng đỉnh hơn

Cựu tiếp viên hàng không Vũ Ngọc Châm hóm hỉnh cho biết cô đã chi 49 nghìn đồng cho thành quả đu trend này!

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Người mẫu Bùi Tường Vân slay không kém!

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Ảnh: FBNV, IGNV

Theo Hải My

Đời sống & Pháp luật

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