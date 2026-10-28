Cặp vợ chồng mua nhà 5,1 tỷ, giờ bán nhà mỗi người gánh nợ gần 1 tỷ

Câu chuyện của Li và Zhuang - Cặp vợ chồng người Trung Quốc, gần đây đã khiến cộng đồng xôn xao. Trong khi đa số đều tin rằng mua nhà sau khi kết hôn là mục tiêu chính đáng, chẳng có gì đáng bàn, thì Li và Zhuang lại cho thấy một thực tế mà ít ai muốn nghĩ tới: Nếu vay mua nhà và ly hôn khi khoản nợ chưa trả xong, thì sao?

Tháng 10/2020, không lâu sau khi tổ chức đám cưới, Li và Zhuang thống nhất mua một căn hộ 147 m2 với giá 1,34 triệu NDT (khoảng 5,1 tỷ đồng). Tại thời điểm mua nhà, do vướng mắc liên quan đến giấy tờ nên căn hộ được đăng ký đứng tên Zhuang. Anh cũng là người đứng ra vay ngân hàng 1,03 triệu NDT (khoảng 3,91 tỷ đồng) để thanh toán phần lớn giá trị căn nhà. Trong khi đó, Li góp 310.000 NDT (khoảng 1,18 tỷ đồng) tiền đặt cọc và trả trước.

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Từ ngày 3/11/2020, Zhuang bắt đầu trả khoản vay mua căn hộ. Tính đến ngày 22/8/2025, tổng số tiền gốc và lãi mà Zhuang đã thanh toán cho ngân hàng là 306.344,71 NDT (khoảng 1,16 tỷ đồng). Mọi chuyện sẽ chẳng có gì rắc rối nếu vợ chồng Zhuang chung sống hòa thuận. Sau nhiều lần xích mích và không thể giảng hòa, 2 người quyết định đường ai nấy đi.

Lúc này, Li yêu cầu Zhuang hoàn trả toàn bộ 310.000 NDT (khoảng 1,18 tỷ đồng) đã đóng góp để mua nhà. Về phía Zhuang, căn hộ đứng tên anh nhưng giá nhà đã giảm mạnh so với thời điểm mua, khiến việc xử lý tài sản chung bao gồm căn hộ và khoản nợ của hai bên trở nên phức tạp.

Theo kết quả thẩm định, giá trị hiện tại của căn hộ chỉ còn 821.520 NDT (khoảng 3,12 tỷ đồng). Như vậy, so với mức giá mua 1,34 triệu NDT (khoảng 5,1 tỷ đồng), căn nhà đã giảm giá 518.480 NDT (khoảng 1,97 tỷ đồng). Điều này đồng nghĩa với việc nếu bán nhà, số tiền thu về sẽ thấp hơn đáng kể so với khoản đầu tư ban đầu.

Do hai bên không thể tự thỏa thuận về mức độ mất giá của căn nhà, vụ việc được đưa ra Tòa án Nhân dân huyện Yiyuan, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc giải quyết. Cơ quan chức năng xem xét bản chất của giao dịch, mục đích mua nhà, nguồn tiền đóng góp cũng như tình trạng tài sản sau khi mối quan hệ chấm dứt.

Theo nhận định của tòa án, việc hai người cùng mua căn hộ xuất phát từ mong muốn kết hôn và sống chung, không phải nhằm đầu tư bất động sản để kiếm lời. Vì vậy, tranh chấp không thể chỉ được giải quyết bằng cách căn cứ vào tỷ lệ góp tiền ban đầu hoặc việc giấy tờ sở hữu đứng tên ai. Tòa án cần xem xét tổng thể hoàn cảnh mua nhà, quá trình sử dụng và duy trì tài sản, mức độ tăng hoặc giảm giá cũng như những tác động thực tế đối với mỗi bên.

Trong vụ việc này, mặc dù căn hộ chỉ đứng tên Zhuang, khoản tiền 310.000 NDT (khoảng 1,18 tỷ đồng) mà Li chuyển để mua nhà đã được cả hai xác nhận là tiền góp chung. Tòa án do đó xác định căn hộ thuộc sở hữu chung của hai người. Khi mục đích kết hôn không đạt được và tài sản cần được phân chia, khoản thiệt hại do nhà mất giá cũng phải được hai bên cùng gánh chịu.

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Cụ thể, tổng mức giảm giá của căn hộ là 518.480 NDT (khoảng 1,97 tỷ đồng). Theo phán quyết, Li phải chịu một nửa khoản lỗ, tương đương 259.240 NDT (khoảng 985 triệu đồng). Sau khi khấu trừ phần thiệt hại này khỏi khoản tiền 310.000 NDT (khoảng 1,18 tỷ đồng) đã góp ban đầu, Zhuang phải hoàn trả cho Li 50.760 NDT (khoảng 193 triệu đồng). Yêu cầu đòi lại toàn bộ số tiền 310.000 NDT của Li không được chấp nhận.

Vụ việc cũng cho thấy những rắc rối có thể phát sinh khi các cặp vợ chồng mới cưới mua nhà. Dù việc cùng góp tiền mua nhà có thể là bước chuẩn bị cho cuộc sống chung, quyền sở hữu, tỷ lệ đóng góp và cách xử lý tài sản nếu chia tay vẫn cần được làm rõ từ đầu. Theo tòa án, một thỏa thuận bằng văn bản về nguồn tiền, phần sở hữu của mỗi người và phương án phân chia khi kế hoạch kết hôn không thành sẽ giúp hạn chế tranh chấp, đồng thời bảo vệ quyền lợi của cả hai bên.

(Nguồn: The Paper)