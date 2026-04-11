Tưởng hiện đại, ai ngờ phiền toái: 8 sai lầm thiết kế nội thất nhiều người gặp phải

Theo Thảo Nguyễn | 11-04-2026 - 09:20 AM | Sống

Thuê nhà thiết kế để cải tạo tổ ấm vốn là mong muốn của nhiều gia đình. Nhưng không ít người phải “trả tiền để chịu đựng” vì những chi tiết tưởng nhỏ nhưng lại gây bất tiện lâu dài. Từ phòng tắm, tủ bếp đến rèm cửa, những sai lầm dưới đây đang được chia sẻ nhiều trên mạng vì quá thực tế.

Khi thiết kế đẹp… nhưng sống lại không thoải mái

Việc cải tạo nhà thường chỉ diễn ra 1–2 lần trong đời, vì vậy nhiều gia đình sẵn sàng chi tiền thuê nhà thiết kế với hy vọng không gian sẽ đẹp, tiện nghi và bền lâu. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không phải cứ "có designer" là mọi thứ đều hoàn hảo.

Trên các diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm nhà cửa, nhiều cư dân mạng đã đăng tải những tình huống dở khóc dở cười sau khi nhận nhà. Điểm chung là: nhìn bản vẽ rất đẹp, nhưng khi bắt đầu sinh hoạt mới nhận ra bất tiện xuất hiện khắp nơi.

Dưới đây là 8 lỗi thiết kế phổ biến khiến nhiều gia chủ tiếc nuối vì không kiểm tra kỹ từ đầu.

1. Hốc tường phòng tắm đẹp nhưng… vô dụng

Một số nhà thiết kế thích tạo hốc tường trong khu vực tắm để tăng tính thẩm mỹ và tiện đặt đồ. Nhưng nếu vị trí không hợp lý, vòi sen có thể phải đặt ở phía đối diện, khiến nước bắn khắp nơi khi sử dụng.

Bài học : Hốc tường nên ưu tiên công năng trước khi nghĩ đến hình thức. Trong nhiều trường hợp, rèm tắm hoặc vách kính phù hợp hơn là cố "nhét" một chi tiết trang trí.

2. Bàn làm việc có ngăn kéo nhưng không đủ chỗ để chân

Việc thêm ngăn kéo vào bàn giúp tăng diện tích lưu trữ, nhưng nếu bàn cao tiêu chuẩn 75–78cm, phần ngăn kéo có thể khiến ghế không đẩy vào được hoặc chân bị vướng khi ngồi.

Gợi ý: Nếu cần ngăn kéo, chỉ nên thiết kế loại mỏng dưới 10cm để đảm bảo khoảng trống để chân tối thiểu 65cm.

3. Rèm voan trắng: Ban ngày thơ mộng, ban đêm… hơi rợn

Rèm voan trắng rất phổ biến vì tạo cảm giác nhẹ nhàng, sang trọng. Tuy nhiên, loại rèm này phụ thuộc nhiều vào ánh sáng và màu sắc nội thất. Khi tắt đèn vào buổi tối, không gian có thể trở nên lạnh lẽo, thiếu ấm cúng.

Lưu ý: Nếu không chắc về cách phối màu, nên chọn rèm có màu trung tính hoặc kết hợp 2 lớp để linh hoạt hơn.

4. Tủ bếp không cao kịch trần gây mất cân đối

Một số gia đình dự định làm tủ bếp cao sát trần để tăng diện tích chứa đồ. Tuy nhiên, việc thay đổi trần giả hoặc kích thước cửa có thể khiến chiều cao các hệ tủ lệch nhau, tạo cảm giác thiếu hài hòa.

Kinh nghiệm: Kiểm tra kỹ kích thước trần và tủ trước khi thi công để tránh phải chỉnh sửa sau này.

5. Tủ lạnh âm tường nhưng cửa lại không khớp

Thiết kế tủ bếp tích hợp tủ lạnh đang là xu hướng, nhưng nhiều gia chủ chỉ cung cấp kích thước thân tủ lạnh mà quên kích thước cửa mở. Kết quả là cửa tủ bị lệch hoặc xuất hiện khe hở lớn gây mất thẩm mỹ.

Mẹo nhỏ: Khi đặt tủ bếp, cần gửi đầy đủ thông số sản phẩm, bao gồm cả độ mở cửa.

6. Đèn trong tủ quần áo đặt sai vị trí

Đèn tủ quần áo giúp tìm đồ dễ hơn, nhưng nếu lắp quá sâu phía trong, ánh sáng có thể bị quần áo che mất, gần như không phát huy tác dụng.

Giải pháp: Đèn nên đặt phía trước hoặc sử dụng loại cảm biến gắn ngoài để thuận tiện hơn.

7. Gạch phòng tắm quá sáng dễ lộ vết bẩn

Gạch màu sáng hoặc bề mặt mềm thường tạo cảm giác sang trọng, nhưng lại dễ bám bẩn và khó vệ sinh, đặc biệt trong môi trường ẩm ướt như phòng tắm.

Lời khuyên: Ưu tiên gạch chống trơn, dễ lau chùi để tiết kiệm thời gian dọn dẹp lâu dài.

8. Cửa lưới mở vào trong gây vướng rèm

Một số thiết kế cửa lưới mở vào trong nhìn hiện đại hơn, nhưng có thể cản trở việc lắp rèm hoặc khiến rèm phải tháo ra chỉnh sửa, phát sinh thêm chi phí.

Lưu ý: Xác định rõ thứ tự lắp đặt cửa và rèm để tránh thay đổi sau khi hoàn thiện.

Cải tạo nhà: Đẹp thôi chưa đủ, phải phù hợp với thói quen sống

Nhiều sai lầm trong thiết kế không đến từ yếu tố kỹ thuật phức tạp mà từ việc thiếu trao đổi giữa gia chủ và đơn vị thi công. Khi xem bản vẽ, mọi thứ có thể trông rất hợp lý, nhưng chỉ khi sử dụng thực tế mới nhận ra những bất tiện nhỏ tích tụ thành phiền toái lâu dài.

Một nguyên tắc quan trọng khi cải tạo nhà là: đừng giao toàn bộ quyết định cho nhà thiết kế. Gia chủ nên đặt câu hỏi, kiểm tra kích thước thực tế và cân nhắc thói quen sinh hoạt của gia đình.

Bởi cuối cùng, người sống trong ngôi nhà đó không phải là nhà thiết kế – mà chính là bạn.

Mỹ công bố “12 loại nông sản bẩn nhất năm 2026”, nhiều món “quen nhẵn mặt” với người Việt Nổi bật

Làm văn phòng quá mệt đầu, chàng trai quyết định nghỉ việc để đi cắt cỏ, dọn nhà thuê: Thu nhập gấp 4 lần lương công sở! Nổi bật

Ngày tôi bị buộc thôi việc, tôi chỉ hỏi lại sếp 1 câu mà thay đổi toàn bộ danh sách nhân sự

'Thủ phạm' khiến hàng loạt học sinh TPHCM nhập viện nguy hiểm ra sao?

Cảnh báo đặc biệt đến các gia đình đang dùng bình nóng lạnh

Việt Nam có 3 loại quả giúp xóa mờ nếp nhăn, trẻ hóa làn da nhưng nhiều người chưa biết tận dụng

