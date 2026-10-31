Nữ nghệ sĩ quê Nghệ An được phong NSND ở tuổi 41: "Đừng quá cân nhắc về đúng sai"

Mới đây, NSND Phạm Phương Thảo thu hút sự chú ý khi chia sẻ status về quan điểm sống. Cô viết: "Cuộc sống không dài nhưng đủ để chúng ta làm những điều tốt đẹp, đi qua những việc chưa ưng ý. Đừng quá cân nhắc về đúng sai, bởi chúng còn phụ thuộc vào thời điểm, đặt vào từng người, từng việc nữa. Cứ mỉm cười với cuộc đời, đời cũng sẽ nhẹ nhàng với mình".

Chia sẻ của nữ nghệ sĩ nhận được sự đồng tình của nhiều người hâm mộ: "Lời cậu như nói hộ lòng tớ. Mượn tinh tế của cậu nha"; "Hay và đúng quá chị ạ!"... Bên cạnh đó, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho nhan sắc và giọng hát của Phạm Phương Thảo.

Một khán giả viết: "Phạm Phương Thảo ơi, anh rất tự hào về em, người con gái xứ Nghệ tài sắc vẹn toàn, có một ý chí rất lớn, thành công và thành đạt trên con đường ca hát và sáng tác. Anh nghe em mà lòng luôn nhớ về quê mình xứ Nghệ, rất trân quý và yêu thương em.

Anh chúc em luôn mạnh khỏe, gặp nhiều điều tốt lành trong cuộc sống. Mọi người rất yêu thương em". Những bình luận khác cũng dành lời khen cho nữ nghệ sĩ: "Phương Thảo hát hay, xinh đẹp"; "Em có giọng hát rất là hay"...

Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Phương Thảo sinh năm 1982 tại Nghệ An, là một trong những giọng ca nổi bật của dòng nhạc dân gian Việt Nam. Cô được biết đến rộng rãi sau khi giành giải Ba phong cách dân gian và giải Ca sĩ được yêu thích nhất tại cuộc thi Sao Mai 2003.

Trưởng thành từ Đoàn ca múa kịch Hương Sen (Nghệ An), Phạm Phương Thảo được tuyển thẳng vào Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Quân đội (nay là Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội). Sau khi tốt nghiệp, cô về công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam từ năm 2003.

Trong sự nghiệp, nữ nghệ sĩ ghi dấu ấn qua nhiều ca khúc như Khúc hát sông quê, Ai vô xứ Nghệ, Người đi xây hồ Kẻ Gỗ, Giận mà thương... Không chỉ được biết đến với vai trò ca sĩ, cô còn khẳng định khả năng sáng tác qua nhiều tác phẩm mang âm hưởng dân gian như Mơ duyên, Gái Nghệ, Chàng vinh quy, Đất mẹ ngày về, Cõng mẹ về trời. Năm 2018, cô ra mắt tập thơ Đi hết xuân thì.

Với những đóng góp cho nghệ thuật, Phạm Phương Thảo được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) năm 2016. Năm 2023, khi vừa tròn 41 tuổi, cô có tên trong danh sách nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) lần thứ 10.

Về đời tư, Phạm Phương Thảo từng trải qua những thăng trầm trong chuyện tình cảm. Nữ nghệ sĩ lựa chọn cuộc sống bình yên tại khu nhà vườn rộng khoảng 8.000 m² ở ngoại thành Hà Nội. Đây là nơi cô dành thời gian chăm sóc cây cối, gần gũi với thiên nhiên và tận hưởng những niềm vui giản dị.

Ngày 2/3/2025, Phạm Phương Thảo tổ chức lễ ăn hỏi với bạn trai là một doanh nhân tại quê nhà Nghệ An. Buổi lễ diễn ra ấm cúng theo nghi thức truyền thống với sự tham dự của một số bạn bè thân thiết. Hiện cặp đôi đang có cuộc sống vô cùng viên mãn và bình yên.