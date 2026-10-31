Nữ CEO đứng sau những chiếc túi của Dior, Nike tiết lộ điều không bao giờ làm với nhân viên: Bài học đáng suy ngẫm cho người đi làm

Không phải nhà lãnh đạo thành công nào cũng bắt đầu với tham vọng trở thành doanh nhân. Smruti Sriram, CEO của Bags of Ethics, là một trường hợp như vậy. Tốt nghiệp Đại học Oxford, từng thực tập tại những tổ chức tài chính lớn và dự định theo đuổi nghề tư vấn quản lý, cô không nghĩ rằng một công việc tạm thời tại công ty của cha lại thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình.

18 năm sau, Smruti Sriram trở thành người đứng đầu Bags of Ethics, doanh nghiệp sản xuất bao bì và các sản phẩm tái sử dụng từng hợp tác với Dior, Nike, Adidas, Selfridges và nhiều thương hiệu quốc tế. Trong cuộc phỏng vấn với Harper's Bazaar UK, nữ doanh nhân chia sẻ những bài học về lãnh đạo, cách xây dựng doanh nghiệp bền vững và quan niệm khá đặc biệt của cô về quyền lực.

Từ công việc tạm thời vài tháng đến hành trình 18 năm

Smruti Sriram lớn lên tại London trong gia đình có truyền thống kinh doanh. Cha cô, tiến sĩ R. Sri Ram, thành lập Supreme Creations vào năm 1999 với mong muốn tạo ra những sản phẩm có thể sử dụng nhiều lần, giảm sự phụ thuộc vào túi nhựa dùng một lần.

Tuy nhiên, Smruti ban đầu không lựa chọn con đường nối nghiệp gia đình.

Cô theo học ngành Triết học, Chính trị và Kinh tế tại Đại học Oxford, từng thực tập tại Lehman Brothers, Deutsche Bank và PwC. Sau khi tốt nghiệp năm 2008, cô dự định theo đuổi công việc tư vấn quản lý.

Cuộc khủng hoảng tài chính năm ấy đã khiến kế hoạch thay đổi. Smruti quyết định đến làm việc tại công ty của cha trong khoảng hai đến ba tháng để tích lũy thêm kinh nghiệm. Điều thú vị là cha cô không thực sự mong con gái tham gia kinh doanh gia đình. Ông cho rằng cô có thể tìm được tương lai tốt hơn trong lĩnh vực tài chính.

Nhưng chính khoảng thời gian làm việc tại Supreme Creations đã giúp Smruti nhận ra mình yêu thích môi trường kinh doanh. Từ những công việc nhỏ như liên hệ khách hàng, chuẩn bị mẫu sản phẩm, tìm hiểu thị trường đến phối hợp với bộ phận marketing, cô dần học cách vận hành doanh nghiệp từ những hoạt động thực tế nhất.

Cuối cùng, công việc dự định chỉ kéo dài vài tháng lại trở thành hành trình 18 năm.

Smruti giữ vị trí CEO từ năm 2013. Dưới sự lãnh đạo của cô, Supreme Creations mở rộng hoạt động với thương hiệu Bags of Ethics, tập trung vào các sản phẩm tái sử dụng dành cho ngành thời trang, làm đẹp và bán lẻ.

Một trong những bước ngoặt của doanh nghiệp đến từ sự hợp tác với Topshop.

Thông qua các dự án sản xuất túi tái sử dụng có thiết kế của những tên tuổi như Kate Moss và Christopher Kane, Smruti nhận ra rằng thời trang có thể đóng vai trò quan trọng trong việc thay đổi thói quen tiêu dùng. Một sản phẩm thân thiện với môi trường sẽ có nhiều cơ hội được sử dụng lâu dài nếu nó đồng thời đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ.

Từ đó, cô phát triển quan hệ hợp tác với những thương hiệu lớn như Dior, Nike, Adidas và Selfridges, đưa các sản phẩm tái sử dụng vượt ra khỏi hình ảnh những món đồ quảng bá đơn thuần.

Bài học lãnh đạo đáng chú ý: Không coi nhân viên là những người làm việc cho mình

Trong cuộc phỏng vấn, Smruti Sriram đưa ra một quan điểm khiến nhiều người phải suy nghĩ.

Cô cho biết mình chưa từng mặc định rằng bản thân là người duy nhất điều hành công ty, hay những người đồng hành chỉ đơn thuần là nhân viên. Đằng sau quan niệm ấy là cách cô nhìn nhận vai trò của một nhà lãnh đạo.

Theo Smruti, thành công của doanh nghiệp gia đình không xuất hiện sau một đêm. Đó là kết quả của quá trình dài để các thành viên hiểu được điểm mạnh, điểm yếu và cách phối hợp với nhau. Khi một doanh nghiệp còn nhỏ, người sáng lập hoặc người điều hành có thể trực tiếp đảm nhận nhiều công việc. Tuy nhiên, khi quy mô mở rộng, cách làm ấy không còn phù hợp.

Smruti cho rằng khả năng phân chia trách nhiệm và trao quyền cho những người có năng lực là yếu tố cần thiết để doanh nghiệp phát triển. Điều đó không có nghĩa người lãnh đạo buông bỏ hoàn toàn việc quản lý. Họ vẫn cần nắm được tình hình chung, xây dựng cơ chế báo cáo và duy trì sự kết nối giữa các bộ phận.

Đây cũng là bài học có thể áp dụng trong môi trường công sở.

Một người quản lý giỏi không nhất thiết phải là người trực tiếp giải quyết mọi vấn đề. Đôi khi, năng lực quan trọng hơn nằm ở khả năng xây dựng đội ngũ, giúp các thành viên phát huy thế mạnh và tạo điều kiện để họ chủ động trong công việc.

Smruti đặc biệt coi trọng sự tôn trọng giữa các thành viên. Với cô, tuyển dụng là quá trình tìm hiểu từ hai phía, bởi cả doanh nghiệp lẫn người lao động đều cần xác định liệu họ có thực sự phù hợp để đồng hành lâu dài.

Quan điểm này cũng được thể hiện tại nhà máy của Bags of Ethics ở Pondicherry, Ấn Độ, nơi phần lớn lực lượng lao động là phụ nữ. Theo thông tin doanh nghiệp chia sẻ, phụ nữ chiếm khoảng 80% nhân sự trong hoạt động tại Anh và nhà máy ở Ấn Độ.

Trong các cuộc phỏng vấn, Smruti thường nhấn mạnh giá trị của sự tin tưởng, tinh thần hợp tác và điều kiện làm việc giúp người lao động cảm thấy được trân trọng. Đối với nữ doanh nhân, xây dựng một thương hiệu có trách nhiệm không chỉ là lựa chọn vật liệu thân thiện với môi trường, mà còn liên quan đến cách doanh nghiệp đối xử với những con người tham gia tạo ra sản phẩm.

Thành công không chỉ nằm ở doanh thu, mà còn ở giá trị doanh nghiệp để lại

Bags of Ethics hiện được biết đến với các sản phẩm túi, bao bì và vật dụng tái sử dụng dành cho nhiều lĩnh vực.

Theo thông tin được công bố trong cuộc phỏng vấn với tạp chí CA năm 2026, doanh nghiệp ước tính đã góp phần thay thế hơn 30 tỷ sản phẩm dùng một lần. Đây là con số do doanh nghiệp đưa ra, không phải thống kê độc lập. Nhưng với Smruti, phát triển bền vững không chỉ là một khẩu hiệu truyền thông.

Cô tin rằng thiết kế tốt có thể khiến con người thay đổi hành vi. Một chiếc túi đẹp, chắc chắn và sử dụng được trong nhiều năm sẽ có giá trị hơn sản phẩm nhanh chóng bị bỏ đi.

Tư duy ấy từng được thể hiện rõ trong đại dịch COVID-19, khi Bags of Ethics hợp tác với các nhà thiết kế Anh để sản xuất khẩu trang vải tái sử dụng với họa tiết thời trang. Thay vì chỉ tập trung vào công năng, thương hiệu chú trọng cả yếu tố thẩm mỹ để khuyến khích người tiêu dùng lựa chọn và sử dụng sản phẩm.

Smruti cũng cho rằng kinh doanh bền vững có thể mang lại lợi ích tài chính nếu doanh nghiệp biết tính toán trong dài hạn. Việc hạn chế lãng phí, tái sử dụng nguyên vật liệu và chủ động lên kế hoạch giúp giảm những chi phí không cần thiết.

Từ kinh nghiệm điều hành, cô nhận thấy sáng tạo và quản lý tài chính cần đi cùng nhau. Một ý tưởng đẹp vẫn phải được đánh giá dựa trên chi phí, khả năng sản xuất và nhu cầu thực tế.

Bên cạnh công việc kinh doanh, Smruti còn tham gia hoạt động giáo dục thông qua tổ chức từ thiện Wings of Hope, hỗ trợ người trẻ phát triển kỹ năng và tiếp cận những cơ hội nghề nghiệp.

Năm 2025, cô được trao danh hiệu OBE vì những đóng góp cho lĩnh vực thời trang. Đến năm 2026, cô tiếp tục được vinh danh với giải Veuve Clicquot Bold Woman Award, ghi nhận những nữ doanh nhân tạo ra dấu ấn trong lĩnh vực của mình. Điều đáng chú ý trong câu chuyện của Smruti Sriram không chỉ là hành trình đưa doanh nghiệp gia đình trở thành đối tác của những thương hiệu quốc tế.

Đó còn là cách cô định nghĩa sự thành công.

Thay vì đặt bản thân vào vị trí trung tâm của mọi thành tựu, nữ CEO liên tục nhắc đến đội ngũ, những người lao động, các đối tác sáng tạo và những bài học mình tiếp tục nhận được trong quá trình làm việc.

Câu chuyện ấy gợi ra một điều đáng suy ngẫm: Khi sự nghiệp phát triển, điều giúp một người tiến xa hơn chưa chắc là khả năng kiểm soát mọi thứ, mà có thể là việc hiểu rõ giới hạn của bản thân và biết tin tưởng những người xung quanh.

Lãnh đạo không chỉ là có quyền quyết định, mà còn là tạo ra môi trường để những người khác có cơ hội phát triển cùng mình.