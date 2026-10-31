Cả con phố Hà Nội hỗn loạn vì SOOBIN, Rhymastic và Binz: Nhào lộn, thu to phóng nhỏ làm không thiếu thứ gì

Tối 31/10, SpaceSpeakers chính thức phát hành MV Không Xi Nhê với sự góp giọng của Rhymastic, Binz và SOOBIN. Ca khúc ra mắt nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập SpaceSpeakers, đồng thời là sản phẩm mở màn cho album KOSMIK dự kiến triển khai trong năm 2026. MV lấy bối cảnh Hà Nội, nơi gắn với những ngày đầu hoạt động của nhóm, với sự xuất hiện của nhiều thành viên quen thuộc.

Không Xi Nhê - Rhymastic, Binz, SOOBIN

Điểm đáng chú ý của Không Xi Nhê nằm ở màu sắc Rock, khác với cảm giác thường thấy khi nhắc đến những sản phẩm quen thuộc của SpaceSpeakers. Ca khúc xoay quanh thái độ đối diện với những va vấp trong cuộc sống, được thể hiện qua chính cụm từ quen thuộc “không xi nhê”.

Đây là cách nói thường dùng để chỉ những chuyện không đủ sức khiến một người bận tâm hay chùn bước. Thay vì khai thác chủ đề theo hướng chiêm nghiệm, ba nghệ sĩ lựa chọn cách thể hiện tương đối thoải mái, pha chút bất cần. Rhymastic, Binz và SOOBIN cùng kể câu chuyện về việc đón nhận những điều không như ý, không né tránh khó khăn nhưng cũng không để chúng ảnh hưởng đến hành trình phía trước.

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MV mở đầu bằng cảnh Rhymastic, Binz và SOOBIN xuất hiện trên những con phố Hà Nội khá hỗn loạn, kẹt xe giữa đường,

Trong MV, Rhymastic, Binz và SOOBIN xuất hiện trên những con phố Hà Nội, bắt đầu hành trình đến địa điểm tổ chức KOSMIK Live Concert. Đáng chú ý, hành trình này có cả tình huống kẹt xe giữa đường, buộc các nghệ sĩ phải tìm cách vượt qua những trở ngại để tiếp tục di chuyển. Chi tiết giao thông quen thuộc của Hà Nội được đưa vào MV theo cách hài hước, tạo màu sắc đời thường cho câu chuyện. Cùng với đó, Rhymastic, Binz và SOOBIN được đặt trong hành trình thu nhỏ giữa lòng Hà Nội. Ba nghệ sĩ xuất hiện với kích thước tí hon, di chuyển qua những con phố, len lỏi giữa dòng xe cộ và các công trình quen thuộc của Thủ đô. Hành trình đến địa điểm tổ chức KOSMIK Live Concert vì thế trở nên thú vị.

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Rhymastic, Binz và SOOBIN thu nhỏ di chuyển khắp phố phường Hà Nội

Bên cạnh bộ ba nhân vật chính, Touliver, SlimV và Cường Seven cũng góp mặt trong hình ảnh một ban nhạc đường phố. Những phân cảnh các thành viên cùng xuất hiện gợi lại hình ảnh tập thể SpaceSpeakers với những mảnh ghép đã đồng hành suốt 15 năm.

Sự kết hợp của Rhymastic, Binz và SOOBIN trong Không Xi Nhê cũng gợi nhắc đến những gương mặt đã góp phần tạo nên màu sắc âm nhạc của SpaceSpeakers suốt nhiều năm qua.

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Touliver, SlimV và Cường Seven cũng góp mặt

Từ một tổ đội hip-hop hình thành tại Hà Nội năm 2011, SpaceSpeakers dần trở thành một trong những tập thể có ảnh hưởng lớn trong thị trường nhạc Việt. Các thành viên không chỉ hoạt động độc lập mà còn nhiều lần kết hợp, tạo nên những sản phẩm được khán giả biết đến như Everyday, Freaky Squad. Bên cạnh đó, dấu ấn của từng nghệ sĩ cũng được thể hiện qua loạt ca khúc riêng như They Said của Binz và Touliver, Lạc của Rhymastic hay Ngày Mai Em Đi (Touliver Mix) với sự thể hiện của SOOBIN và Lê Hiếu.

Từ một tổ đội hip-hop hình thành tại Hà Nội năm 2011, SpaceSpeakers dần trở thành một trong những tập thể có ảnh hưởng lớn trong thị trường nhạc Việt.

Cũng trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập, SpaceSpeakers sẽ tổ chức KOSMIK Live Concert 2026: Homecoming vào ngày 12/12 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội. Chương trình đánh dấu lần trở lại Thủ đô của KOSMIK sau concert đầu tiên năm 2022 tại TP.HCM.

Đêm nhạc dự kiến chia thành hai chương From Home và So Far, quy tụ dàn nghệ sĩ gắn bó với SpaceSpeakers như Touliver, SOOBIN, Binz, Rhymastic, SlimV, JustaTee, Kimmese, Cường Seven, Triple D và Kiên Ứng. Bên cạnh đó còn có sự tham gia của Kay Trần, Tiên Tiên, Hà Lê, Mr. A, 16 Typh, Lil Wuyn cùng nhiều nghệ sĩ khác. Với chủ đề Homecoming, concert lần này tập trung vào cuộc hội ngộ của nhiều thế hệ nghệ sĩ từng đồng hành với SpaceSpeakers, từ những thành viên thuở đầu đến các gương mặt xuất hiện trong những giai đoạn phát triển tiếp theo.