Nam diễn viên 98kg ra Hà Nội nhận bằng thạc sĩ, leo đủ 600 bậc thang ở Sapa

Mới đây, tại kênh Màn ảnh Việt, nghệ sĩ Hoàng Mập đã chia sẻ về hành trình giảm cân của mình.



Anh nói: "Trước khi giảm cân, tôi nặng 150kg. Số kg này tôi đeo mang nhiều năm trời. Thực sự lúc đó tôi đi đóng phim hay trong đời sống hàng ngày vẫn rất vui vẻ, hạnh phúc.

Hoàng Mập

Tôi không nghĩ gì tới số cân nặng đó vì đã quen với nó và mọi người xung quanh tôi cũng quen với hình ảnh Hoàng Mập tròn trịa rồi.

Nhưng một thời gian sau, tôi thấy cơ thể mình có vấn đề nên đi khám tổng quát. Bác sĩ bảo rằng nhiều chỉ số trong cơ thể tôi đang báo động đỏ, đường huyết cao, huyết áp không ổn, nguy cơ bị gout, giãn tĩnh mạch, hở van tim, xương khớp.

Vì bị hở van tim nên tôi nằm ngủ lâu lâu thở không được hoặc giống như đang ngủ thì bị ai kéo giật dậy.

Ngày đó tôi nằm ngủ khá khó khăn, nằm nghiêng thì đau vai, nằm ngửa thì thở không được, kê gối lên thì đau cổ gáy.

Tôi suy nghĩ nhiều vì trước đó cũng đã giảm cân nhiều lần nhưng thất bại. Tôi từ 110kg mà giảm cân kiểu gì lên luôn 150kg. Tôi còn phải mặc áo mưa chạy bộ qua cầu Sài Gòn luôn, đau hai bên đùi nên sợ trốn luôn.

Tôi còn đi tập gym có huấn luyện viên nhưng vẫn không giảm được cân vì ăn phản khoa học, tập xong lại còn ăn nhiều hơn nên mập hơn.

Hoàng Mập ở Sapa

Tôi có cơ duyên gặp được một vị bác sĩ giỏi, được thăm khám, thử máu các kiểu và biết rằng tôi đang ở mức độ tiền tiểu đường.

Tôi lập tức đi theo liệu trình bác sĩ này thiết lập cho mình. Trong thời gian đầu tôi cũng muốn bỏ cuộc vì không tin tưởng vào việc giảm cân. Nhưng bác sĩ dọa rằng nếu tôi bỏ cuộc giữa chừng số cân sẽ còn lên vô tội vạ hơn nữa. Bác sĩ nói chắc chắn sẽ không sống được lâu.

Vì thế tôi quyết tâm giảm cân theo liệu trình của bác sĩ và sau 1 năm thì còn 98kg, giữ được tới giờ luôn.

Giảm cân xong, các chỉ số của tôi đỡ hẳn. Tôi hết mỡ máu, hết gout, hết giãn tĩnh mạch và ngủ thoải mái, không còn đau nhức.

Năm ngoái, tôi ra Hà Nội nhận bằng thạc sĩ. Anh em rủ tôi đi Sapa chơi. Tôi quyết định không đi cáp treo mà đi bộ 600 bậc thang để lên tới đỉnh luôn".