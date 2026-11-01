Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nam diễn viên 98kg ra Hà Nội nhận bằng thạc sĩ, leo đủ 600 bậc thang ở Sapa

| | Lifestyle

"Bác sĩ nói chắc chắn sẽ không sống được lâu" – Hoàng Mập nói.

Mới đây, tại kênh Màn ảnh Việt, nghệ sĩ Hoàng Mập đã chia sẻ về hành trình giảm cân của mình.

Anh nói: "Trước khi giảm cân, tôi nặng 150kg. Số kg này tôi đeo mang nhiều năm trời. Thực sự lúc đó tôi đi đóng phim hay trong đời sống hàng ngày vẫn rất vui vẻ, hạnh phúc.

Nam diễn viên 98kg ra Hà Nội nhận bằng thạc sĩ, leo đủ 600 bậc thang ở Sapa- Ảnh 1.

Hoàng Mập

Tôi không nghĩ gì tới số cân nặng đó vì đã quen với nó và mọi người xung quanh tôi cũng quen với hình ảnh Hoàng Mập tròn trịa rồi.

Nhưng một thời gian sau, tôi thấy cơ thể mình có vấn đề nên đi khám tổng quát. Bác sĩ bảo rằng nhiều chỉ số trong cơ thể tôi đang báo động đỏ, đường huyết cao, huyết áp không ổn, nguy cơ bị gout, giãn tĩnh mạch, hở van tim, xương khớp.

Vì bị hở van tim nên tôi nằm ngủ lâu lâu thở không được hoặc giống như đang ngủ thì bị ai kéo giật dậy.

Ngày đó tôi nằm ngủ khá khó khăn, nằm nghiêng thì đau vai, nằm ngửa thì thở không được, kê gối lên thì đau cổ gáy.

Tôi suy nghĩ nhiều vì trước đó cũng đã giảm cân nhiều lần nhưng thất bại. Tôi từ 110kg mà giảm cân kiểu gì lên luôn 150kg. Tôi còn phải mặc áo mưa chạy bộ qua cầu Sài Gòn luôn, đau hai bên đùi nên sợ trốn luôn.

Tôi còn đi tập gym có huấn luyện viên nhưng vẫn không giảm được cân vì ăn phản khoa học, tập xong lại còn ăn nhiều hơn nên mập hơn.

Nam diễn viên 98kg ra Hà Nội nhận bằng thạc sĩ, leo đủ 600 bậc thang ở Sapa- Ảnh 2.

Hoàng Mập ở Sapa

Tôi có cơ duyên gặp được một vị bác sĩ giỏi, được thăm khám, thử máu các kiểu và biết rằng tôi đang ở mức độ tiền tiểu đường.

Tôi lập tức đi theo liệu trình bác sĩ này thiết lập cho mình. Trong thời gian đầu tôi cũng muốn bỏ cuộc vì không tin tưởng vào việc giảm cân. Nhưng bác sĩ dọa rằng nếu tôi bỏ cuộc giữa chừng số cân sẽ còn lên vô tội vạ hơn nữa. Bác sĩ nói chắc chắn sẽ không sống được lâu.

Vì thế tôi quyết tâm giảm cân theo liệu trình của bác sĩ và sau 1 năm thì còn 98kg, giữ được tới giờ luôn.

Giảm cân xong, các chỉ số của tôi đỡ hẳn. Tôi hết mỡ máu, hết gout, hết giãn tĩnh mạch và ngủ thoải mái, không còn đau nhức.

Năm ngoái, tôi ra Hà Nội nhận bằng thạc sĩ. Anh em rủ tôi đi Sapa chơi. Tôi quyết định không đi cáp treo mà đi bộ 600 bậc thang để lên tới đỉnh luôn".

Nam diễn viên SN 1973 lấy vợ kém 26 tuổi: "Chúng tôi từng muốn chia tay luôn"

Theo Tùng Ninh

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
Nam diễn viên

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phát hiện bản làng gần 160 hộ ở Việt Nam, mùa xuân ngập sắc vàng, hồng, trắng như tấm thổ cẩm khổng lồ

Phát hiện bản làng gần 160 hộ ở Việt Nam, mùa xuân ngập sắc vàng, hồng, trắng như tấm thổ cẩm khổng lồ Nổi bật

Ngôi nhà của cô gái 25 tuổi khiến người xem phải thốt lên: Đẹp đến mức tim muốn "tan chảy"

Ngôi nhà của cô gái 25 tuổi khiến người xem phải thốt lên: Đẹp đến mức tim muốn "tan chảy" Nổi bật

Đen Vâu có mối quan hệ gì với Á quân của Olympia - Nguyễn Huy Quang Minh?

Đen Vâu có mối quan hệ gì với Á quân của Olympia - Nguyễn Huy Quang Minh?

15:45 , 01/11/2026
Bạn gái T.O.P và vóc dáng 1m71 "danh bất hư truyền": Ngày 100 cái squat, ăn trực tiếp thứ này khi bụng rỗng

Bạn gái T.O.P và vóc dáng 1m71 "danh bất hư truyền": Ngày 100 cái squat, ăn trực tiếp thứ này khi bụng rỗng

15:38 , 01/11/2026
Món nước giữ eo thon của MC Khánh Vy

Món nước giữ eo thon của MC Khánh Vy

15:22 , 01/11/2026
Hội bạn thân Trấn Thành tụ họp, nhìn đội hình cả dàn sao mà choáng váng

Hội bạn thân Trấn Thành tụ họp, nhìn đội hình cả dàn sao mà choáng váng

15:20 , 01/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên