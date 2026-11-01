Bạn gái T.O.P và vóc dáng 1m71 "danh bất hư truyền": Ngày 100 cái squat, ăn trực tiếp thứ này khi bụng rỗng

Từng hai lần đứng đầu bảng xếp hạng "Gương mặt đẹp nhất thế giới", Nana hiện là một trong những mỹ nhân sở hữu sắc vóc quyến rũ bậc nhất màn ảnh Hàn. Từ Mask Girl, Toàn Trí Độc Giả cho đến dự án Netflix mới nhất Scandal hợp tác cùng Son Ye Jin và Ji Chang Wook, cô liên tục gây sốt bởi thần thái cuốn hút cùng vóc dáng nóng bỏng. Ở tuổi 35, dù sở hữu chiều cao ấn tượng 1m71, Nana vẫn duy trì cân nặng 48-50kg nhờ những nguyên tắc ăn uống và luyện tập cực kỳ kỷ luật.

Ưu tiên đạm cao, cắt giảm tối đa tinh bột tinh chế

Nói về phương pháp quản lý cân nặng, Nana từng tiết lộ trên chương trình *Please Take Care of My Refrigerator* rằng cô luôn đặt đạm (protein) làm nhóm chất ưu tiên hàng đầu trong mỗi bữa ăn. Nữ diễn viên chủ động cắt giảm tối đa tinh bột tinh chế, nói không với cơm trắng hay các món làm từ bột mì. Thay vào đó, cô chọn các nguồn tinh bột phức hợp lành mạnh như khoai lang, bí đỏ, ngô kết hợp với cách chế biến thanh nhẹ và thói quen uống nhiều nước mỗi ngày. Dù vậy, Nana không ép bản thân kiêng khem quá hà khắc. Những lúc không phải siết cân, cô vẫn thoải mái thưởng thức các món khoái khẩu như canh kim chi của mẹ, mì Ý hay pizza nhưng luôn kiểm soát liều lượng vừa đủ.

Thói quen kỳ lạ: Ăn bơ trực tiếp khi bụng rỗng

Một trong những bí quyết giữ dáng gây ngạc nhiên nhất của Nana chính là thói quen ăn bơ hoặc bơ thực vật (ghee) trực tiếp vào buổi sáng khi bụng còn rỗng. Nếu cảm thấy ngấy, cô sẽ rắc thêm một chút muối để dễ ăn hơn. Nữ diễn viên chia sẻ rằng việc nạp chất béo chất lượng cao vào đầu ngày hỗ trợ ổn định lượng đường trong máu, kiểm soát cân nặng và giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn. Tuy nhiên, đây là phương pháp dựa trên trải nghiệm cá nhân của Nana, bởi bơ chứa hàm lượng chất béo rất cao nên mỗi người cần cân nhắc kỹ lưỡng dựa trên thể trạng của bản thân.

Duy trì lịch tập gym 2 buổi mỗi tuần kết hợp cardio và tạ

Bên cạnh chế độ ăn, vận động là yếu tố then chốt giúp bạn gái T.O.P kiến tạo đường cong rực rỡ. Đều đặn mỗi tuần, cô dành khoảng 2 buổi đến phòng gym với thời lượng 1.5 tiếng cho mỗi buổi tập. Buổi tập của Nana được chia theo tỷ lệ khoa học: 10 phút khởi động, 40 phút tập cardio đốt mỡ, 30 phút tập tạ kháng lực tập trung vào vùng lưng, mông, đùi cùng cơ lõi, và kết thúc bằng 10 phút giãn cơ.

Cày 100 cái squat và 100 cái gập bụng trước khi đi ngủ

Vào những khoảng thời gian lịch trình quay phim dày đặc không thể đến phòng gym, Nana vẫn không cho phép bản thân bỏ bê vóc dáng. Cô tận dụng khoảng thời gian trống ngắn ngủi trước khi đi ngủ để thực hiện các bài tập không cần dụng cụ ngay tại nhà. Thói quen cố định của cô là hoàn thành đủ 100 lần squat để săn chắc vòng ba cùng đùi, kết hợp 100 lần gập bụng để siết chặt cơ bụng và duy trì vòng eo con kiến.

Thư giãn cơ thể bằng Yoga, tắm bồn và trị liệu chuông xoay

Để cơ thể không bị quá tải sau các bài tập cường độ cao, Nana thường xuyên đan xem các buổi tập Yoga và Yoga trên dây (Aerial Yoga). Bộ môn này giúp kéo giãn cơ bắp, tăng độ dẻo dai và mở rộng phạm vi chuyển động của khớp. Ngoài ra, cô còn kết hợp thiền chuông xoay, tắm bồn và liệu pháp massage thư giãn sau tập để giải tỏa căng thẳng thần kinh, giúp cơ bắp mau chóng phục hồi và duy trì thần thái rạng rỡ.

Theo TVBS