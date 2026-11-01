Hình ảnh gây sốc nặng của Chi Pu

Trong chuỗi cinetour quảng bá Chị Chị Em Em 3 nhân dịp Halloween, dàn diễn viên đã khiến khán giả được phen bất ngờ khi đồng loạt xuất hiện trong tạo hình 5 thầy trò Đường Tăng. Theo đó, Chi Pu đảm nhận vai Đường Tăng, Kỳ Duyên hóa thân thành Tôn Ngộ Không, Ninh Dương Lan Ngọc trở thành Sa Tăng, Steven Nguyễn vào vai Trư Bát Giới, còn Quốc Anh gây chú ý khi được giao nhiệm vụ hóa thân thành... con ngựa Bạch Long Mã.

Tạo hình độc lạ của dàn cast Chị Chị Em Em 3 (Ảnh: NSX)

Những hình ảnh được chia sẻ nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút lượng tương tác lớn. Không chỉ bởi sự đối lập giữa hình tượng thường ngày của dàn mỹ nhân - nam thần và tạo hình có phần kỳ quặc, màn hóa trang còn cho thấy độ chịu chơi hiếm thấy của các diễn viên khi quảng bá phim. Mỗi người một kiểu biến tấu, không ai chịu lép vế trước đồng nghiệp, biến buổi cinetour thành một màn trình diễn Halloween đúng nghĩa.

Trong đội hình này, Chi Pu là người có tạo hình sát với nguyên tác nhất. Nữ diễn viên xuất hiện trong bộ áo cà sa, đội mũ Đường Tăng, gần như giữ nguyên diện mạo quen thuộc của nhân vật trên màn ảnh. Trong khi các đồng nghiệp thoải mái sáng tạo, thêm thắt những chi tiết hài hước vào trang phục thì Chi Pu lại chọn cách hóa thân tương đối nguyên bản. Chính sự nghiêm túc bất thường này khiến nữ diễn viên càng trở nên nổi bật giữa đội hình có phần... hỗn loạn.

(Ảnh: NSX)

Chi Pu trong tạo hình Đường Tăng (Ảnh: NSX)

Đặc biệt Chi Pu càng được chú ý hơn khi nữ diễn viên không có mặt ngay từ đầu tại sự kiện do phải chạy show ở một đêm diễn khác. Khi vừa hoàn thành công việc và kịp có mặt tại cinetour, Chi Pu chỉ có đủ thời gian thay trang phục, làm tóc chứ không thể trang điểm lại toàn bộ. Bởi vậy, dù đã khoác lên mình bộ đồ Đường Tăng, gương mặt nữ diễn viên vẫn giữ lớp makeup từ sân khấu trước đó, đặc biệt là phần mắt được kẻ khá đậm. Điều này lập tức khiến Chi Pu trở thành chủ đề để dàn cast trêu chọc. Màn trêu chọc vui vẻ này càng khiến bầu không khí sự kiện càng thêm náo nhiệt. Có thể nói, dù đến muộn và không có sự chuẩn bị trọn vẹn như các đồng nghiệp, Chi Pu vẫn trở thành một trong những nhân vật được chú ý nhất buổi cinetour. Ở chuỗi cinetour trước đó, Chi Pu cũng không xuất hiện được do vấn đề lịch trình cá nhân, chính bởi vậy màn ra mắt của "Đường Tăng" càng được quan tâm nhiều hơn.

Chi Pu ngại ngùng khi bị trêu chọc vì cách trang điểm của mình (Ảnh: NSX)

Chị Chị Em Em 3 ác phẩm xoay quanh Thị Mầu (Kỳ Duyên), tiểu thư nổi tiếng tài sắc của vùng Kinh Bắc, chuẩn bị bước vào cuộc hôn nhân với Văn Tài (Quốc Anh), một công tử con nhà quyền thế. Thế nhưng, đằng sau cuộc hôn nhân tưởng chừng viên mãn lại là những mối quan hệ tình cảm phức tạp, những rung động bị che giấu và các bí mật không thể dễ dàng gọi tên.

Thị Liễu (Ninh Dương Lan Ngọc), người chị họ từ phương Nam của Thị Mầu, bất ngờ trở thành mắt xích quan trọng trong câu chuyện khi Văn Tài đem lòng say đắm cô. Trong khi đó, Thị Liễu lại đang mắc kẹt trong cuộc hôn nhân ngột ngạt với Văn Cường (Steven Nguyễn). Sự xuất hiện của Thị Nương (Chi Pu) cùng những mối quan hệ chồng chéo càng khiến mạng lưới tình cảm giữa các nhân vật trở nên rối ren. Giữa lễ giáo, danh phận và những ham muốn cá nhân, mỗi người đều có những toan tính và lựa chọn riêng, kéo theo hàng loạt biến cố.

(Ảnh: NSX)

Với thời lượng 122 phút và nhãn T18, Chị Chị Em Em 3 tiếp tục khai thác màu sắc melodrama, drama tình ái vốn đã trở thành dấu ấn của thương hiệu. Dù đang tạo ra không ít tranh luận về chất lượng nội dung, bộ phim vẫn chứng minh sức hút thương mại đáng kể với doanh thu hơn 50 tỷ chỉ sau 2 ngày công chiếu chính thức.