Nàng hậu sở hữu 5 căn nhà bạc tỷ, có 10 người yêu cũ nhưng không cưới một ai: "Đàn ông không đáng tin, tiền mới đáng tin"

Xa Thi Mạn sinh năm 1975, vào showbiz sau khi giành được danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Hong Kong 1997. Cô nổi tiếng với các phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký (vai Chu Chỉ Nhược), Cung Tâm Kế (vai Lưu Tam Hảo), Diên Hi Công Lược (vai Nhàn Phi), Long Tranh Hổ Đấu, Tuyết Sơn Phi Hồ, Sứ Đồ Hành Giả...

Theo tờ Sohu, Xa Thi Mạn từng là 1 trong những những nữ diễn viên nhận cát-xê cao nhất giới giải trí xứ Hương Cảng, khoảng 3 triệu USD (8 tỷ đồng) cho 1 bộ phim và hợp đồng quảng cáo. Người đẹp từng xếp thứ 57 trong danh sách 100 diễn viên có thu nhập cao nhất Hong Kong (Trung Quốc) do Forbes thống kê.

Xa Thi Mạn từng nằm trong top 100 diễn viên có thu nhập cao nhất Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: HK01.

Với mức thu nhập cao ngất ngưởng, Xa Thi Mạn dồn hết tiền mua sắm bất động sản. Cô hiện nắm giữ 5 căn nhà hạng sang ở Hong Kong (Trung Quốc), với giá trị lên đến 20 triệu USD (gần 500 tỷ đồng).

Trong số đó có hai căn biệt thự 3 tầng mà cô mua tặng mẹ và gia đình anh trai. Đầu năm 2020, Xa Thi Mạn bỏ ra hơn 35 triệu HKD (110 tỷ đồng) để sở hữu một căn biệt thự trên đường Tây Cống Nhai, Hong Kong (Trung Quốc). Đến năm 2024, "nhất tỷ TVB" bổ sung bộ sưu tập địa ốc đáng ngưỡng mộ của mình bằng việc tậu thêm 1 căn hộ cao cấp với giá 3,8 triệu USD (gần 100 tỷ đồng). Bất động sản đắt đỏ này tiếp tục khẳng định tiềm lực tài chính đáng nể của nữ diễn viên, đưa cô vào danh sách những mỹ nhân giàu có bậc nhất showbiz Hong Kong (Trung Quốc) với khối tài sản nhà đất và xe sang đáng ngưỡng mộ.

Các bất động sản đắt giá đều được Xa Thi Mạn đem cho thuê. Còn cô lại thuê một căn hộ sang trọng có view nhìn ra cảng Victoria với giá 320.000 HKD/tháng (1 tỷ đồng) để sống cùng mẹ già. Sở hữu danh mục bất động sản giá trị cùng nguồn thu nhập đều đặn từ việc cho thuê nhà, Xa Thi Mạn cứ thế vô tư tận hưởng cuộc sống giàu sang, sung túc.

Nữ diễn viên sở hữu chuỗi bất động sản 500 tỷ. Ảnh: Sohu.

Thành công, xinh đẹp và giàu có nhưng đường tình duyên của Xa Thi Mạn lại vô cùng lận đận. Cô từng trải 10 mối tình, trong đó chỉ có 2 lần công khai thừa nhận Trần Hạo Dân, Trịnh Gia Dĩnh là bạn trai của mình. Không chỉ vậy, cô còn 3 lần vướng tai tiếng làm "kẻ thứ ba". Lần đầu là với tài tử Trịnh Gia Dĩnh. Cô bị cho là chen chân phá hoại Trịnh Gia Dĩnh và Châu Lệ Kỳ.

Tiếp đến là vụ Xa Thi Mạn bị Hoa hậu Viên Vịnh Nghi dằn mặt, cảnh cáo vì dám léng phéng với tài tử Trương Trí Lâm. Đến 2011, ồn ào Xa Thi Mạn quyến rũ đại gia Tony Tiêu đã có vợ và 2 con gây rúng động dư luận. Theo các nguồn tin, Tony Tiêu si mê mỹ nhân Ỷ Thiên Đồ Long Ký đến mức đòi bỏ vợ và phân chia tài sản. Chính thất vì quá tức giận đã tung hình ảnh ngoại tình của Tony Tiêu và Xa Thi Mạn lên MXH. Vì vậy, Xa Thi Mạn mang tiếng xấu mỹ nhân giật chồng suốt bao năm qua.

Xa Thi Mạn từng vướng lùm xùm cặp kè với Trịnh Gia Dĩnh, Trương Trí Lâm và đại gia Tony Tiêu dù biết đối phương đã có nửa kia. Ảnh: Sina.

Sau nhiều cuộc tình không thành và chịu tiếng xấu làm "tiểu tam", Xa Thi Mạn đến nay vẫn lẻ bóng ở tuổi 51. Khi được hỏi về chuyện tình cảm, nữ diễn viên hàng đầu cho biết cô giờ không xem tình yêu là tất cả. "Đàn ông không đáng tin, tiền mới đáng tin" nữ diễn viên tuyên bố. Dù độc thân, cô vẫn là đại gia của giới nghệ sĩ Cbiz. Với khối tài sản kếch xù, Xa Thi Mạn được mệnh danh là "người phụ nữ độc thân đẳng cấp kim cương".

Ở tuổi ngoài 50, Xa Thị Mạn đầy đủ từ sự nghiệp, danh tiếng đến tiền bạc nhưng vẫn chưa kết hôn. Ảnh: Instagram.

Nguồn: Sina, Sohu