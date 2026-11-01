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Mới có mỹ nhân vừa nhận bằng khen của Thủ tướng: 6 năm đóng 8 bom tấn, visual - diễn xuất đều là quốc bảo

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Mới có mỹ nhân vừa nhận bằng khen của Thủ tướng: 6 năm đóng 8 bom tấn, visual - diễn xuất đều là quốc bảo

Mỹ nhân nào mà lại được nhận vinh dự lớn tới vậy?

Mới đây, nữ diễn viên Kim Go Eun tiếp tục khẳng định vị thế trong làng giải trí Hàn Quốc khi được trao Bằng khen của Thủ tướng tại Lễ trao giải Văn hóa và Nghệ thuật Đại chúng Hàn Quốc lần thứ 17. Đây là một trong những hình thức vinh danh cấp nhà nước danh giá nhất dành cho những cá nhân có đóng góp nổi bật đối với sự phát triển của ngành văn hóa, nghệ thuật đại chúng Hàn Quốc. Quá trình xét chọn không chỉ dựa trên thành tích nghệ thuật mà còn cân nhắc thời gian hoạt động, sức ảnh hưởng trong và ngoài nước cũng như những đóng góp đối với ngành công nghiệp giải trí và xã hội.

Kim Go Eun được trao Bằng khen của Thủ tướng tại Lễ trao giải Văn hóa và Nghệ thuật Đại chúng Hàn Quốc lần thứ 17. (Dịch: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ - Kim Go Eun)

Trong phần giới thiệu thành tích, Kim Go Eun được ghi nhận nhờ khả năng biến hóa đa dạng, từ nàng dâu yêu tinh trong bộ phim đình đám Goblin đến pháp sư Lee Hwa Rim trong Exhuma, tác phẩm điện ảnh từng thu hút hơn 10 triệu lượt khán giả tại phòng vé Hàn Quốc.

Sự ghi nhận này được xem là phần thưởng xứng đáng dành cho những nỗ lực bền bỉ của Kim Go Eun trong nhiều năm qua. Ở tuổi 35, cô đã vươn lên hàng ngũ những nữ diễn viên hàng đầu thuộc thế hệ diễn viên trẻ, không chỉ sở hữu sức hút ngôi sao mà còn được đánh giá cao về thực lực diễn xuất.

Đáng chú ý, chỉ trong 6 năm kể từ 2020 đến nay, Kim Go Eun đã liên tục góp mặt trong hàng loạt dự án đáng chú ý ở cả điện ảnh lẫn truyền hình. Trên màn ảnh rộng, cô ghi dấu ấn với 2 tác phẩm Exhuma và Love In The Big City. Còn ở màn ảnh nhỏ, cô có 6 tác phẩm nổi bật là The King: Eternal Monarch, Yumi's Cells (3 mùa), You and Everything Else và The Price of Confession.

Kim Go Eun là mảnh ghép quan trọng tạo nên thành công rực rỡ của Exhuma.

Love In The Big City

Điều khiến Kim Go Eun trở nên đặc biệt còn nằm ở khả năng chinh phục khán giả bằng cả nhan sắc lẫn tài năng. Không sở hữu vẻ đẹp theo những tiêu chuẩn thường thấy của showbiz Hàn, cô gây ấn tượng bằng gương mặt đẹp lạ, đôi mắt một mí đặc trưng, khí chất tự nhiên và nụ cười tỏa nắng. Vẻ đẹp này càng trở nên cuốn hút khi kết hợp với khả năng diễn xuất tinh tế, giàu cảm xúc, giúp Kim Go Eun hóa thân thuyết phục vào nhiều kiểu nhân vật khác nhau.

Cả nhan sắc lẫn diễn xuất của Kim Go Eun đều là "quốc bảo" của màn ảnh Hàn Quốc.

Vai diễn đầy cảm xúc trong You and Everything Else giúp Kim Go Eun được đề cử Thị hậu ở giải Baeksang.

The Price of Confession là một nét chấm phá độc lạ và cho thấy diễn xuất ấn tượng của mỹ nhân sinh năm 1991.

Có thể nói, từ nhan sắc mang đậm bản sắc riêng đến thực lực diễn xuất đã được khẳng định, Kim Go Eun hoàn toàn xứng đáng được người hâm mộ ví von là một trong những "quốc bảo" của màn ảnh Hàn Quốc. Và bằng khen của Thủ tướng lần này chính là một dấu mốc đáng tự hào trong sự nghiệp của cô.

Nguồn: Starnews

Theo Mộng Du

Phụ Nữ Mới

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