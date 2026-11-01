Mối quan hệ giữa Thu Minh và 2 trò cưng Trúc Nhân - Hương Tràm sau 14 năm

Tối 31/10, Trúc Nhân chính thức tổ chức showcase TÂN MÙI tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (TP.HCM), đánh dấu cột mốc đặc biệt sau 14 năm hoạt động nghệ thuật. Đêm diễn có sự góp mặt của các khách mời MIN, Rhymastic và Wren Evans, đồng thời quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám như Thu Minh, Ngô Thanh Vân, Minh Hằng, Bảo Anh, Phương Mỹ Chi, Thúy Ngân, Ali Hoàng Dương... Đặc biệt, sự xuất hiện của Thu Minh cùng những khoảnh khắc xúc động dành cho học trò Trúc Nhân nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Là một trong những nhân vật được quan tâm nhất tại showcase TÂN MÙI, Thu Minh khiến nhiều khán giả xúc động bởi tình cảm dành cho cậu học trò từng được mình dìu dắt tại Giọng hát Việt 2012. Có mặt dưới hàng ghế khán giả, nữ ca sĩ liên tục dõi theo từng phần trình diễn của Trúc Nhân với ánh mắt đầy tự hào. Chứng kiến học trò đứng trên sân khấu riêng sau 14 năm miệt mài theo đuổi âm nhạc, Thu Minh không giấu được sự xúc động. Thậm chí, khi Trúc Nhân bật khóc, nữ ca sĩ cũng rơi nước mắt theo học trò.

Thu Minh hạnh phúc khi chứng kiến sự thành công của Trúc Nhân

Ánh mắt tự hào thể hiện rõ trên gương mặt nữ Diva

Cô cũng nhiều lần xúc động khi nhìn thấy trò cưng bật khóc

Không chỉ thế, Thu Minh cũng không hề ngần ngại đứng dậy nhún nhảy, "quẩy" nhiệt tình theo từng giai điệu, cổ vũ học trò hết mình. Những khoảnh khắc tự nhiên của Thu Minh khiến nhiều khán giả thích thú, bởi dù đã 14 năm trôi qua, cô vẫn luôn dành cho Trúc Nhân sự quan tâm và ủng hộ như những ngày đầu.

Trúc Nhân trên sân khấu tại showcase Tân Mùi

Thu Minh không ngần ngại đứng lên "quẩy" cùng học trò

Đáng nói, việc Thu Minh có mặt tại showcase TÂN MÙI còn cho thấy với hai trò cưng Trúc Nhân và Hương Tràm, nữ ca sĩ chẳng muốn bất kỳ ai phải "chịu thiệt" trong những cột mốc quan trọng của sự nghiệp.

Trước đó, tối 1/8, Thu Minh từng gây bất ngờ khi xuất hiện tại concert Phao Cứu Sinh của Hương Tràm ở Cung Điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội). Màn tái hợp của hai cô trò lập tức khiến hàng nghìn khán giả vỡ òa, đặc biệt khi cả hai đã trải qua gần 14 năm vướng những đồn đoán về mối quan hệ thầy trò.

Xuất hiện ở những tiết mục cuối chương trình, Thu Minh cùng Hương Tràm hòa giọng trong ca khúc Với Em Là Mãi Mãi. Đặc biệt, sau phần trình diễn, Hương Tràm nghẹn ngào bày tỏ rằng dù trải qua nhiều chuyện, điều khiến cô tự hào nhất là chưa bao giờ làm phụ lòng những kỳ vọng mà người thầy từng dành cho mình.

Đáp lại, Thu Minh khẳng định sau 14 năm, tình cảm cô dành cho Hương Tràm vẫn không hề thay đổi. Nữ ca sĩ gọi học trò là "my baby, always" và dành cho cô cái ôm ngọt ngào được xem như cái kết đẹp cho những ồn ào từng bủa vây mối quan hệ của hai cô trò suốt nhiều năm.

Cử chỉ ngọt ngào của Thu Minh dành cho Hương Tràm trên sân khấu

Thực tế, Thu Minh và Hương Tràm từng có quãng thời gian không mấy êm đẹp sau khi bước ra từ Giọng hát Việt. Cuối năm 2013, những chia sẻ của Thu Minh về việc học trò ít chủ động liên lạc, hỏi thăm đã làm dấy lên nghi vấn rạn nứt. Hương Tràm sau đó đăng tâm thư giải thích và gửi lời xin lỗi đến người thầy của mình. Dù những năm tiếp theo, cả hai đã có nhiều động thái tích cực dành cho nhau, phải đến concert Phao Cứu Sinh, khán giả mới được chứng kiến màn hội ngộ đầy cảm xúc của Thu Minh và Hương Tràm trên sân khấu.

Sự tự hào thể hiện rõ trên gương mặt Thu Minh dành cho học trò Hương Tràm sau 14 năm

Cả Trúc Nhân và Hương Tràm đều trưởng thành từ đội Thu Minh tại mùa đầu tiên của Giọng hát Việt năm 2012. Khi ấy, Hương Tràm mới 17 tuổi và sau đó xuất sắc giành ngôi vị Quán quân, trong khi Trúc Nhân cũng nhanh chóng gây ấn tượng bởi cá tính âm nhạc khác biệt. Dù bước ra khỏi cuộc thi với những ngã rẽ riêng, cả hai đều từng bước xây dựng được chỗ đứng vững chắc trong làng nhạc Việt.

Sau 14 năm, Hương Tràm được công nhận là một trong những giọng ca nữ nội lực của Vpop, sở hữu kỹ thuật thanh nhạc nổi bật cùng loạt bản hit đình đám. Trong khi đó, Trúc Nhân tạo dựng dấu ấn riêng bằng tư duy âm nhạc độc đáo, khả năng trình diễn biến hóa và những sản phẩm mang đậm cá tính. Từ hai thí sinh trẻ của The Voice, cả hai giờ đây đều đã có những concert, showcase cá nhân đánh dấu chặng đường trưởng thành trong sự nghiệp.

Nhìn lại mùa đầu tiên của Giọng hát Việt, Thu Minh có lẽ là một trong những huấn luyện viên thành công nhất khi sở hữu hai học trò vừa có thực lực thanh nhạc, vừa xây dựng được sự nghiệp riêng đáng nể. Và có lẽ, với một nghệ sĩ đã có hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật như Thu Minh, chứng kiến những học trò năm nào trưởng thành, tỏa sáng và được khán giả yêu thương cũng là một trong những thành tựu đáng tự hào nhất.

Sau 14 năm, Thu Minh vẫn dành tình cảm cho 2 học trò Trúc Nhân - Hương Tràm như những ngày đầu tiên

Ảnh: Tổng hợp