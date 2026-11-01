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Ngọc nữ SN 2000 là con gái chủ tiệm vàng: 19 tuổi ngồi ghế CEO, chỉ cao 1,56m nhưng nhan sắc ai cũng phải ngước nhìn

| | Lifestyle

Ngọc nữ SN 2000 là con gái chủ tiệm vàng: 19 tuổi ngồi ghế CEO, chỉ cao 1,56m nhưng nhan sắc ai cũng phải ngước nhìn

Do giấu kín gia thế, nữ diễn viên gen Z này từng vướng tin đồn được đại gia bao nuôi sau khi mở công ty ở tuổi 19.

Love Pattranite (nghệ danh: Loverrukk) sinh năm 2000, là ngọc nữ thế hệ mới của showbiz Thái Lan. Cô tham gia chụp ảnh tạp chí và đóng quảng cáo với tư cách hot girl mạng từ lớp 11. Đến năm 2018, Love Pattranite giành thứ hạng cao trong cuộc thi tuyển chọn gương mặt diễn viên mới Go On Girl Star Search do GMMTV tổ chức, và trở thành nghệ sĩ của đài.

Sao trẻ nổi tiếng với các phim như He's Coming to Me, 2gether: The Series, Bad Buddy, Home School, 23.5, Whale Store xoxo, Ditto... Dù sở hữu chiều cao khiêm tốn 1m56, Love Pattranite vẫn tạo được ấn tượng riêng nhờ gương mặt thanh tú, nụ cười ngọt ngào, nét đẹp trong trẻo và vibe thanh xuân vườn trường "tràn ngập màn hình". Năm ngoái, cô giành danh hiệu Ngôi sao triển vọng của năm tại giải thưởng Thairath Best of the Year 2025.

Love Pattranite là ngọc nữ gen Z hàng đầu xứ chùa Vàng. Ảnh: Instagram.

Không chỉ nhan sắc và tài năng, Love Pattranite còn có gia thế gây chú ý. Tờ Thairath cho biết cha của ngọc nữ gen Z hàng đầu này sở hữu một tiệm chế tác và buôn bán vàng tại Thái Lan. Từ năm học cấp 2, Love Pattranite đã ra xưởng vàng phụ cha làm các công việc như kiểm kê hàng hóa, cân trọng lượng vàng, dán mã vạch, quét mã và phân loại trang sức. Mỗi tuần, cô được cha trả mức lương 500 Baht (382.000 đồng).

Love Pattranite là con gái của chủ 1 tiệm vàng. Ảnh: Instagram.

Năm 19 tuổi, Love Pattranite thành lập thương hiệu mỹ phẩm riêng mang tên twentywendy, giữ chức CEO. Người đẹp chia sẻ cô quyết định khởi nghiệp, dấn thân vào lĩnh vực kinh doanh sản phẩm làm đẹp sau khi bản thân mua một thỏi son và bị dị ứng với nó.

Love Pattranite cho biết cô đã tự mình tìm kiếm nhà máy sản xuất, nghiên cứu sản phẩm, lên ý tưởng quảng cáo và bỏ vốn đầu tư. Trong quá trình đó, gia đình luôn là những người cố vấn và hỗ trợ cô. May mắn thay, các sản phẩm làm đẹp như marcara, phấn mắt, phấn má hồng mà thương hiệu cô tung ra thị trường đều được phản hồi tích cực, thậm chí gần như tất cả đều rơi vào tình trạng cháy hàng.

Năm 19 tuổi, Love Pattranite thành lập công ty mỹ phẩm riêng. Ảnh: Instagram.

Xuất thân từ gia đình có điều kiện, nhưng Love Pattranite không dựa vào tiền bạc, bối cảnh của cha mẹ. Cô tự mình gây dựng sự nghiệp. Do giấu kín gia thế, Love Pattranite từng vướng nghi vấn được đại gia bao nuôi, chu cấp tiền bạc để mở công ty riêng. Phải đến khi tin đồn đời tư lan rộng gây ảnh hưởng đẹp hình ảnh của mình, Love Pattranite mới công khai chuyện cô là con gái của chủ tiệm vàng, gia đình có điều kiện tài chính vững mạnh.

Nữ diễn viên công khai gia thế để phủ nhận tin mình được đại gia bao nuôi. Ảnh: Instagram.

Nguồn: Thairath, Instagram

Theo Vy Anh

Phụ Nữ Mới

Từ Khóa:
Thairath, Love

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