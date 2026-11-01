Căn nhà 155 tỷ của Bruno Fernandes

Nằm ẩn mình trong không gian xanh mát của khu Alderley Park thuộc địa phận Nether Alderley, Cheshire, căn biệt thự trị giá khoảng 4 triệu bảng Anh (khoảng 155 tỷ đồng) của Bruno Fernandes từ lâu đã được xem là một trong những biểu tượng cho cuộc sống thành đạt của dàn sao Ngoại hạng Anh. Vùng đất Cheshire, vốn mệnh danh là "Tam giác vàng" ở Tây Bắc nước Anh, là chốn an cư quen thuộc của giới siêu giàu và hàng loạt danh thủ danh tiếng nhờ sự yên tĩnh cùng đẳng cấp sống khác biệt.

Bất động sản của tiền vệ đội trưởng Manchester United được xây dựng trên một khuôn viên rộng lớn, kết hợp hài hòa giữa nét cổ điển đặc trưng của kiến trúc Anh quốc với sự tinh tế của phong cách thiết kế hiện đại. Biệt thự sở hữu quy mô 6 phòng ngủ rộng rãi, đáp ứng hoàn hảo nhu cầu sinh hoạt của gia đình Bruno Fernandes cùng bà xã Ana Pinho và hai con nhỏ Matilde, Gonçalo. Điểm nhấn của căn nhà nằm ở chuỗi tiện ích xa hoa khép kín, bao gồm phòng tập gym chuyên nghiệp được trang bị máy móc hiện đại, bể bơi trong nhà heated-pool, phòng chiếu phim gia đình cùng hệ thống sân vườn trải dài — nơi ngôi sao Bồ Đào Nha thường dành thời gian nghỉ ngơi sau những trận đấu căng thẳng.

Những hình ảnh hiếm hoi được Bruno hé lộ về căn nhà (Ảnh: IG)

Ảnh: TTNV

Tuy nhiên, dù tọa lạc tại khu vực vốn được đánh giá có an ninh bậc nhất nước Anh, căn biệt thự sang trọng này gần đây lại trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế vì một vụ việc chấn động. Khoảng 20/30 ngày 21/10/2026, một nhóm 3 kẻ trộm đeo mặt nạ đã lợi dụng sơ hở để xâm nhập trái phép vào bên trong biệt thự. Thời điểm vụ việc xảy ra trùng hợp với lúc Bruno Fernandes đang cùng các đồng đội Manchester United làm nhiệm vụ tại Ý trong khuôn khổ giải đấu cúp châu Âu.

Theo báo cáo chi tiết từ lực lượng Cảnh sát hạt Cheshire (Cheshire Police) cùng các trang tin uy tín như Goal, The Independent hay Daily Mail, nhóm tội phạm đã hoạt động cực kỳ tinh vi và nhanh gọn. Chúng vô hiệu hóa một số rào chắn bảo vệ, đột nhập vào các gian phòng chính và lấy đi nhiều tài sản giá trị cao bao gồm đồ trang sức đắt tiền, đồng hồ xa xỉ cùng nhiều món hàng hiệu cao cấp trước khi tẩu thoát chỉ trong vài phút.

Rất may mắn, bà xã Ana Pinho và các con của anh không có mặt tại biệt thự vào thời điểm kẻ gian đột nhập, giúp gia đình tránh khỏi một kịch bản đe dọa an toàn tính mạng đầy nguy hiểm. Ngay sau khi sự việc được phát hiện, lực lượng an ninh địa phương phối hợp cùng bộ phận an ninh của câu lạc bộ Manchester United đã lập tức phong tỏa hiện trường, tiến hành trích xuất dữ liệu camera giám sát (CCTV) trong khu vực Nether Alderley để truy vết dấu vết nhóm thủ phạm.

Trong vài năm trở lại đây, hàng loạt ngôi sao thi đấu tại Premier League đã trở thành mục tiêu của các băng nhóm trộm cắp có tổ chức. Những nhóm này thường theo dõi sát sao lịch trình thi đấu di chuyển xa nhà của các cầu thủ để ra tay. Dù vụ việc gây ra những tổn thất không nhỏ về mặt tài sản và gián đoạn tâm lý, căn biệt thự tại Cheshire vẫn tiếp tục là tổ ấm chính của gia đình Bruno Fernandes.