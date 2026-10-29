Căn nhà mặt đất mới mua của Bùi Hoàng Việt Anh

Mới đây, mẹ của trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh đã hé lộ những hình ảnh trong lễ nhận bàn giao căn nhà mới. Căn nhà mặt đất mới tậu của cầu thủ sinh năm 1999 nằm tại khu đô thị cao cấp Vinhomes Ocean Park (Hà Nội). Đây tiếp tục là một cột mốc đáng nhớ trong hành trình báo hiếu bền bỉ của chàng trung vệ tài năng, khẳng định thành công cả trên sân cỏ lẫn trong cuộc sống.

Việt Anh mua nhà báo hiếu bố mẹ (Ảnh: Nguyễn Thắm)

(Ảnh: Nguyễn Thắm)

(Ảnh: Nguyễn Thắm)

Trước khi sở hữu cơ ngơi như hiện tại, gia đình Việt Anh từng trải qua quãng thời gian dài chịu cảnh xa cách vì biến cố làm ăn. Để đón bố mẹ từ quê lên Hà Nội đoàn tụ, Việt Anh khi mới 20 tuổi đã dũng cảm vay mượn bạn bè và trả góp hàng tháng để mua căn chung cư rộng 83,2 với trị giá gần 2 tỷ đồng. Để bố mẹ yên lòng không lo lắng về gánh nặng tài chính, anh từng nói dối căn nhà chỉ có giá 1 tỷ đồng. Không dừng lại ở căn nhà đầu tiên, khi sự nghiệp khởi sắc, nam cầu thủ tiếp tục tậu chiếc xe ô tô trị giá hơn 1,5 tỷ đồng tặng bố mẹ làm phương tiện đi lại thuận tiện. Việc tậu thêm bất động sản liền kề tại khu đô thị cao cấp Vinhomes Ocean Park lần này đánh dấu bước tiến lớn, mang lại không gian sống chất lượng hơn cho gia đình.

Trung vệ Việt Anh (Ảnh: FBNV)

Sự nghiệp của Việt Anh

Sự vươn lên mạnh mẽ của Bùi Hoàng Việt Anh đến từ tài năng và tinh thần cầu tiến không ngừng nghỉ trên sân cỏ. Trưởng thành từ lò đào tạo Hà Nội FC, Việt Anh có bước ngoặt lớn vào năm 2020 khi chiếm suất đá chính và xuất sắc đạt danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2020. Anh nhanh chóng trở thành trụ cột ở cả CLB lẫn Đội tuyển quốc gia, từng đeo băng đội trưởng dẫn dắt U23 Việt Nam vào tứ kết VCK U23 châu Á 2022. Đến năm 2023, anh gia nhập Công an Hà Nội (CAHN) với bản hợp đồng chuyển nhượng kỷ lục trị giá hàng chục tỷ đồng. Bên cạnh thu nhập từ bóng đá, nhờ chiều cao lý tưởng 1m85, thể hình chuẩn cùng gương mặt soái ca góc cạnh, Việt Anh sở hữu lượng fan hâm mộ đông đảo và là một trong những cầu thủ đắt show quảng cáo hàng đầu Việt Nam, đồng thời mát tay trong việc kinh doanh riêng. Cơ ngơi mới không chỉ là món quà ý nghĩa Việt Anh dành tặng đấng sinh thành mà còn là thành quả hoàn toàn xứng đáng cho những nỗ lực lao động nghiêm túc và bền bỉ của chàng trung vệ hàng đầu bóng đá Việt Nam.