BLV kỳ cựu của VTV khoe nhà đẹp, dàn sao Việt không khỏi trầm trồ

Với những khán giả yêu thể thao và thường xuyên theo dõi các trận bóng đá trên truyền hình, chắc hẳn đã ít nhất một lần nghe thấy chất giọng truyền cảm của BLV Tuấn Anh. BLV Tuấn Anh (SN 1979) là một trong những gương mặt bình luận viên thể thao quen thuộc của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), ghi dấu ấn bởi phong cách làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và điềm tĩnh. Sở hữu chất giọng trầm ấm đặc trưng, lối bình luận giàu cảm xúc cùng kiến thức chuyên môn sâu rộng, anh mang đến cho khán giả những màn tường thuật hấp dẫn, góp phần truyền tải trọn vẹn sức nóng và cảm xúc của mỗi trận cầu.

Mới đây, BLV Tuấn Anh thu hút sự chú ý khi chia sẻ trên Facebook cá nhân loạt hình ảnh phối cảnh 3D về cơ ngơi mới, kèm dòng trạng thái: “My new home... Coming soon” (Tạm dịch: Ngôi nhà mới của tôi... Sắp hoàn thiện). Dù mới chỉ là những bản phối cảnh 3D, không gian sống tương lai của nam bình luận viên đã phần nào hiện lên với thiết kế hiện đại, sang trọng và đầy cuốn hút. Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Dưới phần bình luận, nhiều bạn bè thân thiết, các MC, BTV quen thuộc cùng những gương mặt nổi tiếng trong showbiz Việt như diễn viên Hồng Đăng, nhạc sỹ Huy Tuấn nhanh chóng gửi lời chúc mừng, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tổ ấm mới của anh.

Hãy cùng khám phá toàn cảnh không gian sống của BLV Tuấn Anh!

Phòng khách

Phòng khách trong cơ ngơi của gia đình BLV Tuấn Anh gây ấn tượng với thiết kế hiện đại, sang trọng cùng bảng màu trung tính ấm áp. Không gian tiếp khách được bố trí liền mạch với khu vực bếp, tạo cảm giác rộng rãi và thông thoáng. Bộ sofa lớn đặt đối diện kệ tivi, kết hợp cùng bàn trà gỗ và thảm trải sàn họa tiết tối giản, mang đến tổng thể vừa tinh tế vừa ấm cúng. Đáng chú ý, hệ cửa kính lớn phía sau sofa không chỉ giúp đón ánh sáng tự nhiên mà còn mở ra tầm nhìn hướng sân vườn xanh mát bên ngoài. Nhờ đó, phòng khách càng thêm thoáng đãng, tạo cảm giác thư thái và gần gũi với thiên nhiên.

Không gian phòng khách trong nhà BLV Tuấn Anh

Khu vực sofa đặt cạnh góc cửa kính lớn, hướng tầm mắt ra sân vườn

Tivi cỡ lớn đặt đối diện sofa, có thiết kế sang trọng, đẹp mắt

Bếp và bàn ăn

Khu vực bếp và bàn ăn được thiết kế rộng rãi, mang phong cách hiện đại với tông gỗ nâu trầm ấm áp, hài hòa với tổng thể căn nhà. Hệ tủ bếp được bố trí gọn gàng, kết hợp khu vực trưng bày rượu tiện lợi, vừa tăng không gian lưu trữ vừa tạo điểm nhấn cho nội thất. Ngay cạnh bếp là bàn ăn dài với mặt đá sang trọng, đi cùng những chiếc ghế bọc da êm ái, tạo nên không gian dùng bữa chỉn chu, thoải mái. Cách sắp xếp liền mạch giữa hai khu vực giúp việc nấu nướng và phục vụ bữa ăn thuận tiện hơn, đồng thời mang đến nơi sum họp ấm cúng cho gia đình và bạn bè.

Không gian bếp nấu có thiết kế rộng rãi, tiện lợi

Tủ bếp gỗ hài hài với tổng thể kiến trúc

Hệ tủ rượu mặt kính đặt gần bàn ăn

Không gian bàn ăn ngay cạnh bếp nấu mang đến sự tiện lợi cho sinh hoạt

Góc nhìn từ bếp hướng ra phòng khách

Góc cầu thang

Khu vực cầu thang trong nhà BLV Tuấn Anh cũng được chăm chút kỹ lưỡng, trở thành điểm nhấn trong tổng thể kiến trúc hiện đại. Cầu thang sử dụng bậc gỗ kết hợp khung kim loại tối màu, tạo cảm giác chắc chắn nhưng vẫn thanh thoát, hài hòa với tông màu nâu trầm chủ đạo của căn nhà. Môt số khu vực được thiết kế cầu thang xương cá với những bậc thang có độ mở giúp không gian trông nhẹ nhàng, thoáng mắt hơn. Hệ đèn hắt được bố trí dọc lối đi và dưới các bậc thang, vừa tăng hiệu ứng thẩm mỹ, vừa tạo ánh sáng ấm áp. Ở một góc khác, BLv Tuấn Anh còn tận dụng khoảng trống dưới cầu thang để bố trí tiểu cảnh cây xanh, mang thêm sức sống và nét mềm mại vào không gian.

Góc cầu thang lên tầng 2

BLV Tuấn Anh sử dụng cầu thang bậc gỗ kết hợp cầu thang xương cá

Phòng ngủ master

Phòng ngủ master được BLV Tuấn Anh thiết kế theo phong cách hiện đại, sang trọng, tiếp tục sử dụng tông màu trung tính trầm ấm làm chủ đạo. Nội thất được bố trí gọn gàng, chú trọng sự tiện nghi và cảm giác thư giãn cho gia chủ. Khu vực giường ngủ có tivi đặt đối diện, thuận tiện để nghỉ ngơi, giải trí ngay trong phòng. Bên cạnh đó, phòng tắm riêng cũng được đầu tư chỉn chu với khu vực tắm đứng ngăn bằng kính, bàn lavabo mặt đá và hệ tủ lưu trữ âm tường, mang đến cảm giác sang trọng như khách sạn cao cấp.

Không gian phòng ngủ gây ấn tượng với phần tường đầu giường nổi bật với họa tiết hoa lá

Hệ cửa kính rộng giúp dón ánh sáng vào phòng ngủ, đối diện giường là tivi

Không gian hệ tủ được bố trí khoa học trong phòng