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Nam NSƯT SN 1961 ở phố cổ Hà Nội làm di chúc, xin lỗi các con

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"Tiền tiết kiệm thì tôi có một ít nhưng phải xin lỗi các con luôn là khoản này bố không chia được" – NSƯT Chí Trung nói.

Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Chí Trung đã chia sẻ về di chúc mình để lại cho con cái. Anh nói: "Tôi vẫn bảo các con rằng, nếu một ngày nào đó bố không còn nữa, các con mở di chúc ra mà thất vọng thì cũng đừng trách bố, bố chỉ có chừng ấy.

Nam NSƯT SN 1961 ở phố cổ làm di chúc, xin lỗi các con - Ảnh 1.

Hôm nọ, có một bạn trẻ hỏi tôi trên mạng rằng, chú ơi chú đã lập di chúc cho con cái chưa. Ban đầu tôi tưởng bạn đó hỏi đểu mình, liền bảo là "chú đang sống khỏe thế này mà mày bảo chú lập di chúc?".

Nhưng ngẫm lại thì bạn đó nói cũng đúng thật. Tuổi này rồi, lại đi chơi triền miên, bay trên trời suốt, chẳng may có chuyện gì xảy ra thì sao nên lập di chúc cũng đúng. Lập di chúc bằng mồm cũng được.

Vì thế nên hôm nay tôi lập di chúc luôn. Di chúc của tôi là không có nhà, không có đất, chỉ có nhân cách để lại cho con...".

Nam NSƯT SN 1961 ở phố cổ làm di chúc, xin lỗi các con - Ảnh 2.

Chí Trung cũng nói thẳng rằng, bản thân có chút tiền tiết kiệm nhưng không thể chia cho các con và nói lời xin lỗi".

"Tiền tiết kiệm thì tôi có một ít nhưng phải xin lỗi các con luôn là khoản này bố không chia được.

Không phải bố tham, bố ích kỷ hay ki bo đâu nhưng bố phải lo cho tuổi già. Một ngày đẹp trời tự nhiên cơ thể dở chứng thì còn có tiền mua thuốc, vào viện và tự thuê người chăm sóc mình để không phiền tới các con.

Vậy thì bố còn gì để lại? Bố để lại cho các con một chút thành công trong nghệ thuật, cái này không chuyển khoản được. Bố để lại cho các con lòng tự trọng. Cái này cũng chẳng cầm cố được.

Bố để lại nhân cách của một con người cả đời cố sống đàng hoàng, làm gì cũng muốn ngẩng đầu mà làm, cứ thẳng mình mà sống, không bao giờ nịnh bợ ai. Cái này càng không thể sang tên.

Nói đến đây, tôi tự thấy di chúc của mình nghèo thật. Nhưng mà thôi, tiền bạc có nhiều rồi cũng tiêu hết, nhà cửa có nhiều cũng có ngày phải phá đi xây lại. Còn một người sống tử tế, biết tự trọng, biết giữ lấy nhân cách của mình thì dù chẳng để lại cho con một gia tài lớn thì ít nhất cũng không để lại cho con một món nợ khiến con phải xấu hổ về người cha của mình.

Đến cuối cùng, không phải người ra đi để lại gia tài bao nhiêu mà người ở lại có còn nhớ về người đó đã sống như thế nào.

Điều duy nhất bố mong các con nhận được không phải là tiền bạc. Bố không để lại cho các con nhiều tiền nhưng để lại cho các con cái tên Chí Trung không phải cúi mặt".

Nam NSƯT đóng phim dẫn đầu phòng vé: MC đình đám Vbiz, U50 độc thân giàu có

Theo Tùng Ninh

Sức khỏe 24h

Từ Khóa:
NSƯT, chí trung

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