Món ăn Việt cả 3 thành viên BIGBANG đều rất mê

Dư âm của concert BIGBANG 2026 2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN HANOI diễn ra trong hai ngày 24 và 25 tháng 10 vẫn chưa hết "nóng". Bên cạnh âm nhạc và những màn biểu diễn mãn nhãn, sự tương tác ấn tượng với người hâm mộ thì chủ đề ẩm thực Việt trong mắt "nhóm nhạc huyền thoại" này lại một lần nữa được chú ý. Cả 3 thành viên của BIGBANG đều dành nhiều lời khen cho các món ăn Việt, đặc biệt là với món phở bò.

Taeyang đăng tải hình ảnh đi ăn phở bò lên trang cá nhân

Nếu như G Dragon từng gây sốt khi ăn phở say mê trong chương trình Good Day và không ngần ngại ăn kèm rau mùi, thì Taeyang cũng từng đốn tim fan khi đăng ảnh thưởng thức phở bò cùng câu chơi chữ dí dỏm "Pho real?".

G-Dragon hay Daesung không ít lần say mê khi ăn món phở Việt Nam

Về phần Daesung, anh chàng vốn được fan gọi yêu là "tín đồ ẩm thực Việt" với niềm yêu thích đặc biệt dành cho các món ăn bản địa. Ngay trong đợt sang Hà Nội thực hiện concert lần này, 3 thành viên vẫn tiếp tục chọn phở bò để vừa thưởng thức ẩm thực, vừa nạp năng lượng cho đêm diễn. Thậm chí trên sân khấu họ cũng không quên thể hiện tình yêu dành cho phở Việt.

Phở bò Việt Nam sở hữu danh sách "fan cứng" toàn ngôi sao Kpop đình đám. Bên cạnh các thành viên BIGBANG, cô nàng Rosé (Blackpink) cũng nổi tiếng với niềm say mê mãnh liệt dành cho món ăn này. Nhiều idol nổi tiếng khác như Suho, Baekhyun (EXO), Chaeyoung, Jihyo (TWICE), Seulgi (Red Velvet), Eunwoo (ASTRO) hay các thành viên NCT (Taeyong, Doyoung, Jaehyun), Winner và Super Junior... cứ mỗi lần sang Việt Nam trình diễn hoặc du lịch đều phải thưởng thức ngay một bát phở bò nóng hổi.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa bánh phở dẻo mềm, thịt bò tươi ngon cùng nước dùng ninh xương đậm đà, ăn cùng các loại rau gia vị chính là lý do giúp phở bò chinh phục trọn vẹn vị giác của dàn sao Hàn Quốc. Thế nhưng, hơn cả một món ăn ngon, một món "quốc hồn quốc túy" của người Việt này còn mang lại không ít tác động đến sức khỏe.

Những lợi ích sức khỏe khi ăn bát phở bò nóng hổi

Dưới góc độ dinh dưỡng và y học chuyển hóa, phở bò không đơn thuần là món ăn thỏa mãn vị giác mà còn chứa đựng giá trị dinh dưỡng, hỗ trợ sức khỏe:

Cung cấp protein dồi dào và sắt heme giúp phục hồi thể lực

Phở bò không chỉ nhon mà còn giàu dinh dưỡng

Thịt bò chứa đạm chất lượng cao cùng sắt heme tự nhiên (dạng sắt cơ thể dễ hấp thụ nhất). Đây là nguồn dinh dưỡng giúp tái tạo cơ bắp, hỗ trợ quá trình tạo máu, phù hợp cho người vừa vận động nặng hoặc mệt mỏi cần hồi phục năng lượng.

Cung cấp collagen và khoáng chất từ xương ninh

Nước dùng ninh từ xương ống bò trong nhiều giờ giải phóng collagen tự nhiên, gelatin cùng các khoáng chất như canxi, magie, phốt pho. Thành phần này hỗ trợ bôi trơn khớp và cung cấp dưỡng chất cho hệ xương khớp.

Tính ấm và khả năng kháng khuẩn từ hệ thảo mộc, rau gia vị

Các gia vị ninh cùng nước dùng (thảo quả, hoa hồi, quế, gừng nướng) kết hợp với rau ăn kèm (hành lá, rau mùi, húng quế) chứa nhiều tinh dầu tự nhiên. Sự kết hợp này giúp làm ấm cơ thể, giải cảm nhẹ, kích thích khứu giác và hỗ trợ đường hô hấp.

Dễ tiêu hóa khi cơ thể mệt mỏi

Bánh phở nấu mềm trong nước dùng nóng cùng gừng, hành có tác dụng kích thích dạ dày tiết dịch vị, giúp cơ thể dễ dàng nạp năng lượng mà không tốn quá nhiều công sức tiêu hóa như các món ăn cứng hoặc nhiều mỡ chiên.

Cung cấp khoáng chất vi lượng (Kẽm, Selen)

Thịt bò giàu kẽm và selen, hai vi chất quan trọng giúp duy trì hoạt động của hệ miễn dịch và hỗ trợ các phản ứng sinh hóa tự nhiên trong cơ thể.

Bù nước và điện giải

Phở bò Việt tùy vùng miền, cách nấu hay "bí quyết gia truyền" mà cùng một món nhưng có nhiều biến thể ngon miệng

Nước phở chứa lượng natri và kali tự nhiên từ xương và gia vị, hỗ trợ bù nước và khoáng chất nhanh chóng khi cơ thể bị mất nước hoặc vừa đi ngoài trời lạnh về.

Những lưu ý để ăn phở bò vừa ngon lại khỏe

Để tối ưu hóa giá trị dinh dưỡng của phở bò mà không lo ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, người tiêu dùng nên lưu ý một số điểm sau:

- Kiểm soát lượng nước béo và natri: Nước dùng phở thường chứa lượng muối nêm nếm tương đối cao cùng lớp mỡ màng từ xương ninh. Bạn nên ưu tiên phở nước trong, hạn chế xin thêm nước béo và không nên húp trọn vẹn phần nước dùng để tránh nguy cơ tăng huyết áp hay tích nước.

- Hạn chế ăn kèm đồ chiên rán nhiều dầu mỡ: Việc ăn phở cùng quẩy chiên ngập dầu khiến cơ thể nạp thêm một lượng lớn calo rỗng và chất béo bão hòa, dễ gây đầy bụng và làm tăng tải trọng chuyển hóa mỡ cho gan, thận.

Phở bò ngon nhưng không nên ăn hàng ngày trong thời gian dài

- Đảm bảo an toàn thực phẩm khi ăn phở tái: Nếu lựa chọn phở bò tái, cần chọn những cơ sở uy tín để đảm bảo thịt bò tươi sạch, nước dùng chan vào bát phải đủ độ sôi nhằm tiêu diệt triệt để vi khuẩn hoặc ký sinh trùng tiềm ẩn.

- Lưu ý đối với người có một số bệnh lý nền: Những người mắc bệnh gout, mỡ máu cao, cao huyết áp hoặc suy thận nên điều chỉnh tần suất ăn phù hợp, ưu tiên chọn thịt bò nạc và tiết chế việc dùng nước dùng quá đậm đà.

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