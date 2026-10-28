Mỹ cần 6 năm, Trung Quốc 4 năm, Việt Nam chỉ mất hơn 1.300 ngày để hoàn thành siêu công trình 1,4 tỷ USD sử dụng 80.000 tấn thép

Với chiều cao hơn 460m, The Landmark 81 hiện vẫn là toà tháp cao nhất Việt Nam và nằm trong top những toà nhà cao nhất thế giới. Không chỉ là biểu tượng về độ cao, công trình này còn là dấu mốc của ngành xây dựng Việt Nam khi các doanh nghiệp trong nước tham gia đảm nhận những hạng mục quan trọng. Công trình do Vingroup đầu tư với tổng số vốn đạt 1,4 tỷ USD, Coteccons đảm nhận vai trò tổng thầu thi công các hạng mục chính.

Lấy cảm hứng vươn lên mạnh mẽ từ hình ảnh bó tre truyền thống, tòa tháp The Landmark 81 đã ghi danh Việt Nam vào top 10 các tòa nhà cao nhất thế giới. Ảnh: Vingroup

Toạ lạc tại trung tâm khu đô thị Vinhomes Central Park (TP HCM), công trình được khởi công ngày 13/12/2014. Sau hơn 1.300 ngày (tương ứng 3 năm 7 tháng 13 ngày), đến ngày 26/7/2018, công trình chính thức được khánh thành.

Nếu so với các công trình khác trên thế giới, toà tháp của Việt Nam có tốc độ thi công nhanh hơn đáng kể. Theo thống kê của Skyscraper Center, toà tháp Trung tâm Tài chính Quốc tế Quảng Châu, Trung Quốc (Guangzhou IFC) có tổng chiều cao hơn 440m được xây dựng trong khoảng 4 năm. Hay tòa tháp siêu mảnh 111 West 57th Street tại Mỹ có chiều cao 435m được thi công trong khoảng 6 năm. 432 Park Avenue ở New York cao khoảng 425,7 m, gồm 85 tầng, khởi công năm 2011 và hoàn thành năm 2015, tương đương khoảng 4 năm.

Từ cảm hứng bó tre đến tòa tháp cao nhất Việt Nam

Không chỉ nổi bật về độ cao hay thời gian hoàn thiện thần tốc, kiến trúc của The Landmark 81 còn mang ý nghĩa lớn khi được lấy cảm hứng từ hình ảnh bó tre Việt Nam - hình ảnh gợi liên tưởng đến sức mạnh đoàn kết, sự bền bỉ và khát vọng vươn lên.

The Landmark 81 là tòa nhà biểu tượng nằm bên sông Sài Gòn. Ảnh: Viện Kỷ lục Việt Nam

Phía sau hình dáng kiến trúc nổi bật còn là một bài toán xây dựng phức tạp. Một trong những thách thức đầu tiên của The Landmark 81 nằm ở phần móng. Theo thông tin được công bố về dự án, công trình có hệ thống tầng hầm với diện tích khoảng 90.000 m², móng sâu khoảng 75 m.

Để nâng đỡ tòa tháp cao hơn 460 m, phần móng và kết cấu bên dưới phải đáp ứng yêu cầu chịu tải lớn, đồng thời bảo đảm độ ổn định cho toàn bộ công trình. Việc thi công trong khu vực ven sông Sài Gòn cũng đặt ra yêu cầu kiểm soát địa chất, nước ngầm và biến dạng nền đất.

Khối lượng vật liệu sử dụng cho dự án cho thấy quy mô của bài toán này. The Landmark 81 sử dụng hơn 100.000 m³ bê tông và khoảng 80.000 tấn thép. Riêng hạng mục đài móng sử dụng lượng bê tông rất lớn, đòi hỏi công tác chuẩn bị về cấp phối, vận chuyển, thiết bị và tổ chức đổ bê tông phải được tính toán kỹ lưỡng.

Đơn vị cung ứng bê tông cho dự án phải nghiên cứu cấp phối vật liệu trong nhiều tháng, lựa chọn loại xi măng và đá phù hợp để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Hệ thống cung ứng được tổ chức với 7 trạm trộn tại 5 điểm ở TP HCM, công suất hơn 800 m³ mỗi giờ cùng 160 xe bồn phục vụ công trường.

Bơm bê tông lên độ cao hơn 400m

Nếu phần móng là bài toán về nền đất và tải trọng, việc thi công phần thân lại đặt ra thách thức khác: làm thế nào đưa vật liệu lên độ cao 460m mà vẫn bảo đảm chất lượng và tiến độ.

Bê tông sử dụng ở những tầng cao phải đáp ứng các yêu cầu về cường độ, độ linh động và khả năng duy trì tính chất trong quá trình bơm. Khi chiều cao tăng lên, áp lực trong đường ống, thời gian vận chuyển và điều kiện thi công đều trở thành những yếu tố cần tính toán chặt chẽ.

Công trường Landmark 81 sử dụng hệ thống cần trục tháp và thiết bị chuyên dụng để vận chuyển vật liệu, lắp dựng kết cấu và triển khai các hạng mục ở độ cao lớn. Các đội thi công phải phối hợp theo từng tầng, bảo đảm việc lắp đặt kết cấu, hệ thống kỹ thuật và hoàn thiện không gây ảnh hưởng đến các công đoạn khác.

Bên cạnh đó, làm việc ở độ cao hơn 400m đòi hỏi các biện pháp an toàn nghiêm ngặt. Điều kiện gió, thời tiết, vận chuyển thiết bị và kiểm soát khu vực làm việc đều ảnh hưởng đến việc tổ chức công trường. Các đội thi công phải tuân thủ quy trình an toàn, đồng thời phối hợp với bộ phận giám sát để kiểm soát chất lượng và tiến độ.

Tổ hợp thương mại, lưu trú và ngắm cảnh

Sau khi đi vào khai thác, Landmark 81 trở thành tổ hợp đa chức năng với trung tâm thương mại, căn hộ, khách sạn, nhà hàng và các dịch vụ giải trí. Đài quan sát Landmark 81 SkyView mở cửa năm 2019, cho phép khách tham quan ngắm toàn cảnh TP HCM và sông Sài Gòn.

Đài quan sát Skyview - The Landmark 81 Vinhomes Central Park. Ảnh: Viện Kỷ lục Việt Nam

Các tầng khối đế là nơi bố trí trung tâm thương mại, cửa hàng, nhà hàng và những tiện ích giải trí. Các tầng phía trên phục vụ nhu cầu lưu trú, sinh sống và sử dụng dịch vụ cao cấp. Việc tích hợp nhiều chức năng trong cùng một tòa tháp khiến hệ thống kỹ thuật của công trình phải đáp ứng đồng thời nhu cầu của nhiều nhóm người sử dụng.

Từ ý tưởng kiến trúc lấy cảm hứng từ bó tre đến hệ thống móng sâu, khối lượng vật liệu lớn và quá trình thi công trên cao, Landmark 81 cho thấy quy mô của một công trình siêu cao tầng không chỉ nằm ở chiều cao. Đằng sau tòa tháp là bài toán tổng hợp về thiết kế, kết cấu, vật liệu, thiết bị, quản lý tiến độ và phối hợp hàng trăm đơn vị.

Với chiều cao 461,2 m, Landmark 81 trở thành dấu mốc đáng chú ý của ngành xây dựng Việt Nam. Công trình không chỉ định hình diện mạo khu đô thị bên sông Sài Gòn mà còn cho thấy khả năng tổ chức và triển khai một dự án siêu cao tầng với yêu cầu kỹ thuật phức tạp.