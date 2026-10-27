Ngày 27/10, tạp chí People công bố Noah Wyle là chủ nhân danh hiệu Người đàn ông quyến rũ nhất năm 2026 (Sexiest Man Alive). Danh hiệu đánh dấu cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của nam diễn viên, người đang trở lại mạnh mẽ sau hơn ba thập kỷ hoạt động tại Hollywood.

Noah Wyle là người đàn ông quyến rũ nhất năm 2026 do People bình chọn. Ảnh: People.

Theo People , khi nhận được thông báo, Wyle ban đầu không tin đó là sự thật. “Tôi nghĩ đây là một trò đùa”, anh chia sẻ.

Vợ nam diễn viên, Sara Wells, sau đó đã thuyết phục chồng đón nhận danh hiệu một cách nghiêm túc. Wyle cho biết vợ xem anh là người đàn ông tốt, người chồng và người cha đáng trân trọng, đồng thời cho rằng những phẩm chất ấy xứng đáng được ghi nhận.

Sinh năm 1971, Wyle nổi tiếng với vai bác sĩ John Carter trong loạt phim truyền hình y khoa ER . Anh tham gia bộ phim từ năm 1994 đến năm 2009, trở thành một trong những gương mặt quen thuộc của tác phẩm đình đám này.

Sau nhiều năm, nam diễn viên trở lại với hình tượng bác sĩ trong The Pitt , loạt phim của HBO Max, với vai Michael “Robby” Robinavitch. Ngoài đảm nhận vai chính, anh còn tham gia sản xuất và đạo diễn bộ phim.

Theo ABC News , danh hiệu của People được công bố khoảng một tháng sau khi Wyle giành giải Emmy cho Nam diễn viên chính xuất sắc trong phim chính kịch, còn The Pitt chiến thắng ở hạng mục Phim chính kịch xuất sắc.

Đây là năm thứ hai liên tiếp anh được vinh danh tại Emmy nhờ vai diễn này. Thành công của The Pitt góp phần đưa Wyle trở lại tâm điểm chú ý của công chúng.

Danh hiệu năm nay cũng gợi nhắc đến George Clooney, bạn diễn cũ của Wyle trong ER .

Clooney từng hai lần được People bình chọn là Người đàn ông quyến rũ nhất, vào các năm 1997 và 2006.

Khi được hỏi về phản ứng của đồng nghiệp, Wyle hài hước cho rằng Clooney có thể cảm thấy thích thú và tự hào khi thấy anh bước vào độ tuổi tóc bạc mà vẫn được vinh danh.

Noah Wyle trở lại đỉnh cao danh tiếng với vai diễn trong The Pitt .

Về đời tư, Wyle kết hôn với Sara Wells năm 2014 và có ba người con. Trong cuộc phỏng vấn với People , nam diễn viên có đề cập những công việc thường ngày như chuẩn bị bữa sáng cho gia đình, tập thể dục và rửa bát.

Danh hiệu năm 2026 không chỉ ghi nhận sức hút của Wyle ở tuổi 55, mà còn cho thấy sức sống của diễn viên có sự nghiệp kéo dài nhiều thập kỷ, vẫn tìm được cơ hội tỏa sáng với những vai diễn mới.