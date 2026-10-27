KOL pickleball bị tố ngoại tình, công ty tạm đình chỉ công việc, lên tiếng xin lỗi

Những ngày vừa qua, thông tin H. - một KOL, host trong cộng đồng pickleball bị tố ngoại tình với nữ lễ tân tại sân chơi đang trở thành chủ đề bàn tán trên MXH.

Đến mới đây, H. đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân của mình.

H. cho biết anh muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến người mình đã làm tổn thương, cũng như những người bị ảnh hưởng bởi những việc bản thân gây ra. KOL pickleball này thừa nhận lời xin lỗi không thể xóa bỏ những tổn thương hay lấy lại những gì đã mất. Song, anh muốn đối diện với sai lầm, nhìn nhận trách nhiệm và chấp nhận hậu quả từ hành động của mình.

“Sau tất cả, H. nhận ra mình đã đánh mất rất nhiều điều quý giá. H. thật lòng hối tiếc vì những tổn thương, buồn lòng và những ảnh hưởng mà mình đã gây ra cho những người xung quanh”, H. viết.

H. cũng nhấn mạnh không mong mọi chuyện được bỏ qua chỉ bằng một lời xin lỗi, đồng thời bày tỏ hy vọng có cơ hội sửa đổi bản thân, sống có trách nhiệm hơn và trưởng thành từ những sai lầm đã qua.

H. đăng tải bài viết xin lỗi trên trang cá nhân (Ảnh chụp màn hình)

Đáng chú ý, H. mong mọi người dành cho những người trong cuộc sự riêng tư và không gian cần thiết để khép lại câu chuyện, bước tiếp sau những chuyện đã xảy ra. Cuối bài viết, người này một lần nữa gửi lời xin lỗi trực tiếp đến bạn gái của mình: “Một lần nữa cảm ơn em và xin lỗi em”.

Động thái trên được chú ý trong bối cảnh H. đang vướng ồn ào bị bạn gái tố không chung thủy, đồng thời công ty nơi người này hoạt động đã có thông báo tạm đình chỉ công việc.

Trước đó, ngày 21/10, một cô gái tự nhận là bạn gái của H. trong 3 năm đã đăng tải bài viết chia sẻ về chuyện tình cảm của cả hai. Theo lời kể của cô, trong thời gian yêu nhau, cô phát hiện H. có những tin nhắn tình cảm với một nữ lễ tân tại sân pickleball. Cô cũng đăng tải một số hình ảnh, tin nhắn liên quan đến sự việc.

Cô gái cho biết cả hai đã đồng hành từ khi chưa có gì và bản thân từng hỗ trợ H. trong quá trình phát triển công việc KOC/KOL pickleball, từ việc tặng vợt đến kết nối công việc.

Bài đăng sau đó lan truyền trên nhiều nền tảng mạng xã hội, thu hút sự quan tâm và bàn luận của đông đảo cư dân mạng. Thời điểm đó, hững nội dung liên quan đến mối quan hệ của H. được chia sẻ trên mạng xã hội chỉ xuất phát từ một phía người bạn gái.

Đến ngày 25/10, YnD Pickleball Club - đơn vị nơi H. hoạt động, thông báo tạm đình chỉ các hoạt động cá nhân của V.H.H. (H. P.) đến hết ngày 31/12/2026. Theo đơn vị này, quyết định được đưa ra sau khi xem xét những thông tin về tin nhắn riêng tư liên quan đến nhân sự lan truyền trên mạng xã hội, cùng những ảnh hưởng đến hoạt động, hình ảnh và uy tín công ty.

Trước đó, phía công ty thông báo đình chỉ hoạt động của KOL (Ảnh: YnD Pickleball Club)

Trong thời gian đình chỉ, đơn vị cho biết sẽ tiếp tục đánh giá thái độ, tinh thần trách nhiệm và những thay đổi thực tế của cá nhân liên quan để xem xét phương án phù hợp. Công ty đồng thời đề nghị cộng đồng tiếp nhận thông tin khách quan, tôn trọng quyền riêng tư và không lan truyền những nội dung chưa được xác minh.

Sau những ngày im lặng, bài đăng xin lỗi mới nhất của H. tiếp tục thu hút sự chú ý. Trong lời chia sẻ của mình, H. không đề cập cụ thể đến từng tình tiết trong những cáo buộc đang lan truyền, mà tập trung gửi lời xin lỗi, thừa nhận sai lầm và mong những người liên quan có không gian để khép lại câu chuyện.