Sao hạng A cưới giám đốc marketing sau 2 tháng hẹn hò, sống trong biệt thự 3 tầng rộng 330m²

Ella (Trần Gia Hoa) là cái tên quen thuộc với những khán giả yêu mến làng giải trí Hoa ngữ. Cô được biết đến là thành viên của S.H.E - nhóm nhạc nữ huyền thoại được mệnh danh là “nhóm nhạc quốc dân” của Đài Loan, sở hữu hàng loạt bản hit gắn liền với thanh xuân của thế hệ 8X, 9X. Không chỉ cùng S.H.E duy trì sức hút suốt hơn 2 thập kỷ, Ella còn xây dựng sự nghiệp cá nhân với nhiều dấu ấn nổi bật. Bên cạnh ca hát, cô còn đóng phim thần tượng, đồng thời đảm nhận vai trò giám khảo tại nhiều chương trình tuyển chọn thần tượng. Năm 2023, nữ nghệ sĩ tiếp tục gây tiếng vang khi giành ngôi Quán quân chương trình truyền hình thực tế Đạp gió 2023 (Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 4) tại Trung Quốc.

Về đời tư, Ella kết hôn vào năm 2012 và có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên ông xã là một doanh nhân Hoa kiều sinh sống tại Malaysia, từng giữ vị trí giám đốc marketing của thương hiệu L'Oréal tại Đài Loan. Chồng nữ nghệ sĩ không chỉ có sự nghiệp đáng chú ý mà còn sở hữu chiều cao 1,90m cùng ngoại hình điển trai. Hiện tại, vợ chồng Ella và các con đang sinh sống trong căn nhà 3 tầng rộng 330m² tại Đài Bắc. Không chạy theo phong cách xa hoa, hào nhoáng, tổ ấm của nữ ca sĩ gây ấn tượng bởi thiết kế thoáng đãng, nội thất ấm cúng và cách bài trí gần gũi, phản ánh gu thẩm mỹ riêng cũng như lối sống đề cao sự thoải mái của gia đình.

Ngôi nhà của vợ chồng Ella tọa lạc tại khu Nội Hồ (Đài Bắc), có diện tích rộng rãi lên tới 330m², được thiết kế theo kết cấu phức hợp ba tầng. Dù là tổ ấm của một ngôi sao hạng A, cơ ngơi này không chạy theo lối thiết kế cầu kỳ mà ưu tiên vẻ đẹp mộc mạc, thư thái và tiện nghi trong sinh hoạt hằng ngày. Phòng khách gây ấn tượng với thiết kế trần cao cùng hệ cửa kính lớn, giúp ánh sáng tự nhiên tràn ngập không gian. Đặc biệt, từ góc sofa, gia chủ có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn toàn cảnh thành phố, tận hưởng những phút giây nghỉ ngơi thoải mái ngay trong chính ngôi nhà của mình. Không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ, sự kết hợp giữa thiết kế thoáng đãng và tầm nhìn rộng mở đã đủ tạo nên sức hút riêng cho tổ ấm này.

Tại khu vực tiếp khách, vợ chồng Ella lựa chọn bộ sofa màu trung tính với kiểu dáng đơn giản, tạo cảm giác nhẹ nhàng mà vẫn đẹp mắt. Một tấm thảm lớn được trải bên dưới, vừa tăng sự ấm cúng vừa tạo thêm chỗ ngồi bệt thoải mái cho các thành viên. Đối diện sofa là tivi treo tường cùng hệ tủ gỗ vừa phục vụ nhu cầu lưu trữ, vừa được tận dụng để trưng bày những món đồ decor xinh xắn. Không cần bài trí cầu kỳ, phòng khách vẫn ghi điểm nhờ sự kết hợp hài hòa giữa nội thất tối giản và chất liệu gỗ ấm áp, mang đến cảm giác thư thái, gần gũi. Đây cũng là góc nhà thường xuyên xuất hiện trong những bức ảnh đời thường được Ella chia sẻ, phần nào hé lộ nhịp sống bình yên, dễ chịu của nữ nghệ sĩ bên gia đình.

Một trong những chi tiết nổi bật nhất trong nhà Ella là chiếc cầu thang xoắn ốc bằng sắt đầy tính nghệ thuật nằm ngay giữa phòng khách. Không chỉ đảm nhiệm chức năng kết nối các tầng, thiết kế mềm mại này còn trở thành điểm nhấn độc đáo, mang nét lãng mạn vào không gian sống. Phía sau cầu thang, vợ chồng Ella bố trí hệ tủ gỗ để lưu trữ và trưng bày sách, truyện cùng nhiều món đồ decor. Nhìn từ xa, góc nhà trông chẳng khác nào một hiệu sách thu nhỏ với vô số đầu sách và đồ vật được sắp xếp đẹp mắt. Dù có nhiều đồ đạc, cách bố trí thông thoáng cùng khoảng trống hợp lý vẫn giúp tổng thể không gian giữ được sự gọn gàng, không hề tạo cảm giác bí bách.

Với thiết kế không gian mở, bàn ăn được bố trí ngay đối diện góc cầu thang xoắn ốc, tạo sự kết nối liền mạch giữa các khu vực sinh hoạt. Khu vực này được trải thảm xinh xắn, hài hòa với phong cách chung của ngôi nhà, mang đến cảm giác ấm cúng và gần gũi. Trong khi đó, góc nấu nướng được trang bị hệ tủ bếp trên dưới nhằm tối ưu công năng lưu trữ, kết hợp cùng ô cửa sổ nhỏ giúp không khí lưu thông, hạn chế cảm giác bí bách. Có thể thấy, không gian sống của gia đình Ella không chỉ đẹp mắt, có gu mà còn được sắp xếp hợp lý, đề cao sự tiện nghi và thoải mái trong sinh hoạt hằng ngày.