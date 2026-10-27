Camera thường lia trúng con dâu tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn ở quán cafe

Mới đây trên TikTok, một tài khoản fan của Tăng Thanh Hà gây chú ý khi đăng tải hình ảnh cô trong một quán cà phê. Không xuất hiện với layout makeup cầu kỳ hay trang phục lộng lẫy, Hà Tăng vẫn ghi điểm nhờ gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa và vẻ ngoài trẻ trung. Đáng chú ý, đây là những hình ảnh được ghi lại bằng camera thường.

Tăng Thanh Hà ở một quán cafe. Ảnh: Only Hà Tăng.

Đính kèm loạt ảnh, tài khoản này viết: “Hãy để Tăng Thanh Hà cho bạn biết đẹp bất chấp cam thường là như thế nào”. Chỉ với vài khung hình đời thường, nhan sắc của nàng ngọc nữ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Bên dưới bài đăng, đông đảo cư dân mạng dành lời khen cho diện mạo của con dâu tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn từ đường nét gương mặt thon gọn đến thần thái nhẹ nhàng, thanh lịch. “Xinh mà sang thật sự ấy”, “Chị này lúc nào cũng trông gọn gàng, chỉn chu nhỉ”, “Bao năm mà cam thường mặt chị vẫn cỡ đó”, “Sang quá”,... là một số bình luận của netizen.

Đây cũng là kiểu hình ảnh không quá thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội của Hà Tăng. Kể từ khi kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn vào năm 2012, cô dần rút khỏi các hoạt động nghệ thuật, ít tham gia sự kiện giải trí và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình cũng như công việc kinh doanh. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, Hà Tăng thường được chú ý bởi phong cách thời trang thanh lịch, cách trang điểm tinh tế và diện mạo được chăm chút kỹ lưỡng.

Một số hình ảnh của Hà Tăng dạo này. Ảnh: FBNV.

Trước đó, Hà Tăng cũng không ít lần chia sẻ những khoảnh khắc để mặt mộc hoặc gần như không trang điểm trên mạng xã hội. Tháng 4/2024, loạt ảnh chụp cùng bạn bè của cô từng thu hút sự chú ý khi cô xuất hiện với gương mặt ít son phấn, diện mạo khá tự nhiên. Thay vì lớp makeup sắc sảo thường thấy tại các sự kiện, Hà Tăng ghi điểm với làn da sáng, đường nét gương mặt thanh tú và nụ cười tươi tắn. Nhiều người nhận xét nàng dâu hào môn này vẫn giữ được vẻ trẻ trung, nhẹ nhàng, khó nhầm lẫn sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Trên trang cá nhân, Hà Tăng cũng thường chia sẻ những hình ảnh đời thường trong lúc nấu ăn, tập luyện hay đi du lịch. Không phải lúc nào cũng xuất hiện với diện mạo được chăm chút kỹ lưỡng, cô vẫn nhận được nhiều lời khen nhờ phong cách giản dị, thần thái tự nhiên. Đáng chú ý, đoạn clip hậu trường quảng cáo sữa Vinasoy được thực hiện từ năm 2013 của Hà Tăng cũng bất ngờ viral trở lại gần đây. Những khung hình cách đây hơn một thập kỷ khiến nhiều khán giả bất ngờ trước vẻ ngoài trẻ trung của Hà Tăng, đồng thời nhắc lại nụ cười đặc trưng từng làm nên sức hút của nàng ngọc nữ màn ảnh Việt.

Trước đó, thỉnh thoảng Hà Tăng chia sẻ ảnh ít son phấn, ảnh mặt mộc lên mxh. Ảnh chụp màn hình IGNV.

Không chỉ nhan sắc, cuộc sống hiện tại của Hà Tăng cũng là điều khiến nhiều người quan tâm. Cô kết hôn với Louis Nguyễn, con trai thứ hai của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, sau khoảng 3 năm tìm hiểu. Cặp đôi hiện có ba người con gồm Richard (sinh năm 2015), Chloe (sinh năm 2017) và Mason (sinh năm 2021). Gia đình lựa chọn giữ kín phần lớn đời tư, đặc biệt là hình ảnh các con, dù thỉnh thoảng vẫn chia sẻ những khoảnh khắc sinh hoạt thường ngày trên mạng xã hội.

Sau hơn một thập kỷ kết hôn, Hà Tăng vẫn duy trì phong cách sống tương đối kín tiếng. Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ những hình ảnh nấu nướng, chăm sóc nhà cửa, tập luyện hoặc dành thời gian bên gia đình. Song song đó, Hà Tăng cũng theo đuổi công việc kinh doanh trong lĩnh vực ẩm thực.

Dù không còn xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh, Hà Tăng vẫn nhận được sự quan tâm mỗi khi có hình ảnh mới được chia sẻ. Sắp tới đây, cô trở lại màn ảnh rộng với dự án Hoàng Hậu Cuối Cùng, dự kiến ra rạp vào ngày 5/3/2027. Dù ít xuất hiện trước công chúng, Hà Tăng vẫn nhận được sự quan tâm mỗi khi có hình ảnh mới được chia sẻ. Từ những khoảnh khắc đời thường qua camera thường đến màn trở lại với điện ảnh, nữ diễn viên tiếp tục khiến khán giả chú ý theo cách riêng.