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Tất cả hành khách có chuyến bay quốc tế từ sân bay Nội Bài chú ý thay đổi mới nhất từ Vietnam Airlines

| | Lifestyle

Hành khách có chuyến bay quốc tế cần cập nhật thông tin này để có một hành trình thuận lợi.

Mới đây, Vietnam Airlines đã tiến hành điều chỉnh một số quầy làm thủ tục cho các chuyến bay quốc tế tại tầng 3, nhà ga T2, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, từ ngày 25/10/2026. 

Tất cả hành khách có chuyến bay quốc tế từ sân bay Nội Bài chú ý thay đổi mới nhất từ Vietnam Airlines - Ảnh 1.

Ảnh: Vietnam Airlines

Theo hãng, việc sắp xếp lại các quầy nhằm tối ưu luồng hành khách và tạo thuận lợi cho quá trình làm thủ tục trước chuyến bay. Các khu vực được phân chia theo hạng vé, nhóm khách hàng ưu tiên và nhu cầu hỗ trợ riêng.

Cụ thể, tại đảo D, các quầy được bố trí cho khách hạng Thương gia, Phổ thông đặc biệt và khách ưu tiên. Trong đó, các quầy D01-D05 phục vụ khách hạng Thương gia, hội viên Bạch kim của chương trình Bông Sen Vàng; D06-D09 dành cho khách ưu tiên SkyPriority; D10-D11 phục vụ khách hạng Phổ thông đặc biệt.

Tại đảo C, các quầy C01-C04 dành cho hành khách đã làm thủ tục trực tuyến; C05 phục vụ khách cần hỗ trợ đặc biệt; C06 dành cho khách đi cùng gia đình; C07-C12 phục vụ khách hạng Phổ thông.

Trong khi đó, toàn bộ các quầy từ B01 đến B12 tại đảo B phục vụ hành khách hạng Phổ thông. Các quầy A01-A03 tại đảo A được bố trí cho khách tự gửi hành lý thông qua hệ thống Self Bag Drop.

Hãng khuyến nghị hành khách theo dõi bảng điện tử tại nhà ga và chủ động đến sân bay sớm để xác định đúng khu vực làm thủ tục, hạn chế mất thời gian di chuyển.

Việc điều chỉnh diễn ra trong bối cảnh nhà ga T2 Nội Bài được mở rộng, nâng cấp cơ sở hạ tầng và tăng cường ứng dụng công nghệ tự phục vụ. Theo Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, sau mở rộng, nhà ga có 144 quầy làm thủ tục, trong đó có 24 quầy gửi hành lý tự động, cùng 24 kiosk làm thủ tục.

Trước đó, từ ngày 20/7/2026, Vietnam Airlines đã triển khai thử nghiệm hệ thống tự làm thủ tục và gửi hành lý tự động cho các chuyến bay quốc tế tại nhà ga T2. Hành khách đủ điều kiện có thể thực hiện các bước làm thủ tục, in thẻ lên máy bay và gửi hành lý qua hệ thống này.

Tất cả hành khách có chuyến bay quốc tế từ sân bay Nội Bài chú ý thay đổi mới nhất từ Vietnam Airlines - Ảnh 2.

Hệ thống tự làm thủ tục và gửi hành lý tự động cho các chuyến bay quốc tế tại nhà ga T2 của Vietnam Airlines

Việc bố trí lại quầy làm thủ tục cùng các phương thức tự phục vụ được kỳ vọng giúp hành khách chủ động hơn trước chuyến bay, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả khai thác tại nhà ga quốc tế Nội Bài.

Đinh Anh

Việt Nam hàng ngày

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