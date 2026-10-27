Mỹ nhân Vbiz công khai dựa dẫm chồng đại gia hơn 26 tuổi: Sống giữa loạt BĐS bạc tỷ, thích ở rừng có rừng, muốn ngắm biển có biển

Phan Như Thảo (SN 1988) tại Cà Mau, từng là một trong những gương mặt nổi bật của làng mẫu Việt. Cô gây chú ý khi lọt Top 10 Hoa hậu Thế giới người Việt 2007, sau đó tiếp tục ghi dấu với danh hiệu Người mẫu triển vọng tại Siêu mẫu Việt Nam 2008 và Á hậu tại Hoa hậu Hoàn cầu 2011. Không chỉ có sự nghiệp nghệ thuật đáng chú ý, cô còn được quan tâm bởi cuộc hôn nhân với đại gia Đức An hơn cô 26 tuổi. Năm 2015, cặp đôi chính thức về chung nhà. Sau khi kết hôn, Phan Như Thảo dần rời xa sàn diễn, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và tận hưởng cuộc sống bình yên bên chồng. Hiện tại, cả hai có một cô con gái đáng yêu, tên thân mật ở nhà là Bồ Câu. Cuộc sống của cựu người mẫu ngày càng đủ đầy, viên mãn khi cô có gia đình hạnh phúc và cùng chồng xây dựng nhiều cơ ngơi đáng chú ý.

Trên mạng xã hội, Phan Như Thảo thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên chồng và con gái. Mới đây, người đẹp công khai bày tỏ tình cảm dành cho ông xã, đồng thời thừa nhận bản thân đang dựa vào chồng rất nhiều. Trên Facebook cá nhân, Phan Như Thảo chia sẻ: "Mình đang dựa rất nhiều vào chồng mình, anh ấy là một chỗ dựa to lớn về mọi thứ, anh ấy bao dung, chăm sóc, thấu hiểu và thật không dám nghĩ nếu không có anh An chắc Thảo sẽ vất vả lắm. Thảo ra đường có thể gấu nhưng về nhà thấy mặt chồng là bắt đầu thành mèo ngay, cực dễ khóc huhu. Có người hỏi rằng, có phải việc xây dựng sự nghiệp riêng là cách chị chứng minh cho mọi người thấy rằng mình không dựa dẫm vào chồng đại gia? ..... Mình đã có một sự nghiệp thành công trước khi lấy chồng mà!"

Hơn 1 thập kỷ bên nhau, Phan Như Thảo luôn được biết đến là một trong những mỹ nhân được chồng đại gia yêu chiều hết mực. Không chỉ có cuộc sống hôn nhân viên mãn, cô còn được ông xã tặng nhiều bất động sản giá trị. Vợ chồng Phan Như Thảo sở hữu loạt cơ ngơi hoành tráng trải dài ở nhiều nơi, từ những căn nhà ven biển thơ mộng đến biệt thự giữa rừng thông xanh mát. Mỗi bất động sản đều mang phong cách riêng, rộng rãi và được đầu tư chỉn chu, khiến dân tình không khỏi trầm trồ khi ngắm nhìn.

Nhà ven biển rộng 4.000m2

Cơ ngơi của vợ chồng đại gia Đức An và Phan Như Thảo nằm sát bờ biển Ninh Phước (Khánh Hòa), nổi bật với diện tích lên tới 4.000m² cùng khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Phan Như Thảo từng chia sẻ, trong quá trình thiết kế, chồng luôn hỏi ý kiến cô để lựa chọn phong cách phù hợp với sở thích của cả hai. Điểm nhấn trong kiến trúc là khối nhà chính có đường cong mềm mại, kết hợp với cổng, khu bếp và các công trình phụ mang hình khối vuông vức. Các hạng mục được bố trí thành một vòng tròn, bao quanh hồ bơi có sức chứa khoảng 5-7 người. Từ cổng, hành lang dài dẫn vào trung tâm khu nhà tạo cảm giác như lối đi trong những cung điện cổ. Dọc lối đi, những hàng cây đặc trưng của vùng biển được trồng xen kẽ, vừa tạo bóng mát vừa giúp không gian thêm gần gũi với thiên nhiên.

Ban đầu, vợ chồng Phan Như Thảo xây dựng nơi này làm chốn nghỉ dưỡng riêng, để cả gia đình có thể tận hưởng bầu không khí trong lành, tạm rời xa nhịp sống hối hả ở TP.HCM. Cuộc sống gần biển mang đến cho cả hai sự thư thái, nguồn năng lượng tích cực và cảm giác thoải mái hơn. Sau một thời gian, vợ chồng cô quyết định đưa cơ ngơi vào kinh doanh, đón khách đến nghỉ dưỡng. Khu nhà có 8 phòng lớn, được thiết kế để từ mỗi phòng, khách đều có thể ngắm biển hoặc quan sát khung cảnh mọi người vui chơi trên bãi cát và bên hồ bơi. Trong không gian nghỉ dưỡng, vợ chồng Phan Như Thảo hạn chế các món đồ trang trí rời, ưu tiên nội thất gắn tường nhằm tối ưu diện tích và giữ cho tổng thể luôn thông thoáng. Nhờ cách bố trí mở cùng cảnh quan biển bao quanh, ngôi nhà mang đến cảm giác thư giãn, hòa mình vào thiên nhiên.

Biệt thự phong cách Santorini

Tiếp tục là một bất động sản tại Khánh Hòa, vợ chồng Phan Như Thảo còn sở hữu căn biệt thự rộng hơn 580m², gây ấn tượng với phong cách Địa Trung Hải phóng khoáng, lãng mạn. Lấy cảm hứng từ những ngôi nhà trắng đặc trưng của Santorini (Hy Lạp), cơ ngơi nổi bật với vẻ đẹp tinh tế, từ cách phối màu đến từng chi tiết kiến trúc. Những hệ cửa mái vòm mềm mại trở thành điểm nhấn, mang đến cảm giác vừa cổ điển vừa nên thơ. Đặc biệt, góc cầu thang được thiết kế đẹp mắt, gợi liên tưởng đến một Santorini thu nhỏ, khiến tổng thể căn biệt thự tựa như một bức tranh nghỉ dưỡng giữa đời thực.

Biệt thự đẹp như cổ tích ở Đà Lạt

Không chỉ sở hữu những cơ ngơi sát biển, vợ chồng Phan Như Thảo còn có bất động sản giữa rừng thông Đà Lạt, mang vẻ đẹp yên bình và tách biệt khỏi nhịp sống náo nhiệt. Căn biệt thự rộng khoảng 800m² được xây dựng từ gỗ, khung thép và kính, theo phong cách Bắc Âu hiện đại. Nằm giữa đồi thông xanh mát, ngôi nhà gây ấn tượng bởi thiết kế thoáng đãng, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và khung cảnh thơ mộng bên ngoài.

Từ ngoại thất đến không gian bên trong, căn biệt thự đều toát lên vẻ đẹp ấm cúng nhưng không kém phần sang trọng. Chất liệu gỗ được sử dụng xuyên suốt, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên, đồng thời mang đến nét tinh tế cho tổng thể kiến trúc. Các khu vực sinh hoạt rộng rãi, kết hợp cùng hệ cửa kính lớn giúp gia chủ có thể tận hưởng trọn vẹn cảnh rừng thông ngay trong nhà. Cơ ngơi được ước tính có giá trị khoảng 25-40 tỷ đồng, vừa là chốn nghỉ dưỡng của gia đình, vừa có thể khai thác dịch vụ lưu trú dành cho khách du lịch.