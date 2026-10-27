Mẫu Vespa độc bản giá gần 400 triệu, Việt Nam chỉ có 4 chiếc - đánh số từng chiếc một

Piaggio Việt Nam vừa chính thức giới thiệu Vespa Edizione Ottantesimo, phiên bản đặc biệt kỷ niệm 80 năm thương hiệu Vespa. Mẫu xe được sản xuất giới hạn 1.946 chiếc trên toàn cầu, trong đó thị trường Việt Nam chỉ có 4 chiếc, với giá bán lẻ đề xuất 372 triệu đồng, đã bao gồm thuế.

Phiên bản này lần đầu được giới thiệu tại sự kiện Vespa Roma 2026, đánh dấu cột mốc 80 năm kể từ khi Vespa xuất hiện vào năm 1946. Số lượng sản xuất 1.946 chiếc cũng gắn với năm khai sinh thương hiệu, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích xe tay ga cao cấp và giới sưu tầm.

Vespa Edizione Ottantesimo vẫn sử dụng khung thép liền khối đặc trưng của dòng xe Italy. Điểm nhấn nằm ở lớp sơn xám kim loại mờ kết hợp các chi tiết màu xanh, lấy cảm hứng từ những mẫu Vespa đầu tiên ra đời năm 1946.

Hai bên thân xe có họa tiết 3D màu xanh cùng con số 80 tạo hình lục giác. Chi tiết này được thiết kế dựa trên cảm hứng từ cấu trúc bu-lông và nghệ thuật cơ khí chính xác của Italy.

Vành bánh xe cắt kim cương mờ gợi nhớ mẫu Vespa 98, trong khi yên xe mang phong cách thể thao với ốp chụp đuôi có thể tháo rời để chuyển đổi giữa cấu hình yên đơn và chở hai người. Mỗi xe còn có huy hiệu kim loại khắc số thứ tự sản xuất riêng, đặt trong ngăn chứa đồ dưới yên.

Tại Việt Nam, 4 chiếc xe mang các mã số định danh 799, 796, 696 và 396. Đây là những con số được lựa chọn theo ý nghĩa may mắn trong văn hóa phương Đông, tạo thêm dấu ấn riêng cho từng xe.

Về vận hành, Vespa Edizione Ottantesimo sử dụng động cơ HPE dung tích 278cc, công suất 25 mã lực. Xe được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh và kiểm soát lực kéo điện tử ASR.

Hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ full-LED, đi kèm đèn LED bổ sung tại tấm ốp phía sau yếm xe, hỗ trợ chiếu sáng khu vực để chân trong điều kiện thiếu sáng.

Các trang bị công nghệ gồm màn hình màu TFT 5 inch, kết nối điện thoại thông minh thông qua ứng dụng Vespa MIA và khóa thông minh Keyless. Màn hình có thể hiển thị chỉ dẫn định vị GPS dưới dạng biểu tượng trực quan trên đồng hồ lái.

Với mức giá đề xuất 372 triệu đồng, phiên bản đặc biệt này còn đi kèm bộ phụ kiện đồng bộ gồm thùng chứa đồ phía sau dung tích 36 lít, tựa lưng và kính chắn gió. Người mua cũng nhận được cuốn sách Vespa do nhà xuất bản Assouline thực hiện, tái hiện lịch sử và hành trình phát triển của thương hiệu.