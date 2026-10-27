NSƯT duyên dáng nhất nhì màn ảnh Việt: 42 tuổi công khai vợ, sống trong căn hộ 153m² ở Hà Nội, đẹp chuẩn style Nhật

NSƯT Thái Sơn (SN 1983) là nghệ sĩ chèo tài năng, đồng thời là gương mặt duyên dáng quen thuộc trên màn ảnh nhỏ VTV. Gần 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, anh ghi dấu ấn với khả năng hóa thân đa dạng, từ những nhân vật có tính cách chua ngoa, đanh đá đến hình tượng người cha hiền lành, giàu tình cảm. Trong đó, vai ông Bình trong bộ phim giờ vàng Cha tôi, người ở lại là một trong những vai diễn được khán giả đặc biệt chú ý. Với những đóng góp bền bỉ cho nghệ thuật, nam nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú ở tuổi 40, trở thành một trong những gương mặt trẻ nhận được danh hiệu cao quý này.

Trái ngược với sự sôi nổi trên sân khấu và màn ảnh, NSƯT Thái Sơn khá kín tiếng về cuộc sống riêng. Anh từng chia sẻ mình đã có vợ con, đồng thời dành nhiều lời trân trọng cho bà xã - người luôn âm thầm đồng hành và là hậu phương vững chắc để anh yên tâm theo đuổi đam mê nghệ thuật. Đến năm 2025, nam nghệ sĩ mới lần đầu công khai hình ảnh vợ con trước truyền thông, song vẫn chọn giữ kín tên đầy đủ cũng như những thông tin riêng tư của các thành viên trong gia đình. Hiện, gia đình NSƯT Thái Sơn đang sống trong căn hộ rộng 153m² tại Hà Nội. Vợ chồng nam nghệ sĩ đã mạnh tay đầu tư tiền tỷ để cải tạo toàn bộ không gian sống, biến căn hộ vốn có thiết kế khá phổ thông thành tổ ấm mang phong cách Nhật Bản, vừa sang trọng, ấm áp, vừa tối ưu công năng và phù hợp với nhu cầu sinh hoạt của cả gia đình.

NSƯT Thái Sơn (SN 1983)

Năm 2025, NSƯT Thái Sơn lần đầu công khai hình ảnh vợ và 2 quý tử trước truyền thông

Căn nhà của NSƯT Thái Sơn trước khi cải tạo

Không gian sống của gia đình NSƯT Thái Sơn có diện tích 153m², gồm phòng khách, khu bếp và 3 phòng ngủ. Trước khi cải tạo, không gian mang phong cách hiện đại nhưng khá phổ thông, cách bố trí công năng chưa thực sự hợp lý và chưa đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt mà gia đình mong muốn. Bên cạnh đó, dù sở hữu diện tích rộng rãi, căn hộ vẫn tạo cảm giác chật chội do hệ tủ kệ lưu trữ chưa được bố trí khoa học, đồ đạc nhiều nhưng chưa tối ưu về không gian. Các khu vực trong nhà cũng thiếu sự kết nối hài hòa về màu sắc và phong cách thiết kế, khiến tổng thể có phần rời rạc, chưa có điểm nhấn nổi bật và chưa thể hiện rõ dấu ấn cá nhân của gia chủ.

Căn nhà sau khi cải tạo

Sau khi đầu tư nhiều công sức và tiền bạc để cải tạo toàn bộ không gian sống, căn hộ gần 10 tỷ đồng của gia đình NSƯT Thái Sơn như khoác lên mình diện mạo hoàn toàn mới. Ngôi nhà được định hình theo phong cách Nhật Bản, đề cao sự tối giản, ấm cúng nhưng vẫn toát lên vẻ tinh tế, hiện đại và đảm bảo tiện nghi trong sinh hoạt.

Phòng khách được thiết kế theo không gian mở, kết nối liền mạch với khu bếp, tạo cảm giác rộng rãi và thông thoáng. Điểm nhấn đặc biệt nằm ở hệ sàn nâng đa năng Kamachi, vừa giúp tối ưu diện tích sử dụng, vừa mang đến nét đặc trưng của không gian sống kiểu Nhật. Kết hợp cùng sofa thấp, bàn trà kiểu Nhật và hệ tủ kệ trưng bày đồng bộ, khu vực tiếp khách mang vẻ đẹp tối giản mà vẫn ấm áp, gần gũi. Đáng chú ý, phòng khách được bố trí ngay cạnh ban công với hệ cửa kính lớn, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, giúp không gian luôn sáng sủa và thoáng đãng. Đây cũng là góc yêu thích của nam nghệ sĩ, nơi anh có thể thư giãn, tiếp khách và quây quần bên gia đình trong nhịp sống thường ngày.

Từ phòng khách có thể nhìn bao quát sang khu vực bếp và bàn ăn, tạo sự kết nối liền mạch giữa các không gian, giúp sinh hoạt gia đình thêm thuận tiện và gần gũi. Khu vực này tiếp tục sử dụng tông nâu ấm làm chủ đạo, kết hợp cùng hệ tủ màu trắng tạo nên tổng thể hài hòa, vừa hiện đại, tinh tế vừa mang lại cảm giác ấm cúng. Cách bố trí gọn gàng, thoáng đãng cũng giúp căn bếp trở thành một phần không thể thiếu trong không gian sống chung của cả gia đình. Đây là nơi bà xã NSƯT Thái Sơn có thể thoải mái chuẩn bị những bữa cơm nhà, để cả gia đình cùng quây quần, tận hưởng những khoảnh khắc bình yên sau những ngày nam nghệ sĩ bận rộn với công việc trên sân khấu.

Các phòng ngủ trong căn hộ của NSƯT Thái Sơn sau cải tạo đều được khoác lên diện mạo mới, vừa đẹp mắt, vừa trở thành nơi nghỉ ngơi lý tưởng cho các thành viên. Thiết kế tiếp tục theo đuổi tinh thần Nhật Bản với cách bài trí tối giản, nội thất gọn gàng và ưu tiên ánh sáng tự nhiên, mang đến cảm giác thư thái, dễ chịu.

Phòng ngủ của hai vợ chồng gây ấn tượng với hệ cửa sổ lớn, giúp không gian luôn ngập tràn ánh sáng, tạo cảm giác rộng rãi và thoáng đãng hơn. Hệ đèn LED âm trần kết hợp cùng tông màu sàn gỗ ấm áp mang đến vẻ đẹp hiện đại nhưng không kém phần nhẹ nhàng, tinh tế. Trong khi đó, phòng ngủ của con được bố trí tới 2 cửa sổ để tăng khả năng đón sáng và lưu thông không khí. Nội thất được sắp xếp hợp lý, phân chia rõ khu vực nghỉ ngơi và góc học tập, vừa đảm bảo công năng, vừa giữ cho căn phòng luôn ngăn nắp.

Ngoài không gian riêng dành cho các thành viên, căn hộ còn có thêm một phòng ngủ phục vụ người thân hoặc bạn bè khi ghé thăm. Dù diện tích không quá lớn, căn phòng vẫn được bài trí chỉn chu với nội thất hài hòa, đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi thoải mái. Cửa sổ nhỏ giúp đón ánh sáng tự nhiên, tạo cảm giác thông thoáng, dễ chịu. Mỗi phòng ngủ trong căn hộ đều có cách bố trí riêng phù hợp với mục đích sử dụng, nhưng vẫn thống nhất trong tổng thể thiết kế, góp phần tạo nên một tổ ấm tiện nghi, ấm cúng và đậm chất Nhật Bản.