Honda ra mắt xe máy mới: Đẹp sang như Vespa, giá rẻ chỉ ngang Vision

Liên doanh Wuyang Honda vừa tiếp tục khuấy đảo thị trường Trung Quốc khi tung ra phiên bản đặc biệt cho mẫu xe tay ga 125cc của mình - chiếc NWF125 Gulf Blue. Với thiết kế cổ điển sang trọng, trang bị công nghệ hiện đại và mức giá cực kỳ hấp dẫn, mẫu xe này đang được xem là đối thủ nặng ký có thể đe dọa vị thế của cả Honda Vision và SH Mode nếu được đưa về Việt Nam.

Điểm nhấn ấn tượng nhất của Wuyang Honda NWF125 chính là vẻ ngoài đậm chất retro, gợi nhớ đến những dòng xe tay ga châu Âu lịch lãm như Vespa. Phiên bản đặc biệt "Gulf Blue" lấy cảm hứng từ màu sắc của những bờ biển lấp lánh, mang lại vẻ ngoài tươi mới và cực kỳ bắt mắt.

Toàn bộ hệ thống đèn trên xe đều sử dụng công nghệ LED hiện đại, từ đèn pha cho đến đèn hậu, không chỉ đảm bảo hiệu suất chiếu sáng vượt trội vào ban đêm mà còn góp phần tạo nên nét chấm phá đương đại trên tổng thể cổ điển của chiếc xe.

Điều làm nên sự khác biệt của NWF125 so với các mẫu xe Honda phổ thông như Vision hay SH Mode chính là các trang bị công nghệ tiên tiến:

Mở khóa bằng điện thoại: Thay vì sử dụng Smartkey truyền thống, NWF125 được trang bị phương thức mở khóa thông minh qua NFC và Bluetooth kết nối với điện thoại di động, mang lại trải nghiệm tiện lợi và hiện đại.

Trang bị tùy chọn cao cấp: Người dùng có thể lựa chọn các phiên bản với màn hình màu TFT, hệ thống phanh ABS một kênh cho bánh trước, và thậm chí là camera hành trình thể thao tích hợp sẵn.

"Trái tim" của NWF125 là khối động cơ eSP 125cc, 4 thì, làm mát bằng không khí, sản sinh công suất tối đa 9,38 mã lực. Động cơ này nổi tiếng với khả năng vận hành mượt mà, phản ứng nhanh nhạy và đặc biệt tiết kiệm nhiên liệu, với mức tiêu thụ thực tế chỉ khoảng 2,2 - 2,3 lít/100 km.

Về tính thực dụng, xe được thiết kế để đáp ứng tối đa nhu cầu di chuyển hàng ngày:

Sàn để chân phẳng rộng tới 28cm, mang lại không gian thoải mái cho người lái và tiện lợi khi cần chở đồ. Cốp dưới yên rộng rãi, đủ chứa các vật dụng cần thiết. Móc treo đồ và hộc chứa đồ nhỏ phía trước giúp tăng thêm không gian lưu trữ.

Wuyang Honda NWF125 được phân phối tại Trung Quốc với nhiều phiên bản và mức giá hấp dẫn: Bản tiêu chuẩn (phanh CBS): 9.980 Nhân dân tệ (khoảng 37 triệu đồng). Bản ABS + màn hình LCD: 10.980 Nhân dân tệ (khoảng 40 triệu đồng). Bản ABS + màn hình TFT: 12.700 Nhân dân tệ (khoảng 47 triệu đồng). Bản ABS PRO (kèm cốp sau): 13.400 Nhân dân tệ (khoảng 49 triệu đồng).

Với mức giá khởi điểm chỉ ngang ngửa một chiếc Honda Vision tại Việt Nam nhưng lại sở hữu thiết kế đẳng cấp và những trang bị công nghệ vượt trội, Wuyang Honda NWF125 thực sự là một mẫu xe tay ga đáng mơ ước, đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với cả SH Mode nếu có cơ hội ra mắt thị trường quốc tế.



