Việt Nam có 1 doanh nhân kín tiếng buôn ô tô, xe máy… mê bóng đá, là bố vợ 2 tuyển thủ quốc gia, con gái bán hàng online kiếm tiền tỷ mỗi tháng

Doanh nhân tâm huyết với bóng đá Việt Nam

Ông Nguyễn Giang Đông, thường được gọi với biệt danh Đông "vàng", là doanh nhân đã tham gia điều hành bóng đá chuyên nghiệp tại Việt Nam trong thời gian dài. Ông hoạt động kinh doanh trong nhiều mảng như ô tô, xe máy, phụ tùng thay thế, bất động sản, thực phẩm, đồ uống…

Cựu chủ tịch CLB Sài Gòn Nguyễn Giang Đông



Doanh nhân này từng giữ vai trò Chủ tịch CLB Hà Nội (sau đổi tên thành CLB Sài Gòn) từ năm 2013 - 2017. Đây cũng là giai đoạn ông gây chú ý với định hướng xây dựng câu lạc bộ theo mô hình doanh nghiệp, hướng đến khả năng tự chủ tài chính thay vì chỉ phụ thuộc vào nguồn tiền của nhà đầu tư.

Khi CLB Hà Nội được thành lập, đội bóng có vốn ban đầu 25 tỷ đồng, trong đó ông Đông góp 7,5 tỷ đồng, tương đương 30%. Một cổ đông lớn khác là Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn tài chính quốc tế, thuộc hệ thống Tập đoàn T&T của bầu Hiển. Ông Đông và bầu Hiển cũng có mối quan hệ thân thiết, là bạn thân từ thuở hàn vi.

Thời điểm đó, ông Đông từng chia sẻ đã kiếm được khoảng 35 tỷ đồng, đủ khả năng duy trì hoạt động của CLB Hà Nội tại giải hạng Nhất, với chi phí khoảng 15-17 tỷ đồng mỗi mùa.

Dưới sự điều hành của ông, CLB Hà Nội giành chức vô địch giải hạng Nhất năm 2015, qua đó giành quyền lên chơi V.League mùa giải 2016. Sau khi chuyển vào TP.HCM, đội bóng lấy tên CLB Sài Gòn và sử dụng sân vận động Thống Nhất làm sân nhà. Cùng với việc chuyển địa điểm hoạt động, vốn điều lệ của công ty chủ quản được tăng từ 25 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng.

Trong hai mùa giải đầu tiên tại V.League, CLB Sài Gòn đạt kết quả tương đối tích cực, đứng thứ 7 năm 2016 và vươn lên vị trí thứ 5 vào năm 2017.

Sau khoảng hai năm chuyển vào TP.HCM sinh sống và làm việc, ông Đông quyết định trở về Hà Nội để gần gũi gia đình. Tháng 12/2017, nhân dịp sinh nhật lần thứ 59, ông tuyên bố rời cương vị Chủ tịch CLB Sài Gòn.

Tháng 5/2021, ông Nguyễn Giang Đông trở lại với bóng đá trên cương vị Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ CLB Hà Nội và giữ vị trí này đến tháng 6/2023. Chia sẻ về quyết định nhận nhiệm vụ, ông cho biết: “Chúng tôi không nói chuyện chỉ tiêu, mà làm việc với anh Hiển thì luôn phải đứng đầu. Thành ra mình sẽ phải tìm cách, đã nhận lời làm thì thực sự quyết tâm”.

Theo ông Giang Đông, với bóng đá chuyên nghiệp “gốc của các CLB phải từ đào tạo trẻ”. Đây cũng là vấn đề ông và bầu Hiển thường xuyên trao đổi, trăn trở. Ông cho biết từ bản thân đã đề xuất với bầu Hiển và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) về việc tổ chức các chương trình tập huấn, tạo điều kiện cho huấn luyện viên đào tạo trẻ học hỏi ở nước ngoài.

“Đầu tiên ta phải đào tạo thầy trước, xong rồi từ đó thầy mới truyền đạt lại cho trò. Phải làm được như thế thì bóng đá Việt Nam mới phát triển một cách bền vững được, chứ không phải làm theo kiểu cầu may”, ông nhấn mạnh.

Hai con gái kinh doanh riêng thành công

Ông Nguyễn Giang Đông có hai con gái là Nguyễn Huyền Mi (SN 1990) và Nguyễn Quỳnh Anh (SN 1996). Hai chị em từng cùng phát triển công việc kinh doanh mỹ phẩm, thời trang và thường xuyên chia sẻ hình ảnh về hoạt động bán hàng trên mạng xã hội.

Hai ái nữ nhà cựu Chủ tịch CLB Sài Gòn

Tháng 5/2020, Quỳnh Anh từng chia sẻ hình ảnh cho thấy doanh thu bán hàng online đạt hơn 240 triệu đồng/tuần và lên tới 1,7 tỷ đồng/tháng. Thời điểm đó, cô cho biết bản thân làm việc với cường độ cao, gần như không có thời gian nghỉ ngơi.

Quỳnh Anh và chị gái kinh doanh "mát tay"

Bên cạnh công việc kinh doanh, Quỳnh Anh còn thu hút sự chú ý bởi sở thích sử dụng đồ hiệu, với những món đồ từ các thương hiệu xa xỉ như Hermes, Chanel, Dior và Louboutin. Trước khi kết hôn, cô từng chia sẻ việc mua nhà vào năm 2018 và sở hữu một chiếc Mercedes-Benz GLC 300 vào năm 2019. Theo những chia sẻ của Quỳnh Anh khi đó, đây là những tài sản cô có được nhờ công việc kinh doanh.

Trong khi đó, chị gái Huyền Mi cũng được biết đến với sở thích sưu tầm hàng hiệu, đặc biệt là túi xách từ các thương hiệu nổi tiếng.





Hai chị em Huyền Mi - Quỳnh Anh sở hữu nhiều tài sản giá trị từ việc kinh doanh

Hai con rể đều là tuyển thủ quốc gia

Năm 2015, Nguyễn Huyền Mi kết hôn với tiền đạo Nguyễn Văn Quyết. Đầu năm 2020, em gái cô là Nguyễn Quỳnh Anh cũng về chung nhà với trung vệ Đỗ Duy Mạnh. Cả hai con rể của ông Nguyễn Giang Đông đều là những gương mặt nổi bật của bóng đá Việt Nam.

Nguyễn Văn Quyết có nhiều năm thi đấu cho Hà Nội FC, cùng đội bóng thủ đô giành nhiều danh hiệu quốc nội. Anh từng nhiều lần giữ băng đội trưởng đội tuyển Việt Nam. Tiền đạo sinh năm 1991 được trao Quả bóng vàng Việt Nam 2020 và 2022. Ngày 9/11/2024, Văn Quyết vượt qua kỷ lục 116 bàn thắng của Lê Công Vinh, trở thành cầu thủ Việt Nam ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử V.League tính đến thời điểm đó.

Gia đình doanh nhân Nguyễn Giang Đông

Trong khi đó, Đỗ Duy Mạnh được đông đảo người hâm mộ biết đến sau hành trình của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2018 ở Thường Châu, Trung Quốc. Trung vệ sinh năm 1996 tiếp tục khẳng định vị trí trong màu áo Hà Nội FC và đội tuyển quốc gia, góp mặt trong nhiều thành tích quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Duy Mạnh cùng đội tuyển Việt Nam hai lần vô địch AFF Cup, vào các năm 2018 và 2024. Với những đóng góp cho bóng đá nước nhà, trung vệ này được trao Huân chương Lao động hạng Ba và vinh danh là Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2024.