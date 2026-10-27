Đại gia showbiz SN 1977 ở nhà 35 tỷ nói thẳng về đạo đức của giới nghệ sĩ

Mới dây, chương trình Người kể chuyện tình đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Quách Thành Danh trong vai trò giám khảo.

Tại chương trình tuần này, nam ca sĩ bày tỏ quan điểm sống. Anh nói: "Với tôi, sự thành công không đơn thuần được đo bằng danh tiếng hay những thành tựu bên ngoài.

Quan trọng hơn, mỗi người cần hiểu rõ mình đang ở đâu, xác định mục tiêu phù hợp và biết trân trọng những gì đang có. Tôi nói thật, chỉ cần khi nào tôi cảm thấy đủ, cảm thấy hạnh phúc là tôi đã thành công rồi.

Sau nhiều thăng trầm trong đời sống, công việc, hiện tại tôi hướng đến sự cân bằng và niềm vui trong chính con đường mình đã chọn.

Về nghề nghiệp thì bên cạnh chuyên môn, tôi vô cùng coi trọng đạo đức của người nghệ sĩ.

Tôi nói thẳng, để được khán giả yêu mến lâu dài, người nghệ sĩ cần sống tử tế, cư xử chân thành và không ngừng hoàn thiện bản thân vì ngoài lời ca tiếng hát của mình ra, đạo đức nghề nghiệp là quan trọng nhất. Nghệ sĩ dù tài năng đến đâu mà không có đạo đức thì cũng vất".

Quách Thành Danh cũng gửi lời khuyên tới các nghệ sĩ đàn em trẻ: "Tôi khuyên các bạn hãy nghiêm túc với lựa chọn của mình, tận dụng thời gian và đừng trì hoãn những điều bản thân thực sự muốn làm.

Tuổi trẻ mang đến cơ hội sửa sai nhưng cũng không nên vì nghĩ mình còn nhiều thời gian mà bỏ lỡ những bước tiến quan trọng.

Đã đam mê thì phải quyết liệt, phải cố gắng. Lời nhắn gửi này của tôi không chỉ dành cho những người đang theo đuổi âm nhạc mà còn phù hợp với bất kỳ ai muốn xây dựng sự nghiệp bằng chính năng lực và niềm tin của mình.

Tôi cũng mong các bạn trẻ cố gắng phát huy màu sắc riêng nhưng phải nhớ giữ vững những giá trị cốt lõi của nghề hát. Với tôi, một giọng ca có thể gây ấn tượng bằng sự mới mẻ nhưng để nhận được tình cảm lâu dài của khán giả, người nghệ sĩ cần có thực lực, sự tận tâm và cách sống tử tế".

Quách Thành Danh từng khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi khối tài sản khủng tích lũy sau nhiều năm chăm chỉ hoạt động nghệ thuật. Nam ca sĩ nắm giữ trong tay chuỗi bất động sản giá trị trải dài từ Việt Nam sang Mỹ, nổi bật là biệt thự sân vườn rộng 1.200m² trị giá khoảng 35 tỷ đồng ở Bình Chánh cùng căn nhà phố 5 tầng hiện đại tại TP. Thủ Đức.

Bên cạnh đó, anh còn đầu tư thêm nhiều mảnh đất đồi làm khu nghỉ dưỡng sinh thái tại Bảo Lộc (Lâm Đồng) và cơ sở kinh doanh dịch vụ ở nước ngoài. Ở tuổi U50, anh vẫn đều đặn nhận show biểu diễn kết hợp quản lý kinh doanh, duy trì nguồn thu nhập ổn định và bền vững.

Hiện tại, Quách Thành Danh tận hưởng cuộc sống gia đình giàu có, viên mãn bên người vợ kém 8 tuổi cùng 5 đứa con ngoan ngoãn trong không gian sống tiện nghi, đầy đủ.