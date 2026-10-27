Phim vừa chiếu đã phá kỷ lục 2026: Nữ chính đẹp nhất cả nước, "cơ địa viral" không hot sao được

Chiếc Bóng (Raeng Ngao 2026) - bộ phim đánh dấu sự trở lại của Baifern Pimchanok - vừa lên sóng tối 26/10 vừa qua đã nhanh chóng trở thành chủ đề gây chú ý tại nhiều quốc gia châu Á. Theo bảng thống kê rating phim truyền hình Thái Lan được cập nhật ngày 27/10/2026, Chiếc Bóng đứng đầu danh sách với rating 2,2%. Thành tích này cao hơn bộ phim xếp thứ hai là Hemn Tang Tawan Ron với rating 1,9 và tác phẩm đứng thứ ba với rating 1,8. Con số này biến Chiếc Bóng trở thành phim có rating tập đầu cao nhất năm 2026, một khởi đầu đáng chú ý đối với màn trở lại của Baifern trên màn ảnh nhỏ.

Chiếc Bóng phát hành sớm trên nền tảng oneD Premium từ ngày 23/10, trước khi lên sóng truyền hình One31 vào ngày 26/10. Đây là phiên bản làm lại của bộ phim Thái Lan nổi tiếng Raeng Ngao, nhưng không đơn thuần kể lại câu chuyện cũ. Phiên bản năm nay được xây dựng theo hướng pha trộn giữa bi kịch tình cảm, trả thù và điều tra bí ẩn, tạo ra một màu sắc mới cho tác phẩm vốn đã quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả Thái Lan.

Trong phim, Baifern đảm nhận cùng lúc hai vai chị em sinh đôi Munin và Mutta. Mutta là cô gái vướng vào mối quan hệ với Jenphop, một người đàn ông đã có vợ. Bi kịch xảy ra khi Mutta qua đời, buộc người chị Munin trở về để tìm hiểu sự thật đằng sau cái chết của em gái. Từ đây, Munin quyết định giả dạng Mutta, từng bước tiếp cận những người có liên quan và thực hiện kế hoạch trả thù. Đối đầu với cô là Noppanapa, người vợ hợp pháp đầy quyền lực do Benz Pornchita thủ vai.

Baifern đảm nhận 2 vai diễn trong phim

Ngay từ những diễn biến đầu tiên, bộ phim đã đưa khán giả vào một cuộc đối đầu căng thẳng. Đáng chú ý, phân cảnh Noppanapa tát Mutta khiến cô ngã xuống cầu thang trước cơ quan đã trở thành một trong những điểm nóng được mong chờ nhất của bản remake. Đây vốn là tình tiết biểu tượng của Raeng Ngao, từng được tái hiện qua nhiều phiên bản. Với bản năm 2026, cảnh quay tiếp tục gây bàn tán nhờ độ kịch tính và cách dàn dựng đầy táo bạo nhưng khá... buồn cười. Hiện cảnh phim này của Baifern đang cực viral khắp các quốc gia châu Á.

Cảnh phim đang cực viral của Baifern

Không chỉ có nội dung drama đậm đặc, màn thể hiện hai nhân vật của Baifern cũng là lý do khiến khán giả tò mò. Một bên là Mutta có đời sống tình cảm nhiều bi kịch, một bên là Munin quyết liệt và chủ động hơn trong hành trình tìm kiếm sự thật. Việc phải liên tục chuyển đổi giữa hai vai diễn đặt ra thử thách đáng kể cho nữ diễn viên. Baifern từng chia sẻ rằng đóng vai sinh đôi rất vất vả, đến mức cô không muốn nhận thêm dạng vai này sau khi hoàn thành bộ phim. Dẫu vậy, đây cũng là cơ hội để cô thể hiện những sắc thái tâm lý khác nhau trong cùng một tác phẩm.

Baifern sinh năm 1992 từ lâu đã là một trong những gương mặt nổi bật nhất của làng giải trí Thái Lan, được truyền thông và khán giả ưu ái gọi bằng những danh xưng như mỹ nhân đẹp nhất xứ Chùa Vàng. Từ Mối Tình Đầu, Yêu Nhầm Bạn Thân đến Chiếc Lá Cuốn Bay, Baifern đã xây dựng được độ nhận diện rộng rãi ở nhiều thị trường châu Á. Cô có khả năng biến hóa giữa hình tượng trong trẻo, ngọt ngào và những nhân vật gai góc, phức tạp. Mỗi lần trở lại với một dự án mới, nữ diễn viên đều có sẵn một lượng khán giả quan tâm, đồng thời dễ dàng trở thành tâm điểm của các cuộc thảo luận trên mạng xã hội. Bởi vậy sức nóng lúc này của Chiếc Bóng là điều hiển nhiên khi nó đánh dấu sự trở lại của Baifern tuy nhiên phim có giữ được sức hút hay không thì vẫn còn phải phụ thuộc vào chất lượng kịch bản sau này.