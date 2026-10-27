Hình ảnh gây sốc nặng của Tuấn Trần - Lương Thế Thành

Ngày 20/11 tới đây, bộ phim Trại Giam Hạnh Phúc của đạo diễn Trung Lùn sẽ chính thức ra rạp, đưa khán giả bước vào thế giới ngục tù với những góc khuất ít ai ngờ tới. Qua trailer chính thức vừa được công bố, bộ phim cho thấy tham vọng kết hợp hài hước, tâm lý và hành động trong cùng một câu chuyện, nơi tiếng cười có thể xuất hiện ngay trước những khoảnh khắc khiến người xem phải lạnh sống lưng. Đặc biệt, sự xuất hiện của Tuấn Trần và Lương Thế Thành trong hai vai diễn đối lập đang trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất.

Trailer Trại Giam Hạnh Phúc

Trong phim, Tuấn Trần vào vai Phúc, một thầy giáo phải nhận bản án một năm tám tháng tù vì tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động. Từ bục giảng đến buồng giam, người đàn ông vốn mang bản chất lương thiện buộc phải bước vào một môi trường hoàn toàn xa lạ, nơi những nguyên tắc sống ngoài xã hội dường như không còn nhiều ý nghĩa. Tại buồng giam số 9, Phúc phải học cách thích nghi với những luật lệ ngầm, những màn bắt nạt của đám tù nhân và cả những tình huống có thể đẩy anh đến giới hạn chịu đựng.

(Ảnh: NSX)

Trailer cho thấy sự đối lập khá thú vị trong nhân vật của Tuấn Trần. Có lúc, Phúc nhẫn nhịn đến mức phải dùng tay bốc cơm ăn khi trở thành mục tiêu của trò bắt nạt kiểu “ma cũ bắt nạt ma mới”. Nhưng cũng chính người đàn ông ấy có những khoảnh khắc nổi nóng, sẵn sàng phản ứng dữ dội trước những gì xảy ra xung quanh. Vai diễn đòi hỏi Tuấn Trần thể hiện đồng thời sự tử tế, tổn thương lẫn cơn giận của một con người bị đẩy vào hoàn cảnh khắc nghiệt, hứa hẹn mang đến một hình ảnh khác biệt so với những vai diễn quen thuộc của anh.

(Ảnh: NSX)

Hai hình ảnh đối lập của Tuấn Trần trong trailer (Ảnh: NSX)

Tuy nhiên, đối thủ thực sự của Phúc không chỉ nằm ở những người bạn tù chung buồng. Trailer chính thức hé lộ rõ hơn về Long Đầu Bò, nhân vật do Lương Thế Thành đảm nhận. Nếu những hình ảnh trước đó về một thi thể tím tái trong bể nước đã đủ khiến khán giả hoang mang, thì những gì Long Đầu Bò thể hiện lần này còn đẩy bầu không khí ngột ngạt lên một mức độ khác.

Liên tiếp trong trailer là những hành vi biến thái, tàn nhẫn và gần như không có giới hạn của Long, hắn đánh đập, làm nhục, tra tấn bạn tù bằng những cách thức bệnh hoạn, thậm chí có những hành vi mang tính xâm hại tình dục. Sự xuất hiện của nhân vật này khiến cuộc sống trong trại giam vốn đã căng thẳng càng trở nên khó lường. Đặt Phúc trước một đối thủ như vậy, bộ phim mở ra câu hỏi đáng chờ đợi về việc một người vẫn muốn giữ lấy phần lương thiện trong mình sẽ phải làm gì khi liên tục bị đẩy vào thế đối đầu với cái ác? Đỉnh điểm của trailer là khi Phúc không thể giữ được bình tĩnh, phản kháng, đánh lại kẻ thù vì lý do em gái của mình đang hấp hối bên ngoài trại giam.

(Ảnh: NSX)

(Ảnh: NSX)

Điều khiến trailer Trại Giam Hạnh Phúc trở nên thú vị là sự đan xen giữa những tình huống căng thẳng với sự hài hước và cả những khoảnh khắc lắng đọng, hứa hẹn lấy đi nước mắt người xem. Phim sẽ có suất chiếu đặc biệt từ 18h ngày 18/11 và cả ngày 19/11, trước khi khởi chiếu toàn quốc vào ngày 20/11/2026.