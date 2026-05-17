Gia đình Lương Thế Thành - Thúy Diễm gặp chuyện, phải lên tiếng cảnh báo

Thời gian qua, nhiều nghệ sĩ Việt liên tục trở thành nạn nhân của các tài khoản giả mạo trên mạng xã hội. Các đối tượng thường sử dụng hình ảnh, tên tuổi người nổi tiếng để câu tương tác, bán hàng hoặc thậm chí thực hiện hành vi lừa đảo, khiến không ít khán giả hoang mang.

Mới đây, diễn viên Lương Thế Thành và Thúy Diễm đã phải lên tiếng cảnh báo khi phát hiện nhiều trang mạo danh gia đình mình hoạt động trên mạng xã hội. Trên trang Facebook có tick xanh chính chủ, vợ chồng Lương Thế Thành - Thúy Diễm đăng tải bài viết kèm hình ảnh một fanpage giả mạo mang tên "Gia Đình Hạnh Phúc". Theo chia sẻ từ nữ diễn viên, đây không phải tài khoản do gia đình cô quản lý.

Thúy Diễm nhấn mạnh: "Tất cả các trang xã hội của Diễm và gia đình đều có tick xanh. Tất cả các trang không có tick xanh đều là giả mạo".

Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng cho biết hiện nay có rất nhiều đối tượng lợi dụng tên tuổi nghệ sĩ để "câu like, câu view", bán hàng bất chấp. Đáng lo ngại hơn, một số khán giả còn bị lừa đảo bởi các trang giả mạo này.

Vợ chồng Lương Thế Thành - Thúy Diễm kêu gọi mọi người cùng báo cáo các tài khoản mạo danh nhằm tránh gây ảnh hưởng đến khán giả cũng như hình ảnh của nghệ sĩ. Đồng thời, cả hai cũng mong người hâm mộ cẩn trọng, kiểm tra kỹ thông tin trước khi theo dõi hay giao dịch trên mạng xã hội.

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả bày tỏ sự bức xúc trước tình trạng giả mạo nghệ sĩ ngày càng xuất hiện tràn lan trên các nền tảng mạng xã hội. Không ít người cho rằng các đối tượng thường sử dụng hình ảnh gia đình, đời sống riêng tư hoặc uy tín của người nổi tiếng để tạo lòng tin với người dùng.

Thúy Diễm và Lương Thế Thành bén duyên từ năm 2013 khi cùng hoạt động nghệ thuật và thường xuyên hợp tác trong nhiều dự án phim ảnh. Từ mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết, cả hai dần phát triển tình cảm và chính thức về chung một nhà vào năm 2016 trong một đám cưới quy tụ đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng của showbiz Việt. Sau khi kết hôn, cặp đôi luôn đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống, xây dựng tổ ấm hạnh phúc và trở thành một trong những gia đình được khán giả yêu mến của Vbiz.

Đến tháng 7/2018, Thúy Diễm lần đầu chia sẻ hình ảnh con trai đầu lòng sau thời gian dài giữ kín thông tin mang thai và sinh con. Theo tiết lộ, nữ diễn viên chỉ công khai khi em bé đã được hơn 1 tháng tuổi. Trước đó, khi mang thai ở tháng thứ 5, vợ chồng cô đã sang Mỹ để chuẩn bị cho hành trình đón con đầu lòng. Trong quãng thời gian đầu sinh sống nơi đất khách, cả hai phải tự mình lo liệu mọi thứ nên không tránh khỏi những bỡ ngỡ và áp lực.

Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, Thúy Diễm cho biết cô và ông xã luôn đặt sự tin tưởng, thấu hiểu và tôn trọng lên hàng đầu, đặc biệt khi cả hai đều hoạt động trong môi trường nghệ thuật với nhiều cảnh quay và sự tương tác cùng bạn diễn khác giới. Nữ diễn viên tiết lộ vợ chồng cô hiếm khi xảy ra ghen tuông, hoặc nếu có thì cũng không để cảm xúc ảnh hưởng đến mối quan hệ, bởi cả hai đều hiểu và thông cảm cho tính chất công việc của nhau. Theo Thúy Diễm, việc tự đặt ra những giới hạn nhất định trong nghề là điều cần thiết để gìn giữ hạnh phúc gia đình. Dù không cần nói quá nhiều, cả hai vẫn luôn ý thức và tôn trọng đối phương trong mọi tình huống.

Khi Lương Thế Thành bị phản ứng khi đóng phim Bóng Ma Hạnh Phúc, Thúy Diễm từng lên tiếng: "Chồng ơi, an tâm đi. 10 năm cùng nhau đồng hành trên con đường nghệ thuật này, bao lần em cũng có thua anh đâu. Bao vai diễn em đều cân hết và luôn có anh ủng hộ hết cả tấm lòng. Vì chúng ta hiểu rằng công việc của một diễn viên chỉ là giả và là trình diễn, và những điều phải làm theo chỉ đạo diễn xuất từ đạo diễn là trách nhiệm của một người diễn viên phải làm thật tốt khi nhận vai, phải tập trung để cho ra một tác phẩm tử tế. Có em bênh nè. Bà con giận dữ là vai diễn quá thành công rồi, chúc mừng diễn xuất của chồng. Quan trọng là ngoài đời ngoan thật ngoan, là ông chồng chu đáo, hiểu chuyện, yêu vợ, thương con là em thương lắm, như cách anh đã luôn luôn ủng hộ em trên hành trình làm nghề".