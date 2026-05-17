Từ 15/5/2026 tên miền Chagee.vn chính thức đọc là ChàGee

Mới đây, trên trang fanpage Asset Việt Nam đã đăng tải thông báo chính thức, khép lại câu chuyện liên quan đến tranh cãi tên miền chagee.vn sau nhiều tuần. Thông báo này nhanh chóng thu hút sự chú ý từ dư luận.

Tên miền chagee.vn đã có chủ mới Singapore, đọc là ChàGee

Cụ thể, Asset Việt Nam cho biết, từ ngày 15/5/2026, tên miền chagee.vn đã chính thức được chuyển sang một chủ thể mới thuộc Asset SG (Asset Singapore), thành viên trong hệ sinh thái 5VN. Chủ thể cũ thuộc Asset Việt Nam đã hoàn trả tên miền về Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) theo đúng quy trình pháp luật. Sau khi hoàn tất hồ sơ và các cam kết liên quan đến mục đích sử dụng, Asset SG được cấp phát lại tên miền.

Theo doanh nghiệp, nếu lần đăng ký đầu tiên vào tháng 1/2026 diễn ra nhanh chóng như các tên miền .vn thông thường, thì ở lần đăng ký lại ngày 13/5/2026, VNNIC đã yêu cầu bổ sung các bước xác minh và cam kết trước khi hoàn tất cấp phát.

Theo đó, VNNIC đề nghị nhà đăng ký tên miền hướng dẫn và khuyến cáo chủ thể sử dụng tên miền đúng quy định pháp luật; không thực hiện các hành vi có khả năng gây nhầm lẫn với tổ chức, thương hiệu liên quan; không giả mạo thông tin, website hay sử dụng tên miền cho mục đích cạnh tranh không lành mạnh. Đồng thời, VNNIC cũng yêu cầu nhà đăng ký xác nhận đã truyền đạt đầy đủ các nội dung này tới chủ thể đăng ký.

Thông báo được đăng tải trên fanpage Aset Việt Nam (Ảnh: Aset Việt Nam)

Trong bài đăng thông báo của Asset Việt Nam, phía doanh nghiệp cho biết đã gửi phản hồi trong ngày 14/5/2026, khẳng định “ChàGee” là tên gọi mang ý nghĩa tiếng Việt, website hoạt động phi lợi nhuận thuộc Nhóm 41, đồng thời cam kết không gây nhầm lẫn, không giả mạo và không cạnh tranh không lành mạnh. Đến ngày 15/5/2026, tên miền chính thức được cấp phát trở lại.

Asset Việt Nam cũng cho biết, từ nay tên miền chagee.vn sẽ sử dụng nhận diện “ChàGee” trên toàn bộ hệ thống website. Được biết, doanh nghiệp giải thích “Chà” là thán từ tiếng Việt thể hiện sự ngạc nhiên, còn “Gee” là thán từ tiếng Anh mang ý nghĩa tương tự; khi ghép lại tạo thành một cách diễn đạt thể hiện sự hào hứng khi khám phá điều mới mẻ.

Asset Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục duy trì mục đích sử dụng tên miền để giới thiệu về Việt Nam, văn hóa, con người và chủ quyền quốc gia, đúng với những cam kết đã đưa ra với VNNIC. Doanh nghiệp cho biết tranh chấp liên quan đến yếu tố “ChàGee” sẽ được đặt trong một bối cảnh pháp lý khác.

Trên website chagee.vn giới thiệu rõ ràng về ý nghĩa, cách đọc tên ChàGee (Ảnh chụp màn hình)

Diễn biến tranh cãi tên miền chagee.vn giữa chuỗi đồ uống quốc tế Chagee và doanh nghiệp Việt Nam 5VN - Asset Việt Nam

Trước đó, vụ tranh cãi liên quan đến tên miền chagee.vn giữa chuỗi đồ uống quốc tế Chagee và doanh nghiệp Việt Nam 5VN - Asset Việt Nam thu hút sự quan tâm của dư luận.

Năm 2023 - 2025, tên miền chagee.vn này thuộc một cá nhân khác. CHAGEE INVESTMENT PTE. LTD. đã nộp đơn nhãn hiệu (14/03/2024) và được cấp bảo hộ tại Việt Nam (21/08/2025). Suốt 2 năm đó, họ không liên hệ mua tên miền, không gửi thư khuyến cáo, không khiếu nại chủ sở hữu cũ. Cho đến cuối năm 2025, tên miền hết hạn và trả về trạng thái tự do, CHAGEE INVESTMENT PTE. LTD. vẫn không có động thái đăng ký.

Đến đầu năm 2026, Asset Việt Nam đăng ký chagee.vn ở trạng thái tự do trên hệ thống VNNIC. Ngày 22/04/2026, đại diện pháp lý của CHAGEE là Rouse gửi Thư Khuyến Cáo (đề ngày 21/04) đòi Asset Việt Nam phải "tự nguyện hủy bỏ hoặc chuyển giao" tên miền chagee.vn.

Đầu tháng 5/2026, Asset Việt Nam tự nguyện đề xuất chuyển giao tên miền miễn phí (0 đồng) tuy nhiên giữa hai bên không đạt được thỏa thuận. Sau đó, Asset Việt Nam nộp đơn hoàn trả tên miền về VNNIC.

Ngày 13/05/2026, sau khi nhận đơn hoàn trả tên miền, VNNIC chuyển trạng thái tên miền về tự do. Cũng trong ngày, Asset SG đăng ký lại tên miền này và sau khi hoàn tất bổ sung đầy đủ các thủ tục, cam kết. Đến ngày 15/05 vừa qua, tên miền chính thức được cấp phát thành công.