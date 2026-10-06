Hai ngôi sao Pickleball mê đắm Việt Nam cùng vượt qua Ben Johns để vô địch PPA Las Vegas

Ben Johns góp mặt trong cả ba trận chung kết tại PPA Las Vegas Open 2026 nhưng không giành được chức vô địch nào. Trong số những người khiến anh phải nhận HCB có Anna Bright và Christian Alshon, hai ngôi sao từng khiến người hâm mộ Việt Nam thích thú với những chuyến du lịch từ Bắc vào Nam cùng loạt chia sẻ về cảnh sắc, ẩm thực và con người nơi đây.

Ở chung kết đôi nam nữ, Anna Bright cùng Hayden Patriquin đánh bại Ben Johns - Anna Leigh Waters 2-0 (11-9, 11-7). Đây là lần thứ hai Bright - Patriquin vượt qua cặp đôi này, sau chiến thắng tại chung kết Mesa Cup hồi tháng 2. Bright còn giành chức vô địch đôi nữ khi sát cánh cùng Waters, khép lại giải đấu với cú đúp danh hiệu.

Trong khi đó, Christian Alshon cùng Andrei Daescu thắng Ben Johns - Gabriel Tardio 2-0 (11-6, 11-8) ở chung kết đôi nam. Kết quả này chấm dứt thành tích bất bại trong năm 2026 của Ben - Tardio, đồng thời mang về cho Alshon - Daescu danh hiệu thứ hai liên tiếp sau chức vô địch Arizona. Cả Bright lẫn Alshon đều không để Ben thắng được set nào trong hai trận tranh HCV.

Với người hâm mộ Việt Nam, thành công của Bright còn mang đến một câu chuyện thú vị bởi nữ tay vợt vừa dành hơn một tuần khám phá đất nước hình chữ S trong tháng 9. Cô ghé Hà Nội, Hà Giang, Ninh Bình và TP.HCM, kết hợp giao lưu pickleball với trải nghiệm đời sống địa phương. Tạm vắng mặt ở PPA Arizona Open, Bright trở lại thi đấu tại Las Vegas và lập tức giành hai chức vô địch.

Trước Bright vài tháng, Alshon cũng từng dành thời gian khám phá Việt Nam nhân dịp tham dự PPA Hanoi Cup hồi tháng 4. Anh ghé Hoàng thành Thăng Long, Nhà thờ Lớn, phố cổ, chùa Trấn Quốc rồi đến Vườn quốc gia Ba Vì. Ngôi sao người Mỹ thích thú khi trải nghiệm ngồi sau xe máy và liên tục đăng tải những khoảnh khắc trong chuyến đi.

Điều khiến Alshon bất ngờ là đi tới đâu cũng có thể bắt gặp pickleball, từ khu vực trung tâm Hà Nội đến Ba Vì. Rời miền Bắc, anh vào TP.HCM, tham quan chợ Bến Thành và địa đạo Củ Chi, trực tiếp trải nghiệm chui hầm, thử bắn súng, thưởng thức khoai mì và uống trà. Trước khi rời Việt Nam, Alshon gửi lời cảm ơn về sự hiếu khách và bày tỏ mong muốn quay lại.

Đến Việt Nam vào những thời điểm khác nhau, Bright và Alshon đều để lại dấu ấn bằng sự hào hứng khám phá và những chia sẻ đầy thiện cảm. Nhiều khán giả đã nói vui rằng những chuyến khám phá Việt Nam đã tiếp thêm năng lượng cho cả Bright lẫn Alshon. Sau những ngày mê mải với cảnh đẹp, món ngon và sự hiếu khách nơi đây, cả hai trở lại sân đấu đầy hứng khởi và khép lại hành trình tại Las Vegas bằng những chiếc cúp vô địch.