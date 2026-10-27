Siêu sân vận động lớn nhất hành tinh, rộng gấp 3,3 lần Mỹ Đình do Vingroup xây dựng: 16.000 người góp sức

Được khởi công từ ngày 19/12/2025, dự án xây dựng Sân vận động VinFast - Trống Đồng, hạng mục tâm điểm của Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội – đang được triển khai với nhịp độ khẩn trương nhằm hướng tới mục tiêu khai trương vào tháng 7/2027. Với quy mô và những thông số kỹ thuật chưa từng có, công trình này được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng mới của Thủ đô và hướng tới trở thành một trong những sân vận động có sức chứa lớn nhất thế giới khi hoàn thành.

Tiến độ thi công thần tốc và "đại công trường" 20.000 nhân lực

Tại hiện trường, không khí thi công đang diễn ra khẩn trương ở nhiều hạng mục đồng thời như đổ sàn khán đài, hoàn thiện phòng chức năng, tổ hợp và lắp dựng kết cấu thép để chuẩn bị cho giai đoạn nâng mái đầy phức tạp.

Theo kế hoạch triển khai, toàn bộ hệ thống trụ kích nâng mái dự kiến sẽ hoàn thiện và bước vào giai đoạn chạy thử nghiệm ngay trong tháng 11/2026. Tiếp nối tiến độ này, sang tháng 12, nhà thầu sẽ phối hợp chặt chẽ cùng các chuyên gia quốc tế để tiến hành nâng kết cấu mái thép tại phân khu đầu tiên. Tổng khối lượng kết cấu thép phục vụ phần mái của toàn bộ dự án ước tính lên tới khoảng 73.000 tấn, trong đó riêng phần mái che sân vận động chiếm khoảng 40.000 tấn. Hiện tại, rất nhiều cấu kiện thép trọng yếu đã được tập kết trực tiếp tại công trường nhằm sẵn sàng cho các công đoạn tổ hợp và lắp dựng.

Ghi nhận thực tế tính đến giữa tháng 10/2026, hạng mục thi công giàn trụ kích rút đã đạt khoảng 60% tổng khối lượng công việc. Phần chân của các trụ lớn đều đã hoàn thành theo đúng cao độ thiết kế, đang trong công đoạn hàn gắn và tiếp tục đổ bê tông các phần kết cấu còn lại.

Được thiết kế với chiều cao ấn tượng gần 80m, hệ thống trụ chính sẽ được lắp đặt các gối đỡ bằng thép chuyên dụng trên đỉnh. Các gối đỡ này đóng vai trò trọng yếu trong việc định vị, tiếp nhận toàn bộ tải trọng từ hệ thống mái che đóng mở tự động, sau đó truyền tải trọng lực một cách an toàn xuống phần nền móng.

Cùng với nhịp độ khẩn trương của hệ thống nâng mái, các đơn vị thi công cũng đang đồng loạt đẩy mạnh việc hoàn thiện phần thô tại cả bốn khán đài A, B, C và D nhằm bảo đảm tính đồng bộ cho toàn bộ công trình.

Theo Ban Quản lý dự án, phần xây dựng thô dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2026, toàn bộ các hạng mục xây dựng sẽ cất nóc và hoàn thành vào tháng 5/2027 để đáp ứng mục tiêu chính thức khai trương vào tháng 7/2027.

Để đáp ứng khối lượng công việc khổng lồ này, "đại công trường" đang huy động nguồn nhân lực hùng hậu với khoảng 16.000 công nhân trực tiếp làm việc tại khu vực sân vận động, và lên tới gần 20.000 lao động nếu tính toàn khu phức hợp thể thao xung quanh.

Sân vận động VinFast - Trống Đồng không chỉ là minh chứng cho năng lực làm chủ công nghệ xây dựng phức tạp và quản lý tiến độ của Việt Nam, mà còn đặt nền móng vững chắc để Hà Nội vươn lên thành điểm đến tầm cỡ cho các sự kiện văn hóa, thể thao toàn cầu trong tương lai.

Quy mô kỷ lục và kiến trúc mang đậm bản sắc văn hóa

Sân vận động VinFast - Trống Đồng sở hữu diện tích khoảng 73,3 ha, được thiết kế theo hình tròn với đường kính lên tới 408m. Ý tưởng kiến trúc của công trình lấy cảm hứng sâu sắc từ chiếc trống đồng Đông Sơn truyền thống kết hợp cùng hình tượng chim Lạc uy nghi.

Với sức chứa dự kiến lên tới 135.000 chỗ ngồi, khi hoàn thành theo thiết kế, nơi đây sẽ vượt xa quy mô khoảng 40.000 chỗ của Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, đồng thời vươn lên trở thành một trong những sân vận động có sức chứa lớn nhất thế giới.

Không chỉ gây choáng ngợp bởi quy mô, công trình được định hướng phát triển hoàn toàn theo tiêu chuẩn FIFA, ứng dụng mô hình sân vận động xanh và thông minh với nhiều giải pháp công nghệ tiên tiến như ứng dụng Trí tuệ nhân tạo để giám sát an ninh theo thời gian thực, điều tiết luồng di chuyển của dòng người và tối ưu hóa mức tiêu thụ năng lượng của toàn bộ hệ thống. Toàn bộ khu vực với 135.000 ghế ngồi sẽ được phủ sóng mạng 5G tốc độ cao.

Hệ thống mặt sân thông minh cho phép thay mới toàn bộ lớp cỏ chỉ trong vòng 6 đến 10 giờ, giúp linh hoạt chuyển đổi giữa các loại hình sự kiện. Kết hợp với mái vòm đóng mở tự động, công trình có thể chủ động điều chỉnh không gian để phục vụ đa dạng các sự kiện thể thao, văn hóa và giải trí quy mô quốc tế.

Về vị trí, sân vận động tọa lạc tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội, được bao bọc bởi hệ thống giao thông huyết mạch như Vành đai 3.5, Vành đai 4, ga Ngọc Hồi và mạng lưới đường sắt đô thị, tạo lợi thế tuyệt vời trong việc kết nối và giải tỏa lượng lớn khán giả.