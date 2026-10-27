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Apple đổi máy mới cho khách hàng gặp lỗi màn hình trên iPhone Duo

| | Lifestyle

Apple đổi máy mới cho khách hàng gặp lỗi màn hình trên iPhone Duo

Apple xác nhận một số iPhone Duo gặp lỗi màn hình bên trong và cho biết sẽ đổi máy mới cho khách hàng bị ảnh hưởng.

Apple ra mắt iPhone gập đầu tiên. Ảnh: Apple

Apple ra mắt iPhone gập đầu tiên. Ảnh: Apple

Chỉ vài ngày sau khi trình làng mẫu điện thoại iPhone gập đầu tiên của mình, Apple ngày 26/10 thừa nhận một số thiết bị gặp sự cố về màn hình và khẳng định sẽ tiến hành đổi mới cho khách hàng.

Apple đã bắt đầu giao iPhone Duo từ tuần trước. Người mua trên khắp thế giới phải xếp hàng dài chờ đợi do nguồn cung đợt đầu rất hạn chế, sau khi các đợt đặt hàng trực tuyến ban đầu cháy hàng chỉ sau vài phút. Giới phân tích cho rằng Apple nhiều khả năng sẽ đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung do iPhone Duo có quy trình sản xuất rất phức tạp.

Cuối tuần qua, nhiều bài đăng trên các nền tảng mạng xã hội đã xuất hiện hình ảnh iPhone Duo bị nứt và xuất hiện các sọc trên màn hình bên trong, nằm dọc theo phần bản lề trung tâm nơi thiết bị gập lại.

Phía Apple đã xác nhận sự cố này vào ngày 26/10, và cho biết các thiết bị nếu có lỗi thường có biểu hiện lỗi rất nhanh. Trong một thông báo, Apple cho biết hãng đã ghi nhận sự cố ảnh hưởng đến màn hình bên trong trên một số lượng nhỏ thiết bị iPhone Duo. Apple thông báo người dùng gặp phải các vấn đề về màn hình trên iPhone Duo cần liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng AppleCare để được đổi máy mới. Apple không đưa ra bình luận về nguyên nhân có thể dẫn đến sự cố trên.

Nhận định về vụ việc, ông Francisco Jeronimo, Phó Chủ tịch công ty nghiên cứu thị trường IDC, cho rằng chính sách hỗ trợ đổi máy nhanh chóng của Apple là bước đi đầu tiên đúng đắn nhằm xử lý các sự cố phát sinh.

Chuyên gia này nhắc lại thời điểm Samsung gặp rắc rối với dòng điện thoại gập Galaxy Fold thế hệ đầu tiên vào năm 2019, và cho rằng các sự cố này cho thấy phản ứng nhanh chóng và minh bạch có thể giúp hạn chế tối đa thiệt hại đối với một dòng sản phẩm hoàn toàn mới.

Theo TTXVN

VTV Online

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