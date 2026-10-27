Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Apple nâng cao vị trí của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tiếp bà Iris Cui, Phó Chủ tịch Apple phụ trách vận hành chuỗi cung ứng khu vực châu Á-Thái Bình Dương - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá cao vai trò của Apple và các đối tác trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Hoạt động của tập đoàn và các nhà cung cấp tại Việt Nam góp phần tạo việc làm, nâng cao kỹ năng cho người lao động, tiêu chuẩn sản xuất và tăng cường liên kết của Việt Nam với các chuỗi giá trị công nghiệp toàn cầu.

Cảm ơn Phó Thủ tướng Thường trực dành thời gian tiếp, bà Iris Cui bày tỏ sự trân trọng đối với những điều kiện thuận lợi mà Việt Nam đã tạo cho Apple và các đối tác sản xuất.

Theo bà Iris Cui, những cải thiện về cơ sở hạ tầng tại Việt Nam đã hỗ trợ thiết thực cho hoạt động của các nhà cung cấp của Apple. Bà cũng đánh giá tích cực việc các bộ, ngành hoàn thiện quy định quản lý, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai sản xuất. Đặc biệt, việc đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép lao động giúp các đối tác thuận lợi hơn trong việc huy động chuyên gia nước ngoài đến làm việc tại Việt Nam. Bà cũng ghi nhận sự hỗ trợ đối với các kỹ sư và nhân sự kỹ thuật trong nước.

Cùng với hoạt động sản xuất, Apple triển khai chương trình đào tạo công nghệ mới dành cho người lao động trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam, giúp nâng cao tay nghề và kỹ năng chuyên môn. Bà Iris Cui cũng đánh giá cao sự phát triển của cộng đồng nhà phát triển ứng dụng Việt Nam, với đông đảo người Việt Nam tham gia hệ sinh thái Apple.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Apple nâng cao vị trí của Việt Nam trong chiến lược sản xuất và chuỗi cung ứng toàn cầu - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Bên cạnh những đánh giá tích cực, bà Iris Cui kiến nghị Việt Nam tiếp tục hoàn thiện cơ chế hỗ trợ đầu tư đối với các dự án công nghệ cao, xem xét các vướng mắc về thuế nhà thầu và thủ tục hải quan nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động của Apple và các nhà cung cấp.

Với định hướng tăng cường sử dụng điện sạch, phù hợp với mục tiêu giảm phát thải của tập đoàn, đại diện Apple kiến nghị Chính phủ tiếp tục hoàn thiện cơ chế mua bán điện trực tiếp, tạo thuận lợi cho các nhà cung cấp tại Việt Nam thực hiện chuyển đổi xanh.

Tại cuộc gặp, đại diện Bộ Công Thương, Bộ Tài chính đã trao đổi về việc điều chỉnh cơ chế mua bán điện trực tiếp; các chính sách hỗ trợ đầu tư, thuế nhà thầu, thủ tục hải quan.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Bộ Công Thương sớm nghiên cứu kiến nghị về mua bán điện trực tiếp, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các bên và phù hợp với điều kiện vận hành hệ thống điện. Đối với chính sách hỗ trợ đầu tư, thuế và hải quan, Bộ Tài chính cần hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng những quy định hiện hành, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Apple nâng cao vị trí của Việt Nam trong chiến lược sản xuất và chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo ông, hiệu quả hợp tác không chỉ được đo bằng số lượng nhà máy hay quy mô sản xuất mà còn ở năng lực của doanh nghiệp Việt Nam, sự trưởng thành của đội ngũ kỹ sư và giá trị công nghệ được tạo ra tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng đề nghị Apple tăng cường hỗ trợ cộng đồng phát triển ứng dụng, đào tạo kỹ năng phần mềm cho kỹ sư và doanh nghiệp Việt Nam - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Phó Thủ tướng Thường trực mong muốn Apple làm rõ định hướng phát triển chuỗi cung ứng tại Việt Nam trong những năm tới, những nhóm sản phẩm, linh kiện và công đoạn có thể mở rộng, nhất là các khâu có hàm lượng kỹ thuật, tri thức và giá trị gia tăng cao như tự động hóa, quản trị chất lượng, thiết kế quy trình và quản trị chuỗi cung ứng.

Để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Apple nghiên cứu xây dựng chương trình phát triển nhà cung cấp trong nước với mục tiêu, lộ trình cụ thể, tập trung vào linh kiện, vật liệu, khuôn mẫu, thiết bị phụ trợ, logistics, kỹ thuật và quản trị số. Đồng thời hỗ trợ những doanh nghiệp Việt Nam có tiềm năng đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng, an toàn, truy xuất nguồn gốc, quản trị sản xuất và phát triển bền vững, tiến tới trở thành nhà cung cấp trực tiếp, kể cả tại các thị trường ngoài Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá cao hoạt động đào tạo của Apple, đồng thời đề nghị mở rộng hợp tác từ đào tạo nhân lực vận hành dây chuyền sang phát triển đội ngũ kỹ sư, chuyên gia trong lĩnh vực sản xuất thông minh, robot, tự động hóa, phần mềm, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo. Đề nghị Apple nghiên cứu các chương trình thực tập, đào tạo luân chuyển và hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ để gắn đào tạo với nhu cầu thực tế của chuỗi cung ứng.

Hoan nghênh định hướng sử dụng năng lượng sạch, giảm phát thải trong chuỗi cung ứng của Apple, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị tập đoàn phối hợp với các nhà cung cấp xác định nhu cầu điện sạch, xây dựng lộ trình chuyển đổi năng lượng, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và hỗ trợ các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng đề nghị Apple tăng cường hỗ trợ cộng đồng phát triển ứng dụng, đào tạo kỹ năng phần mềm cho kỹ sư và doanh nghiệp Việt Nam. Về lâu dài, tập đoàn có thể nghiên cứu phát triển các hoạt động có giá trị gia tăng cao tại Việt Nam trong lĩnh vực kỹ thuật, hỗ trợ chuỗi cung ứng khu vực, phần mềm, dữ liệu và đổi mới sáng tạo, phù hợp với chiến lược của Apple.

Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục cải thiện thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực và môi trường đầu tư, kinh doanh để Apple cũng như các doanh nghiệp công nghệ cao phát triển lâu dài, bền vững tại Việt Nam.



