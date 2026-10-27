Thay đổi quan trọng trên app Tài xế Green SM, tài xế ở TP.HCM cần đọc ngay

Green SM vừa thông báo cập nhật thời hạn phản hồi đối với tài xế sử dụng ứng dụng Tài xế Green SM tại TP.HCM. Quy định được áp dụng từ ngày 24/10/2026, dành cho nhóm tài xế Bike Platform.

Theo thông báo, khi hệ thống ghi nhận các vấn đề cần xác minh, tài xế sẽ nhận được thông báo trực tiếp trên ứng dụng. Kể từ thời điểm nhận thông báo, tài xế có 2 giờ để phản hồi, cung cấp thông tin liên quan và giải trình về nội dung cần xác minh.

Thời gian thực hiện đơn hàng không được tính vào thời hạn 2 giờ nói trên. Đây là điểm đáng chú ý trong quy định mới, nhằm giúp tài xế có thời gian hoàn thành chuyến đi trước khi xử lý yêu cầu từ hệ thống.

Quá 2 giờ chưa phản hồi, tài xế có thể bị tạm dừng nhận cuốc

Green SM cho biết, nếu hết thời hạn quy định mà chưa nhận được phản hồi, hệ thống sẽ tạm thời dừng phát cuốc cho tài xế. Việc này được duy trì cho đến khi các vấn đề cần xác minh được tài xế giải trình trên ứng dụng.

Sau khi hoàn tất giải trình, tài khoản sẽ tiếp tục được phát cuốc như bình thường.

Để tránh gián đoạn hoạt động, Green SM khuyến nghị tài xế kiểm tra thông báo và nội dung cần xác minh ngay khi nhận được. Đồng thời, tài xế cần chủ động cung cấp thông tin, chuẩn bị các hình ảnh và tài liệu liên quan để quá trình phản hồi diễn ra nhanh chóng.

Hướng dẫn bác tài thực hiện phản hồi (Ảnh: Green SM)

Trong trường hợp gặp vướng mắc khi thực hiện giải trình, tài xế có thể gửi thông tin qua mục “Trung tâm hỗ trợ” trên ứng dụng Tài xế Green SM hoặc liên hệ Tài xế Thủ Lĩnh để được hỗ trợ.

Theo Green SM, việc cập nhật thời hạn phản hồi nhằm rút ngắn thời gian xác minh, hạn chế các vụ việc kéo dài ảnh hưởng đến hoạt động vận doanh.

Doanh nghiệp cũng cho biết quy trình này hướng tới việc đánh giá khách quan hơn dựa trên thông tin do tài xế cung cấp, qua đó bảo vệ quyền lợi của những người hoạt động đúng quy định.

Quy định mới được triển khai trong bối cảnh Green SM tiếp tục cập nhật các chính sách vận hành dành cho đội ngũ tài xế Bike. Với những tài xế đang hoạt động tại TP.HCM, việc theo dõi thông báo trên ứng dụng và phản hồi đúng hạn sẽ giúp hạn chế nguy cơ bị gián đoạn nhận chuyến trong quá trình làm việc.