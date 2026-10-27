Điều tra loạt giao dịch chuyển khoản tổng 3,69 tỷ đồng, công an bắt giam Trần Hoàng Vĩnh Tú SN 1989

Vừa qua, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Hoàng Vĩnh Tú (1989, trú tại: 152/2 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", liên quan đến số tiền 4,709 tỷ đồng do người thân ở nước ngoài chuyển về Việt Nam nhờ quản lý và mua nhà.

Theo nội dung vụ việc, bà L.H.C (hiện định cư tại Hoa Kỳ) có quan hệ dì - cháu với Trần Hoàng Vĩnh Tú. Do tin tưởng người thân, bà C nhiều lần chuyển tiền về Việt Nam, nhờ Tú quản lý, gửi tiết kiệm và tìm mua nhà đất để bà Csử dụng khi về nước.

Chân dung Tú. Ảnh: CA Đà Nẵng

Trước đó, bà C cũng nhờ người thân hỗ trợ bán căn hộ đang sở hữu để chuyển sang mua nhà phù hợp hơn với nhu cầu sinh hoạt của gia đình. Từ tháng 02/2026, bà C tiếp tục chuyển khoản cho Tú các khoản tiền với tổng số 3,69 tỷ đồng. Cộng với 1 tỷ đồng từ việc bán căn hộ trước đó và khoản lãi tiết kiệm, tổng số tiền bà C giao cho Tú quản lý là 4,709 tỷ đồng.

Để tạo sự tin tưởng, Tú gửi hình ảnh thể hiện việc gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng cho bà C qua ứng dụng Viber. Đầu tháng 3/2026, thông qua người quen giới thiệu, bà C tìm được căn nhà tại đường Trần Xuân Lê, thành phố Đà Nẵng, với giá 4,77 tỷ đồng và nhờ Tú thực hiện việc đặt cọc mua nhà. Tuy nhiên, Tú chỉ đặt cọc 70 triệu đồng, không tiếp tục thanh toán số tiền đặt cọc còn thiếu theo thỏa thuận, đồng thời không liên lạc được và rời khỏi nơi cư trú.

Sự việc sau đó được người môi giới thông báo lại cho bà C. Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã tiến hành phân loại, xác minh thông tin, rà soát địa bàn và xác định nơi đối tượng có khả năng lẩn trốn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp vận động, giải thích chính sách khoan hồng của pháp luật, Cơ quan điều tra đã vận động Trần Hoàng Vĩnh Tú ra đầu thú, phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ việc theo quy định. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, thu thập tài liệu, chứng cứ để điều tra, làm rõ vụ án và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.