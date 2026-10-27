Linus Torvalds lần đầu dùng Claude Code phát triển Linux: Đọc dữ liệu nhanh gấp 23 lần

Trong tháng 10, ông Linus Torvalds đăng lên kho Git của mình một chuỗi tám bản vá cho nhân Linux, phần lớn do Claude Code thực hiện dưới sự chỉ đạo của ông. Trong phần mô tả, ông cho biết mã nguồn, các chương trình kiểm thử, phần rà soát và bản nháp đầu tiên của chính đoạn mô tả đều do trợ lý lập trình này làm.

Đây là lần đầu ông công khai dùng AI để viết mã cho Linux. Theo Tom's Hardware, ông cho biết một bài kiểm tra tổng hợp chuyên biệt ghi nhận tốc độ đọc dữ liệu tăng gấp 23 lần. Tuy nhiên, chính ông cũng nói rằng tải công việc thực tế sẽ không đạt mức đó.

Vấn đề mà bộ bản vá nhắm tới là điểm nghẽn ở bộ nhớ đệm trang, nơi nhân Linux giữ dữ liệu tệp trong bộ nhớ. Khi nhiều luồng liên tục đọc những đoạn nhỏ từ cùng một tệp, mỗi luồng phải tăng rồi giảm bộ đếm tham chiếu của khối dữ liệu tương ứng. Các thao tác ghi này đều dồn vào một dòng bộ nhớ đệm dùng chung, buộc các lõi vi xử lý phải tranh nhau. Tình huống này có thể gặp khi dùng thư viện dùng chung, cơ sở dữ liệu hay máy chủ web.

Lỗi đã được biết đến từ năm 2024, nhiều nhà phát triển từng thử sửa nhưng chưa ai có lời giải trọn vẹn. Đầu năm đó, ông Torvalds cũng đăng bản nháp riêng và dùng nó trên laptop từ đấy. Gần đây, ông quyết định thử giải bài toán bằng mô hình ngôn ngữ lớn.

Cách giải của ông và Claude Code là thay đổi thời điểm nhân Linux được dùng lại vùng nhớ đã rút khỏi bộ nhớ đệm trang. Thay vì trả vùng nhớ cho bộ cấp phát ngay, các bản vá hoãn việc này đến khi hết một chu kỳ ân hạn của cơ chế đọc-sao chép-cập nhật (RCU). Nhờ vậy, luồng đọc nằm trong vùng bảo vệ của RCU có thể chép dữ liệu thẳng vào bộ đệm của người dùng mà không cần giữ tham chiếu.

Để kiểm chứng, ông cho tám luồng cùng đọc 16 byte từ một trang trên laptop dùng chip Intel Core i7-8565U, có bốn lõi và tám luồng. Ông đo được dòng bộ nhớ đệm dùng chung chiếm 99,92% lưu lượng trao đổi giữa các lõi.

Về kết quả, theo số liệu chi tiết đo trên laptop cá nhân của ông, cho mức tăng thấp hơn con số 23 lần. Thông lượng tám luồng tăng từ khoảng 9,9 đến 10,4 triệu lượt đọc mỗi giây lên 30 đến 33 triệu. Số chu kỳ nhân mỗi lượt đọc giảm từ khoảng 2.950 xuống 725. Với một luồng, mức cải thiện khiêm tốn hơn, từ khoảng 452 đến 454 chu kỳ xuống còn 408 đến 409.

Ông Torvalds cho rằng máy có nhiều lõi hơn, hoặc nhiều ổ cắm vi xử lý, sẽ thu lợi lớn hơn, song chưa có phép đo nào trên máy như vậy. ZDNet nhấn mạnh đây là kết quả của một tải đọc nhỏ cụ thể, không có nghĩa toàn bộ Linux chạy nhanh hơn gấp ba.

Dù vậy, nhánh mã này còn xa mới sẵn sàng. Việc hoãn tái sử dụng bộ nhớ khiến một số trang chưa dùng lại được trong lúc chờ hết chu kỳ ân hạn. Chính ông mô tả phần thu hồi bộ nhớ là phần của chuỗi bản vá chưa được giải quyết tốt nhất.

Ngoài ra, khi lệnh đọc nhắm vào trang của người dùng chưa được ánh xạ, đường xử lý mới phải chịu thêm một ngoại lệ thất bại rồi mới quay về cách cũ, làm hiệu năng giảm ở trường hợp này. Tính đến ngày 13/10, nhánh chưa nằm trong nhân chính Linux 7.3-rc6, và chưa rõ khi nào, hoặc liệu có được hợp nhất hay không.

Quyết định dùng Claude Code là kết quả của một quá trình thay đổi quan điểm kéo dài, chứ không phải cú đảo chiều đột ngột. Hồi tháng 12/2023, ông nhận định AI là công cụ giúp lập trình viên làm tốt hơn, khi đó chủ yếu để tìm lỗi. Đến cuối năm 2025, ông tự nhận là người tin tưởng mạnh vào AI, quan tâm cả việc bảo trì mã và rà soát bản vá, nhưng chưa dùng AI viết mã quan trọng cho Linux.

Tháng 1/2026, ông bắt đầu thử lập trình với AI cho một trình trực quan hóa âm thanh bằng Python trong dự án riêng. Ngày 9/10, trong cuộc trò chuyện với ông Dirk Hohndel tại Open Source Summit Europe ở Praha, ông nói từng nghĩ AI không giỏi, nhưng nay thực sự thích dùng vì nó khiến việc lập trình thú vị hơn. Dù vậy, ông cảnh báo cần rất cẩn trọng khi làm việc thật sự quan trọng.