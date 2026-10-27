Elon Musk chê phim Odyssey của Nolan, dùng AI để làm lại, 3 tháng mới được 7 phút đầu tiên: Bị chê thiếu nghệ thuật

Ông Elon Musk từng tuyên bố Grok sẽ tạo ra một bộ phim dài hoàn chỉnh về sử thi The Odyssey của Homer, bảo đảm tính chính xác lịch sử và trung thành với nguyên tác. Tuy nhiên, sau khoảng 3 tháng, sản phẩm được công bố mới chỉ là tập phim dài 7 phút, với hình ảnh có phần chân thực nhưng bị đánh giá thiếu nghệ thuật, cảm xúc và sức hút của điện ảnh.

Tập đầu tiên của loạt phim AI này được đăng tải trên mạng xã hội X hôm thứ Sáu, với sự hợp tác của Wonder Studios và đạo diễn Dev Walker, những đơn vị chuyên sản xuất phim bằng trí tuệ nhân tạo. Đây là bước tiến đầu tiên trong dự án mà ông Musk từng đặt mục tiêu hoàn thành trước khi năm 2026 kết thúc.

Sau khi bộ phim Odyssey của đạo diễn Nolan ra mắt, ông Musk cho rằng nó quá thiếu chính xác về lịch sử.

Hồi tháng 7, tỷ phú công nghệ tuyên bố Grok Imagine sẽ tạo ra phiên bản điện ảnh dài hoàn chỉnh của The Odyssey, đồng thời nhấn mạnh tác phẩm phải chính xác về lịch sử và trung thành với nghệ thuật của Homer. Khi đó, ông cũng đăng tải một đoạn phim AI dài 3 phút để minh họa cho tham vọng này.

Thế nhưng, sản phẩm mới nhất chưa tạo được ấn tượng tương xứng với tuyên bố ban đầu. Một số cảnh quay có hình ảnh đủ chân thực để khiến người xem tưởng như đang nhìn những diễn viên thật trên biển, nhưng tổng thể đoạn phim lại thiếu sức sống. Phần lời dẫn kéo dài, các nhân vật liên tục xuất hiện với những câu thoại cứng nhắc, trong khi câu chuyện không tạo được nhịp điệu hay lý do đủ hấp dẫn để người xem tiếp tục theo dõi.

Người đánh giá đoạn phim cho rằng tác phẩm thiếu cảm giác nghệ thuật, cảm hứng và sự kết nối với con người. Ngay cả những cảnh riêng lẻ có thể mô phỏng hình ảnh đời thực khá tốt cũng không giúp bộ phim tạo được sức hút xuyên suốt. Trải nghiệm xem khiến người viết sốt ruột chờ đến lúc kết thúc, thậm chí ví đoạn phim như một cảnh cắt trong trò chơi điện tử mà người chơi chỉ muốn nhấn nút bỏ qua.

7 phút đầu tiên trong Odyssey do Grok AI của ông Elon Musk sản xuất

Dự án AI của Musk còn gây chú ý bởi nó xuất hiện sau nhiều lần ông chỉ trích phiên bản The Odyssey do đạo diễn Christopher Nolan thực hiện. Musk phản đối việc Nolan lựa chọn diễn viên da màu và diễn viên chuyển giới, trong đó có Lupita Nyong’o và Elliot Page. Ông cáo buộc Nolan lựa chọn diễn viên nhằm đáp ứng các tiêu chí về đại diện và hòa nhập để đủ điều kiện tranh giải Oscar.

Tranh cãi này đặt hai cách tiếp cận điện ảnh đối lập cạnh nhau. Trong khi Musk thúc đẩy việc sử dụng AI để tạo nội dung, Nolan theo đuổi phương pháp làm phim truyền thống, với quá trình ghi hình tại 6 quốc gia và sự tham gia của hàng nghìn diễn viên, thành viên đoàn phim.

Phiên bản của Nolan ra mắt hồi tháng 7 và đạt thành công lớn tại phòng vé, với các suất chiếu IMAX bán hết vé trong nhiều tháng. Bộ phim cũng được đánh giá là một ứng viên hàng đầu tại mùa giải Oscar tiếp theo.

Trước đó, đạo diễn Scott Derrickson, người đứng sau Doctor Strange và The Black Phone, đã công khai chỉ trích tham vọng làm phim AI của Musk. Ông cho rằng Musk thiếu hiểu biết về điện ảnh và đánh giá các quan điểm nghệ thuật của tỷ phú này là không đáng tin cậy.

Dù vậy, việc Grok có thể tạo ra những cảnh quay tương đối chân thực cho thấy AI đã tiến xa trong khả năng mô phỏng hình ảnh. Vấn đề còn lại là một bộ phim không chỉ cần nhân vật, bối cảnh hay lời thoại trông giống thật, mà còn phải có cách kể chuyện đủ sức giữ chân khán giả.